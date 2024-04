Le Google Play Store permet maintenant de télécharger deux applis en même temps

Limité depuis toujours au téléchargement "en série", une application à la fois, le Play Store de Google va permettre d'installer deux applis simultanément. Une évolution bienvenue et attendue, mais qui souffre de restrictions.

On trouve absolument tout dans le Play Store, mais la boutique d'applications de Google souffre d'un lourd travers : ielle ne permet de télécharger qu'une seule application à la fois. Les applications supplémentaires rejoignent inlassablement une file d'attente interminable. Un problème qui tape particulièrement sur les nerfs lorsque l'on sait que l'App Store permet d'installer jusqu'à trois applications en simultané, et qui se fait particulièrement sentir lorsque l'on configure son nouveau smartphone et que l'on trépigne d'impatience à l'idée d'installer ses applis préférées. Heureusement, comme l'a remarqué 9to5google, le géant d'Internet est en train de corriger la faiblesse du Play Store en permettant maintenant de télécharger deux applications en même temps. Une évolution attendue depuis longtemps !

Google Play Store : une amélioration bienvenue mais limitée

Lors de l'installation de deux applications en simultané, il est possible de suivre l'évolution des téléchargements sur la boutique et sur l'écran d'accueil. Toutefois, s'il est bien possible de lancer une troisième appli, celle-ci restera "en attente" le temps que l'installation d'une des deux autres soit terminée. Autant dire que c'est dommage. Ça l'est d'autant plus que cette amélioration ne concerne que les nouvelles installations. Autrement dit, il n'est pas possible d'installer plusieurs mises à jour d'applications en simultané, et le bouton "Tout mettre à jour" au sein du Play Store ne télécharge encore qu'une seule application à la fois, ce qui peut créer une longue attente. Peut-être dans une prochaine mise à jour, qui sait ?

© 9to5google

9to5gooogle a repéré cette mise à jour sur plusieurs smartphones et tablettes Pixel tournant sous Android 14, avec la version 40.6.31 du Play Store. Il semblerait que Google la déploie par vague, comme il a l'habitude de le faire, et le téléchargement d'applications en simultané n'est de ce fait pas encore accessible à tous. Un peu de patience donc, cela ne devrait pas tarder !