Google Contacts facilite enfin l'ajout de nouveaux contacts

Google Contacts a le droit à quelques petits changements pour l'ajout et de la modification de contacts. Le résultat offre un rendu plus clair et plus épuré, avec quelques boutons supplémentaires.

On ne s'en rend peut-être pas forcément compte, car c'est un outil du quotidien auquel nous ne prêtons pas forcément attention, mais Google continue d'apporter des améliorations à Contacts, son application disponible par défaut sur la plupart des appareils Android. Après avoir intégré une nouvelle fonction permettant de connaître la position exacte de nos proches en temps réel, grâce au partage de position de Google Maps, le géant d'Internet avait apporté de la clarté et de l'efficacité à l'interface en mars dernier, tout en permettant de personnaliser plus facilement les contacts (voir notre article). Et il ne compte pas s'arrêter là ! Comme l'a repéré AssembleDebug dans Android Authority, la version 4.30.50 devrait bientôt comporter quelques modifications au niveau de l'ajout et de la modification de contacts. Une refonte bienvenue, l'interface actuelle étant un peu lourde et chargée.

Google Contacts : une nouvelle interface pour l'ajout de contacts

Actuellement, la page "Créer un contact" de Google Contacts affiche une longue liste de champs à remplir accompagnés à leur gauche par de petites icônes. La nouvelle version affiche désormais seulement quatre champs obligatoires (nom, prénom, entreprise et numéro de téléphone) dénués d'icône, suivis de plusieurs boutons permettant d'ajouter des informations facultatives (adresse mail, adresse postale, date d'anniversaire, etc.). De plus, l'accent est davantage mis sur le champ "Notes", qui apparaît de manière plus visible et encourage les utilisateurs à ajouter des informations supplémentaires sur le contact.

© Android Authority

Autre nouveauté : l'option "Autres champs" permet désormais d'afficher une fenêtre de sélection au lieu d'ajouter automatiquement tous les autres champs optionnels à la fenêtre (surnom, travail, site Internet, etc.). Un nouveau bouton "Favori", sous forme de petite étoile, a également été ajouté en haut de l'écran afin de, comme son nom l'indique, ajouter rapidement le contact comme favori au moment de sa création, au lieu de le faire en deux temps. Cette nouvelle version de Google Contacts devrait bientôt être déployée auprès du grand public, patience donc !