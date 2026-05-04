Cette nouvelle technologie de batterie va révolutionner la voiture électrique dès cette année

On en parle depuis des années, sans jamais la voir. Cette technologie de batterie pour véhicules électriques faite rêver les constructeurs et les automobilistes avec ses nombreux avantages. Un fabricant se lancer enfin dans sa production.

Dans les laboratoires, elle a longtemps été présentée comme le Graal de la voiture électrique. Sur les routes, elle était toujours absente. La batterie solide, cette technologie qui devait tout changer, a accumulé les annonces sans jamais vraiment tenir ses promesses à l'échelle industrielle. Jusqu'à maintenant, peut-être.

Pour comprendre pourquoi cette technologie suscite autant d'enthousiasme, il faut d'abord comprendre ce qui cloche avec les batteries actuelles. Aujourd'hui, toutes les voitures électriques embarquent des accumulateurs lithium-ion dotés d'un électrolyte liquide – une sorte de solution chimique qui permet aux ions de circuler entre les deux électrodes pour produire de l'électricité. Ce liquide a une fâcheuse tendance à fuir, à brûler en cas d'accident, à se dégrader avec les cycles de charge, et surtout à limiter la quantité d'énergie que l'on peut stocker dans un volume donné.

La batterie solide remplace cet électrolyte liquide par un matériau solide – céramique, polymère ou, comme dans la nouvelle approche décrite plus bas, un composé hybride dit "eutectique". Ce changement en apparence simple ouvre une série d'avantages en cascade : une densité d'énergie bien supérieure, donc plus d'autonomie dans le même espace, une sécurité accrue puisqu'il n'y a plus de liquide inflammable à bord, une durée de vie prolongée, et des recharges bien plus rapides. Les batteries solides promettent une autonomie pouvant atteindre 1 000 km et une recharge ultra-rapide, tout en offrant une sécurité accrue avec un risque d'incendie quasiment nul.

© GBT

C'est sur ce terrain qu'entre en scène Greater Bay Technology (GBT), filiale technologique du groupe automobile chinois GAC. La société a officiellement sorti de ses lignes pilotes les premières cellules d'un échantillon fonctionnel de batterie solide – des prototypes initiaux validant le concept. Et pas une semi-solide, catégorie intermédiaire déjà vue ailleurs : il s'agit bien d'un accumulateur entièrement dépourvu d'électrolyte liquide.

Ce qui rend la proposition de GBT particulièrement intéressante, c'est sa chimie. L'entreprise a développé un électrolyte composite propriétaire à base d'eutectiques profonds (SDE), qui combine les avantages des matériaux organiques et inorganiques. Cette approche hybride permettrait de contourner les obstacles rencontrés par les autres filières – sulfures, oxydes, polymères – qui peinent à allier conductivité et stabilité dans le temps. Les spécifications annoncées sont ambitieuses : une densité énergétique dépassant 400 Wh/kg et une autonomie de plus de 1 000 km.

Greater Bay Technology vise une production au niveau du gigawattheure dès la fin 2026, ce qui représenterait le passage à une véritable fabrication industrielle. L'objectif affiché est d'équiper des véhicules en série dès cette année – et le projet bénéficie du soutien de l'État chinois via la Commission nationale pour le développement et la réforme.

GBT n'est pas seul dans cette course. Toyota a annoncé ses premières batteries solides en série pour 2027, suivi de Nissan en 2028, tandis que Volkswagen et Stellantis visent 2026. BYD, de son côté, promet une autonomie de 1 500 km et une recharge complète en dix minutes pour ses futurs modèles. La différence avec GBT, c'est que l'entreprise chinoise revendique déjà un premier exemplaire sorti de ligne de production – non plus un prototype de laboratoire, mais une cellule issue d'un process industrialisable.

Reste à voir si le calendrier tiendra. Le secteur des batteries solides a une longue histoire d'annonces optimistes. Mais pour la première fois depuis des années, l'horizon semble moins théorique.