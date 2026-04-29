Gemini intègre deux nouvelles fonctions pour attirer les utilisateurs de ChatGPT

Pour séduire les utilisateurs de ses concurrents, Google déploie en France une mise à jour importante de Gemini, lui permettant de mémoriser leurs préférences et d'importer leurs données depuis d'autres chatbots. La guerre des IA continue !.

Claude et ChatGPT ont particulièrement le vent en poupe en ce moment, notamment depuis les lancements des modèles Opus 4.7 et GPT-5.5. Pour séduire leurs utilisateurs et les convaincre de plutôt adopter Gemini, Google a mis les petits plats dans les grands. Le géant du numérique a déployé, ce 29 avril 2026, une mise à jour importante pour son chatbot en France, comme il l'annonce dans un billet de blog. Celui-ci est désormais doté d'une "mémoire", qui lui permet de retenir les détails et préférences que les utilisateurs partagent dans leurs conversations pour gagner du temps, personnaliser ses réponses et les rendre plus naturelles. Une nouvelle fonction permet également d'importer ses données depuis d'autres intelligences artificielles, afin de faciliter la transition entre les chatbots.

Mémoire de Gemini : pour des conversations plus fluides et personnalisées

La première grande nouveauté de cette mise à jour est l'intégration de la "Mémoire". Grâce à elle, Gemini est désormais capable de retenir certaines informations fournies au fil des conversations. Cela peut inclure des préférences, des habitudes ou des éléments personnels que l'utilisateur a partagé au fil du temps.

L'objectif est de rendre les échanges plus pertinents dans le temps, sans avoir à répéter constamment les mêmes consignes. Le chatbot va pouvoir, par exemple, recommander des livres en lien avec de précédentes lectures de l'utilisateur ou encore suggérer des idées de contenu adaptées à ses centres d'intérêt. "Vous avez discuté de l'évolution des pouvoirs des personnages dans votre bande dessinée préférée. Désormais, si vous demandez à Gemini de 'proposer un thème de fête d'anniversaire qui me ressemble', il pourrait suggérer des idées fondées sur votre personnage favori : nourriture, décoration, animation, accessoire…", explique Google.

© Google

Il était temps, car ChatGPT et Claude ont déjà placé cette fonction au cœur de leurs échanges depuis un moment. La mémoire est activée par défaut mais, bien évidemment, ceux qui voudraient garantir au maximum la confidentialité de leurs données peuvent la désactiver à tout moment en se rendant dans les paramètres de l'application, dans l'onglet "Contexte personnel", puis "Mémoire". Quant aux échanges, ils restent accessibles et supprimables dans la section "Activité" de Gemini.

Petite précision : la fonction de mémoire du chatbot de Google est bien différente de la technologie Personal Context, qui lui permet d'aller chercher des informations dans les mails ou les photos de l'utilisateur. La conformité au RGPD et au DMA européens empêche son lancement pour le moment.

Passer à Gemini : comment exporter ses données ?

La deuxième grosse nouveauté de cette mise à jour concerne la possibilité d'importer ses préférences et son historique de discussions depuis un autre chatbot. En effet, ceux qui utilisent ChatGPT, Claude ou encore Le Chat de Mistral depuis un moment ont généralement développé leurs petites habitudes et passer sur une autre IA se révèle alors assez inconfortable. C'est pourquoi Gemini propose désormais de nouveaux outils pour rendre cette transition plus facile.

© Google

Le premier permet d'importer ses préférences. Gemini propose , dans ses paramètres, un prompt à copier-coller dans l'IA concurrente, qui va alors générer un résumé des habitudes, centres d'intérêt, détails biographiques et autres informations personnelles de l'utilisateur. Il suffit alors de le transmettre au chatbot de Google pour que celui-ci intègres ces données à sa "mémoire", afin de mieux adapter ses réponses.

Le second outil permet d'importer l'intégralité de son historique de discussions. Il suffit pour cela de les récupérer sous forme de fichier ZIP, puis de téléverser ce dernier à Gemini. Il est alors possible de les retrouver, de les rechercher et même de les poursuivre directement dans Gemini, comme si elles n'avaient jamais été interrompues.