Assortickets : une nouvelle appli pour des sorties amicales sans arrière-pensée

Envie de sortir mais personne pour vous accompagner ? Assortickets vous permet de trouver des solitaires partageant les mêmes passions que vous. Laissez-vous tenter par une activité culturelle ou sportive entre inconnus, et sans arrière-pensée !

Alors que nous sommes numériquement de plus en plus connectés, le nombre de personnes seules en France continue pourtant petit à petit d'augmenter. Selon le dernier rapport de l'INSEE, 21 % de nos compatriotes sont touchés par la solitude, dont 83 % qui en souffrent. Tout le monde n'a pas de proches disponibles ou partageant les mêmes passions. Résultat : il est beaucoup plus difficile de sortir en solitaire, car cela peut être source de stress ou d'angoisse, sans compter qu'il n'y a pas la magie du partage.

On peut alors se tourner vers des sites de rencontres pour, justement, faire des rencontres et trouver quelqu'un avec qui partager des activités – pas ce genre d'activités, bande de coquins –, mais les relations démarrent alors sur une ambiguïté, source de confusion – même en précisant être à la recherche "d'amis" sur Tinder, les prétendants ne viennent jamais sans arrière-pensée. Aussi, pour enrichir la vie sociale des plus de 11 millions de personnes seules en France, une nouvelle application, Assortickets, va bientôt débarquer sur nos mobiles. Reprenant le concept de On Va Sortir! et de Toutes Mes Sorties, deux sites favorisant les rencontres et les sorties amicales, elle vise à connecter les personnes seules partageant le même intérêt pour des loisirs culturels et sportifs, afin qu'ils trouvent des compagnons de sortie qui leur correspondent. Contrairement à ses concurrents, elle met l'accent sur la quantité et la qualité des événements.

© Assortickets

Assortickets : des sorties culturelles et sportives entre solitaires

Assortickets s'adresse à ceux qui ont un réseau social limité, pour ne pas dire nul. Cela peut être suite à un déménagement, à une expatriation, à des proches surbookés – vous savez, ceux qu'il faut prévenir un mois à l'avance pour aller boire un verre – ou ne partageant pas les mêmes intérêts, à un divorce, à des amitiés exclusivement virtuelles, à des difficultés de mobilité ou encore à l'absence de véhicule. La seule condition : avoir plus de 18 ans. Ici, quelques clics suffiront pour être mis en relation avec des personnes géographiquement proches et partageant des passions similaires.

© Assortickets

Contrairement aux plateformes de rencontres amoureuses ou aux réseaux sociaux traditionnels, la particularité d'Assortickets est de mettre l'accent sur les loisirs culturels et sportifs, afin de créer une passion commune entre ses membres. Pour cela, elle compte sur la magie de ses algorithmes, qui s'appuieront sur des critères variés tels que les intérêts spécifiques, les préférences de sorties et la proximité géographique. Actuellement, on y trouve le même genre de sorties que sur les billetteries du type Billetréduc, à savoir théâtres, spectacles, concerts, cirques, expos, etc., avec plus de 7 000 événements disponibles. À moyen et long terme, la plateforme ambitionne de collaborer avec des institutions culturelles et sportives pour proposer des offres exclusives à ses membres.

Assortickets : des abonnements gratuits et payants

En parlant de membres, Assortickets va proposer deux types d'offres. La première, pour les "Veilleurs", sera gratuite, tandis que celle pour les "Éclaireurs", sera payante – avec deux formules au choix. Les Veilleurs auront la possibilité de postuler de façon illimitée à des activités, proposées par des Éclaireurs ou directement par l'application. Il leur suffira de cliquer sur "Cela m'intéresse" pour soumettre leur profil et espérer être choisi.

© Assortickets

Les Éclaireur, eux, pourront également postuler aux activités proposées par l'appli, en fonction de trois de leurs passions et de leur géolocalisation, en cliquant sur "J'organise", afin d'être le point de contact de la sortie. Ils n'auront alors plus qu'à choisir leurs acolytes parmi les volontaires Veilleurs et Éclaireurs. Une fois le match parfait trouvé, un chat s'ouvrira afin qu'ils puissent planifier ensemble leur excursion. Les Éclaireurs pourront également proposer leurs propres activités, qui sont ensuite vérifiées et validées par l'équipe. Notons qu'une fonction permet également de proposer le transport – à condition de posséder un véhicule –, voire de signaler une PMR pour accompagner ou être accompagner lorsque cela s'avère nécessaire pour sortir. Il est également possible de booster un événement – dans la limite de trois boosts par mois – si la date de ce dernier est proche et s'il faut davantage de postulations. L'abonnement payant sera au prix de 49,99 euros pour six mois, avec une version à la semaine et au mois à venir.