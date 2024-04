Retrouvez vos discussions WhatsApp plus facilement avec les nouveaux filtres

Vous croulez sous les discussions WhatsApp ? Le nouveau système de filtres de l'appli devrait vous être très utile en vous aidant à séparer rapidement les messages non lus et les conversations de groupes.

Si WhatsApp est l'une des messageries instantanées les plus populaires, avec plus de deux milliards d'utilisateurs, il faut reconnaître que son utilisation peut parfois être confuse. Entre les conversations avec nos proches et les discussions de groupe, il n'est pas rare de se retrouver à devoir gérer une vingtaine d'échanges à la fois, à tel point qu'on fini par se perdre dans le fil des conversations. Aussi, Meta a décidé de mettre en place un système de filtres pour nous aider à retrouver rapidement les messages non lus et les discussions de groupe au milieu de tout ce bazar, comme l'a annoncé Mark Zuckerberg en personne. Le déploiement de cette nouvelle fonction a d'ores et déjà commencé et devrait être complètement effectif dans les prochaines semaines.

Filtres de recherche WhatsAApp : plus d'outils d'organisation

Ainsi, l'apparition de filtres de tri pour les discussions se fait progressivement sur Android ou iOS. On trouve désormais trois catégories : "Tous les messages", "Non-lus" et "Groupes". D'autres filtres pourraient être déployés à l'avenir. Par exemple, un onglet réservé aux conversations personnelles et un autre dédié aux conversations professionnelles seraient en préparation – chacun devrait alors préciser la nature des discussions pour pouvoir les classer correctement. Un coup d’œil suffit !

© Meta

Cette fonction s'avère particulièrement utile quand on jongle avec des dizaines – si ce n'est plus – de conversations actives. Plus besoin de scoller pendant des heures pour retrouver la bonne discussion. Notons que l'ajout de filtres avait déjà été découvert début juillet par WABetaInfo dans la mise à jour WhatsApp bêta pour Android 2.23.14.17, avant d'être de nouveau repéré fin août 2023 (voir notre article). Et il était temps, car les utilisateurs réclamaient depuis longtemps de meilleurs outils d'organisation. Jusqu'ici, il était seulement possible d'épingler la conversation ou de l'archiver. D'ailleurs, on devrait bientôt pouvoir épingler cinq conversations (voir notre article).