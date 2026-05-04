Google change tout : la nouvelle interface de Gemini va vous surprendre

L'application Gemini reçoit une mise à jour importante qui vient opérer une refonte complète de son interface. Au programme : un fond animé, une réorganisation des boutons et des menus, et de nouvelles animations.

Claude et ChatGPT ont particulièrement le vent en poupe en ce moment, notamment depuis les lancements des modèles Opus 4.7 et GPT-5.5. Aussi, Google essaye tant bien que mal de rester dans la course, lui qui a pourtant frappé fort avec Gemini 3 Pro, à l'époque le meilleur modèle du marché. Il y a quelques jours, l'entreprise avait déployé une mise à jour importante pour Gemini, lui permettant de mémoriser les préférences des utilisateurs et d'importer leurs données depuis d'autres chatbots (voir notre article). Mais elle ne compte pas s'arrêter là.

Google prépare en effet depuis plusieurs mois maintenant une transformation profonde de son IA star, qui va avoir droit à un grand ravalement de façade, comme le rapporte 9to5google. Il s'agit de simplifier son usage tout en l'intégrant davantage à l'écosystème du géant du numérique. Voilà qui risque de demander un petit temps d'adaptation !

Interface de Gemini : un sacré coup de pinceau

L'un des changements les plus visibles concerne la nouvelle barre de saisie en forme de pilule, qui remplace l'ancien champ de texte. À l'intérieur, on trouve désormais la dictée vocale ainsi que Gemini Live (le mode de conversation vocale avancée de l'IA) à droite, et le bouton "+" sur la gauche. Ce dernier intègre d'ailleurs les options de l'ancien bouton qui se trouvait auparavant juste à côté. En cliquant dessus, on accède à un carrousel permettant d'accéder aux "Photos", de lancer l'"Appareil photo" et de consulter les images récentes. En parallèle, un menu déroulant met en avant les fonctions "Créer une image", "Créer de la musique", "Canvas", "Deep Research", "Apprentissage guidé" et "Plus de téléchargement", ce dernier permettant de charger plus de fichiers ou des notebooks de NotebookLM.

La page d'accueil de Gemini bénéficie également d'une nouvelle phrase, "Bonjour [Nom], à quoi penses-tu ?", placée au centre avec l'icône de l'IA juste au-dessus. Mais ce qui saute le plus aux yeux est l'arrière-plan : Google dit adieu au fond unique et statique pour adopter un dégradé coloré qui s'anime lorsque l'on tape sa requête. Le tout permet d'harmoniser l'apparence de Gemini avec celle de ses autres services, en adoptant une identité graphique basée sur des dégradés de couleurs et des formes plus modernes. Enfin, l'Overlay (le menu qui s'affiche par-dessus les autres applications), est repensé pour être moins intrusive et plus lisible, et la dictée vocale bénéficie d'une nouvelle animation.

© 9to5google

Gemini a également droit à plusieurs modifications au niveau de l'organisation de ses menus. Le choix du modèle (Rapide, Raisonnement, Pro, etc.) se retrouve désormais tout en haut à gauche sous la forme d'un menu déroulant, tandis que le bouton pour changer de compte Google a été déplacé tout en bas de ce menu. Les icônes ont également été redessinées pour correspondre à la nouvelle identité graphique.

© 9to5google

Cette nouvelle interface est encore en phase de test sur Android et iOS, ce qui explique que seul un nombre restreint d'utilisateurs y aient accès pour le moment. Il est possible qu'elle soit déployée lors de la conférence Google I/O 2026, prévue pour le 19 mai prochain et lors de laquelle le géant du numérique est censé dévoiler de très nombreuses nouveautés pour son assistant Gemini. Certaines rumeurs évoquent le lancement d'un nouveau modèle omnimodal qui pourrait être Gemini 3.2 ou Gemini 3.5.