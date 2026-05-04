Ce logiciel gratuit télécharge des vidéos de YouTube (et de 1 000 autres sites de streaming)

Télécharger une vidéo YouTube pour la conserver et la regarder hors ligne, extraire l'audio d'un concert ou sauvegarder un cours en ligne : c'est simple avec ce nouveau logiciel gratuit qui fonctionne sous Windows, macOS et Linux.

Qui n'a jamais voulu récupérer une vidéo YouTube pour la regarder à loisir, plus tard, hors ligne ? Ou archiver un tutoriel avant qu'il disparaisse ? Ou enregistrer l'audio d'un concert ? Car si le streaming a rendu la consommation de vidéos plus simple que jamais, il a aussi créé une dépendance au réseau : sans connexion Internet, pas de contenu. Certes, les plateformes offrent parfois une fonction de téléchargement, mais elle est souvent très limitée et réservée à leurs abonnés payants.

Fort heureusement, il existe depuis des années de multiples solutions pour télécharger et conserver ces contenus audio-vidéo disponibles sur des plateformes de streaming : entre les extensions pour navigateur, les services en ligne et les applications spécialisées pour ordinateur ou smartphone, le choix ne manque pas. Mais tous ces outils ne se valent pas, certains étant truffés de publicités invasives ou de malwares, quand d'autres ne tiennent tout simplement pas leurs promesses.

Parmi les logiciels les plus populaires du moment, on peut ainsi citer 4K Video Downloader+, VidBee, Universal Video Downloader ou encore Open Video Downloader. Mais un nouveau venu pourrait tous les surpasser : OmniGet.

Créée par un développeur brésilien, OmniGet est une application de bureau gratuite et open source qui présente plusieurs avantages : elle est compatible Windows, macOS et Linux et elle prend en charge plus de 1 000 sites, en regroupant des fonctions qui nécessitent habituellement quatre ou cinq outils différents.

Une fois installé et configuré avec un assistant (choix de la langue, dont le français, dossier de téléchargement par défaut, etc.), OmniGet se révèle très simple à utiliser : on colle l'URL d'une vidéo dans le champ de saisie, et aussitôt, le logiciel identifie automatiquement la source en affichant un aperçu avec une miniature, son titre et sa durée. Trois options de téléchargement sont alors disponibles : "Auto" pour la meilleure qualité, "Audio uniquement (MP3)" pour extraire la piste sonore, et "Sans son" pour récupérer seulement l'image.

La liste des plateformes reconnues donne le vertige : YouTube, Instagram, TikTok, Twitter/X, Reddit, Twitch, Pinterest, Vimeo, Bluesky, Telegram, Bilibili, et de nombreuses plateformes chinoises que les logiciels occidentaux ignorent habituellement.

OmniGet ne s'arrête pas là. Un module permet de télécharger des cours complets depuis plus de 35 plateformes éducatives – Hotmart, Udemy, Kiwify, Teachable, Kajabi, MasterClass, Skool, Pluralsight –, avec récupération des vidéos, pièces jointes et descriptions en une seule opération.

Le logiciel intègre en plus un client BitTorrent natif pour télécharger de fichiers en peer-to-peer (P2P). Et une extension Chrome permet de lancer un téléchargement en un clic sur n'importe quelle page avec une vidéo, sans passer par l'application de bureau,

Attention cependant : le téléchargement de vidéos depuis des plateformes comme YouTube peut être contraire aux conditions d'utilisation de ces services. Pour les contenus libres de droits, les cours achetés ou les archives personnelles, la démarche est parfaitement légitime. Mais pas les autres ! Disponible librement sur GitHub, OmniGet n'est qu'un outil dont l'usage reste à l'appréciation de chacun.