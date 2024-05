Microsoft améliore ses outils anti-spam dans Outlook

Pour lutter plus efficacement contre les courriers indésirables, Outlook se dote de nouveaux outils destinés à mieux filtrer les spams et à alerter les utilisateurs d'éventuels courriels suspects.

Le spam est une véritable calamité. Et, malgré tous les efforts des messageries électroniques, il y en a toujours qui arrive à passer entre les mailles du filet. Le plus souvent, il s'agit d'entreprises qui essaient de vendre leurs services ou leurs produits. Toutefois, les conséquences peuvent parfois être bien plus terribles, surtout lorsqu'il s'agit d'une tentative de phishing, avec des messages contenant des liens vérolés menant vers de faux sites ou des logiciels malveillants. Pour faire face à ce problème, Microsoft a annoncé dans un billet de log déployer de nouvelles solutions pour empêcher les courriers indésirables d'apparaître dans les boîtes de réception d'Outlook et pour mieux protéger les utilisateurs contre ces menaces.

© Microsoft

Anti-spam Outlook : des améliorations pour plus de sécurité

Désormais, Outlook va afficher l'adresse électronique de l'expéditeur à côté de son nom pour tous les mails placés dans le dossier "Courrier indésirable". Il sera ainsi de déterminer d'un simple coup d’œil si le message est légitime ou non, sans même avoir à l'ouvrir ou à passer la souris sur le nom. Voilà qui permet de gagner du temps et évite de courir des risques inutiles ! Cette fonction est disponible dès à présent pour les nouvelles applications Outlook sur Windows, sur Mac, sur le Web, sur Android et sur iOS. La messagerie électronique affichera également, sur ces mêmes plateformes, un avertissement sur les courriels placés dans le dossier des spams s'ils contiennent des liens suspects. On ne sait jamais, des fois que l'on clique par erreur ou sans réfléchir...

© Microsoft

Le dossier "Courrier indésirable" permettra également aux utilisateurs qui reçoivent des newsletters susceptibles d'être malveillantes de signaler l'e-mail et de se désabonner d'un même clic. C'est pratique, car, auparavant, on continuait de recevoir des mails du même expéditeur, même après avoir signalé un de ses messages. Cette fonction est disponible dès à présent dans Outlook pour Windows et sur le Web, et sera bientôt ajoutée aux applications iOS et Android.

© Microsoft

Autre nouveauté : les utilisateurs vont désormais avoir le choix, dans Outlook pour Windows et sur le Web, entre deux options de désabonnement : se désabonner d'une lettre d'information ou se désabonner et supprimer tous les courriels précédents provenant du même expéditeur afin de désencombrer sa boîte de réception.

© Microsoft

Enfin, en juin, Outlook pour Windows et sur le Web ajoutera un nouveau message d'avertissement pour les expéditeurs non vérifiés afin d'avertir l'utilisateur "qu'un expéditeur n'est peut-être pas celui qu'il semble être ou qu'il a été usurpé". L'avertissement donnera ensuite la possibilité de supprimer le message. Cette fonction sera également ajoutée à l'avenir pour les utilisateurs d'Outlook sur Mac, iOS et Android.

© Microsoft

Difficile de prédire l'efficacité de ces nouveaux systèmes de filtrage : les opérateurs Internet comme les éditeurs de service mail luttent sans cesse depuis des années contre le courrier indésirable, sans parvenir à l'éradiquer complètement. Mais dans cette guerre continuelle contre le spam, tout est bon à prendre pour limiter le pourriel au maximum.