Emoji audio dans Google Téléphone : ajoutez des bruits étranges pendant vos appels

Histoire d'égayer vos conversations téléphoniques, Google développe des émojis audio pour son application Téléphone. Vous pourrez ainsi envoyer des bruits d'applaudissements, de rire ou encore ou même de pet ! Mais qui a validé cette curieuse idée ?

Mais qu'est-il passé par la tête de Google ? Le géant d'Internet nous a habitués à des mises à jour de qualité sur ses différents services, avec de nouvelles fonctions toujours plus pratiques, y compris sur Google Téléphone, installé par défaut sur les smartphones Android. Par exemple, en mars dernier, nous apprenions que la version bêta de l'application affichait désormais directement les appels provenant de WhatsApp dans son historique de communication – ce qui simplifie grandement les choses. Mais là, la firme de Mountain View a eu une idée pour le moins étrange. Comme l'a remarqué 9to5google, elle teste dans l'appli des "émojis audio". Le principe est le même que pour les émojis utilisés dans les SMS, à savoir réagir aux propos d'une personne, sauf qu'il s'agit cette fois de bruitage. Et le résultat est plus ou moins... élégant, on va dire.

Emoji audio : une nouveauté qui laisse dubitatif

Dans les paramètres de l'application Téléphone, Google présente cette nouvelle fonction ainsi : "Exprimez vos émotions et vos humeurs avec des sons comme des applaudissements, des rires, un trombone triste et bien plus encore avec des émojis pendant que vous êtes en communication." Concrètement, lorsque vous appuyez sur l'un de ces émojis lors d'une conversation téléphonique, l'application affiche une animation amusante accompagnée d'un effet sonore. Pour l'instant, six émojis sont pris en charge ; applaudissements, rire, faire la fête, pleurer, tambour et crotte. Oui, vous avez bien lu. Ce dernier devrait permettre de déclencher le doux son d'une flatulence. Parfait pour ponctuer une discussion...

© 9to5google

Heureusement, il est impossible de spammer votre interlocuteur avec ces émojis audio, dans la mesure où Google impose un délai entre deux utilisations. Vous pouvez y accéder en appuyant sur le bouton du même nom, situé juste au-dessus du menu des appels. Vous pouvez bien évidemment désactiver l'option dans les paramètres de l'application.

Pour le moment, seuls quelques propriétaires de Google Pixel ont accès à cette fonction, qui est encore en phase de développement bêta – les équipes ont encore le temps de faire marche arrière. Celle-ci a été accueillie avec beaucoup d'incrédulité. De notre côté, nous avons du mal à imaginer une situation dans laquelle nous voudrions utiliser les émojis audio. Surtout l’émoji crotte. C'est drôle une fois, peut-être deux, mais c'est le grand maximum !