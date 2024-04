Microsoft Office 2024 : la nouvelle version de la suite bureautique pointe le bout de son nez

Microsoft vient de publier une première préversion de sa suite bureautique Office 2024, dans sa déclinaison LTSC destinée aux entreprises et aux professionnels. Un bon signe qui annonce l'arrivée prochaine de la version grand public.

Le mois dernier, la firme de Redmond avait officiellement confirmé l'existence et la sortie prochaine d'une nouvelle version autonome de Microsoft Office en 2024. Comme nous vous en parlions longuement dans cet article, l'entreprise va donc bien proposer une formule sans abonnement pour sa suite bureautique, déclinée en deux versions distinctes, Office 2024 pour les particuliers et Office LTSC 2024 pour les entreprises. Contrairement à Office 365, renommée Microsoft 365 depuis quelques temps déjà, il sera possible d'acheter une licence perpétuelle (à vie) pour Office 2024 et d'utiliser l'ensemble des applications de la suite bureautique sans connexion permanente à Internet, ce qui s'avère nécessaire pour de nombreuses entreprises ayant des contraintes spécifiques en matière de sécurité et de stabilité.

Office 2024 LTSC : une version de test pour les pros

Dans son annonce initiale, Microsoft annonçait la publication d'une première préversion de la cuvée 2024 d'Office pour le mois d'avril, et cette promesse a été tenue. Dans une note de blog publiée le 18 avril 2024, l'entreprise vient en effet d'annoncer la disponibilité d'une préversion d'Office LTSC 2024, qui peut dès à présent être téléchargée, installée et testée gratuitement. Attention toutefois, cette version LTSC, pour Long Term Servicing Channel, s'adresse en premier lieu aux utilisateurs professionnels, et son installation n'est pas aussi facile que de télécharger un fichier .exe ou .msi à exécuter sur son ordinateur. Comme l'indique la vue d'ensemble de la préversion et la page dédiée à son installation, la procédure nécessite d'utiliser l'outil de Déploiement Office, un utilitaire à exécuter en ligne de commande, conjointement à un fichier XML de paramétrage à écrire soi-même. Une manipulation pas vraiment à la portée de l'utilisateur lambda et plutôt réservé aux administrateurs de parcs informatiques.

© Microsoft

Néanmoins, la publication de cette première préversion d'Office LTSC 2024 est plutôt bon signe, car elle montre que Microsoft tient pour le moment les délais annoncés pour le développement de la prochaine mouture de son vaisseau amiral qu'est la suite Office. De plus, cette mise à disposition permettra certainement aux utilisateurs chevronnés et aux bidouilleurs avertis de commencer à décortiquer la nouvelle version d'Office, afin de dénicher en avance les nouvelles fonctions et améliorations. Enfin, nul doute que certains petits malins se feront un plaisir de récupérer les fichiers binaires et exécutables de cette préversion et de les publier sur les sites de pirates et autres réseaux de partage de fichiers. Soyez donc prudents si vous êtes friands de ce genre d'adresses sulfureuses et que vous voyez des logiciels intitulés "Microsoft Office 2024" proposés aux téléchargement, il s'agira probablement de copies illégales de la préversion LTSC, qui n'est pas du tout destinée aux particuliers, comme le rappelle bien Microsoft dans les différentes notes son sujet.