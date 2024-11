Amazon lance Rufus, son assistant IA pour vous aider dans vos achats

Amazon déploie Rufus, son chatbot dopé à l'IA qui vous aidera à faire vos achats sur la plateforme. Véritable assistant de shopping personnel, il sera intégré à l'application de e-commerce pour vous guider dans vos choix.

Sur Amazon, vous pouvez commander à peu près tout ce que vous souhaitez en quelques clics et recevoir vos achats dans les jours – si ce n'est dans les heures, pour les abonnés Amazon Prime – qui viennent. C'est bien simple, vous êtes à peu près sûr de trouver ce que vous cherchez, et ce dans les différentes gammes de prix. Toutefois, vous pouvez parfois être un peu perdu face à tant de choix, en vous retrouvant noyé sous les milliers de références. Mais pas de panique, l'intelligence artificielle arrive à votre rescousse ! L'entreprise de Jeff Bezos s'est elle aussi lancée à toute vitesse dans la course à l'IA, en en intégrant dans Alexa ou en s'en servant pour résumer les commentaires et détecter les faux avis sur la plateforme (voir notre article).

Cette fois-ci, Amazon compte sur Rufus, une intelligence artificielle destinée à vous aider dans vos achats. Ce chatbot est capable d'effectuer des recherches pertinentes, de répondre à des questions et de vous faire des recommandations. Pour faire simple, il va plus ou moins jouer le même rôle qu'un vendeur dans un magasin physique. Lancé il y a quelques mois aux États-Unis, Rufus va enfin arriver en France, directement dans l'application, au cours des prochaines semaines.

© Amazon

Amazon Rufus : un assistant shopping dopé à l'IA

"Rufus améliore considérablement la facilité avec laquelle les clients peuvent trouver et découvrir les meilleurs produits pour répondre à leurs besoins", explique Amazon dans son billet de blog en février dernier. L'entreprise le décrit comme un assistant d'achat capable de répondre à vos questions pour vous aider à trouver le produit qu'il vous faut. Il suffit d'appuyer sur la nouvelle icône qui apparaît en bas à droite après avoir mis à jour l'application et de lui soumettre une requête. Par exemple, vous pouvez lui demander "que prendre en compte lors de l'achat de chaussures de running ?" ou encore "quelles sont les différences entre les chaussures de trail et de course sur route ?", et même lui poser des questions plus spécifiques telles que "s'agit-il de modèles durables ?".

Il peut également vous accompagner si vous souhaitez démarrer un projet ou une nouvelle activité, mais que vous ne savez pas exactement de quoi vous avez besoin pour cela. Par exemple, vous pouvez lui demander ce qu'il faut prévoir pour pratiquer le golf par temps froid, ou quels sont les outils indispensables pour commencer la création d'un petit jardin d'intérieur. Lors d'une recherche, quelques suggestions de questions liées apparaîtront pour faciliter les choses et vous aider à vous lancer. Il peut même faire des comparaisons entre différents articles afin de vous aidez à faire votre choix, ou encore répondre à des questions plus spécifiques sur la qualité d'un objet, son usage, etc. La réponse vient se superposer en fenêtre sur votre parcours d'achat. Vous pouvez l'agrandir ou la réduire, la quitter quand vous avez terminé et reprendre votre recherche.

© Amazon

Pour répondre à vos questions, Rufus s'appuie sur un modèle de langage formé au catalogue de produits d'Amazon et aux informations provenant du Web. Vous pouvez l'interroger sur les caractéristiques d'un produit individuel, pour savoir si un vêtement est lavable en machine par exemple. Il s'appuiera sur les informations fournies par le vendeur, mais aussi sur la rubrique questions/réponses présente sur chaque page et sur les avis postés par les utilisateurs. Et c'est là que ça peut coincer, car la plateforme contient de nombreux faux avis destinés à tromper le consommateur... Reste à espérer que le chatbot parvienne à les différencier…

Rufus va également permettre à Amazon de récupérer de précieuses données pour la publicité et les annonceurs. Si aucune publicité n'apparaîtra dans vos résultats de requête – pour le moment du moins –, il va collecter des données clients à travers les questions posées pour peaufiner ses recommandations en page d'accueil. Amazon va commencer dès à présent à déployer Rufus en France en version bêta. Il sera progressivement disponible pour tous les clients au cours des prochaines semaines.