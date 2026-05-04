Ce déchet de cuisine fait fuir les fourmis, les mouches et les moustiques dans la maison

La plupart des gens le jettent tous les jours même sans y penser, le matin ou après un repas. Pourtant, ce résidu de cuisine est un formidable répulsif à insectes. Une solution efficace, gratuite et sans produit chimique !

Il traîne sur les plans de travail, s'accumule dans les filtres et finit inexorablement à la poubelle. Le marc de café, ce sous-produit de notre rituel matinal, mérite pourtant beaucoup mieux que la corbeille. Depuis quelques années, il s'impose comme un répulsif naturel contre plusieurs nuisibles du quotidien – fourmis, mouches, moustiques – avec des résultats qui varient selon l'usage et les espèces ciblées.

Son arme principale, c'est son odeur très forte, qui repousse efficacement les mouches et les moustiques. Pour les insectes, dont le système olfactif guide tous les comportements – recherche de nourriture, ponte, déplacement –, ce parfum puissant agit comme un signal d'alarme. Il suffit de saupoudrer une fine couche de marc bien sec sur les rebords des fenêtres et au pied des portes pour tenir à distance moustiques, mouches et fourmis. L'effet tient environ une semaine, après quoi il faut renouveler l'opération.

Contre les mouches en particulier, la technique la plus efficace consiste à brûler le marc. La combustion diffuse une fumée dont l'odeur éloigne les insectes comme les mouches, les moustiques et les guêpes. Pour cela, le marc doit être parfaitement sec – sinon il ne s'enflamme pas correctement. On le dépose dans une vieille boîte de conserve ou une coupelle, on l'allume avec un briquet, puis on oriente la fumée vers la zone à protéger. En intérieur, il faut veiller à bien aérer la pièce. Cette méthode fonctionne bien sur une terrasse ou dans un jardin lors d'un repas en soirée.

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Pour les moustiques, et plus précisément pour le redoutable moustique tigre (Aedes albopictus), le marc révèle une propriété bien plus étonnante. Face aux larves de moustiques tigres, il s'avère particulièrement puissant, science à l'appui. Deux études scientifiques ont montré que le café – dilué ou sous forme de marc – agit comme un larvicide : versé dans les eaux stagnantes où les moustiques pondent (coupelles de pots de fleurs, soucoupes oubliées, gouttières), il réduit drastiquement le taux d'éclosion des larves. Une approche préventive bien plus convaincante que la fumée.

Du côté des fourmis, le bilan est plus nuancé. À court terme, les effets répulsifs du marc de café sont bel et bien présents et visibles. À long terme, les fourmis trouvent des solutions, en déplaçant progressivement le marc. Certaines espèces semblent même s'y accoutumer rapidement, leur système sensoriel étant particulièrement sophistiqué. Des applications répétées et fréquentes permettraient d'agir plus efficacement, notamment en pots de fleurs ou autour des zones d'entrée. En complément, associer le marc à quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée ou à du jus de citron renforce l'effet.

Quelques précautions s'imposent toutefois. Certaines plantes, notamment les tomates, peuvent ne pas supporter le contact avec du marc de café. Mieux vaut donc éviter d'en épandre directement au pied des végétaux sensibles. Et si brûler du marc reste une option populaire, une bougie simple non parfumée n'affiche qu'une efficacité de répulsion moyenne de 24 % contre les moustiques adultes – le marc brûlé fait sans doute un peu mieux, grâce à une fumée plus dense, mais ne prétend pas à l'infaillibilité.

Sans être un remède miracle est un répulsif naturel parmi d'autres, efficace quand il est bien utilisé, régulièrement renouvelé, et adapté à la cible. Sa vraie force ? Il est gratuit, biodégradable, et vous le produisez déjà chaque matin sans le savoir.