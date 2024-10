Allergenius : l'appli pour faire les courses en évitant les allergènes alimentaires

Si vous avez des allergies alimentaires, Allergenius est fait pour vous ! Il vous aide à faire vos courses en vous indiquant, d'un simple scan, si le produit contient un de vos allergènes ou non. Un sacré gain de temps !

Arachide, gluten, fruits à coque, lait, soja, œufs, poisson… En France, les allergies alimentaires touchent 6 % des enfants et environ 3 % des adultes, selon les chiffres du ministère de la Santé. Elles peuvent engendrer de graves problèmes de santé, qu'ils soient respiratoires, cutanés ou digestifs, au point de pouvoir mener à un choc anaphylactique. Aussi, lorsque l'on a des allergies alimentaires, faire ses courses peut devenir un véritable casse-tête, et on se retrouve obligés de vérifier manuellement les longues listes d'ingrédients. Bref, ça fait perdre un temps fou, sans compter que l'on est susceptible de se tromper !

Aussi, pour faciliter la vie des personnes allergiques, deux jeunes étudiants, Antoine Barberin et Lazare Bonifay, ont développé Allergenius, une application mobile qui permet de scanner des produits alimentaires et d'identifier rapidement la présence d'allergènes. Disponible gratuitement depuis lundi 30 septembre 2024 sur l'App Store – une version Android est envisagée –, elle simplifie les courses en affichant un feu rouge ou vert selon la composition du produit. Plus besoin de décrypter chaque emballage, on sait tout de suite si on peut le manger. Un sacré gain de temps !

© Allergenius

Allergenius : un simple coup d’œil pour valider un produit

Le concept est très simple : il suffit de créer un profil en indiquant ses interdits alimentaires (œuf, moutarde, crustacés, gluten, arachide, etc.). Lorsque l'on fait ses courses, on scanne le code-barres d'un produit pour savoir si on peut le consommer ou non. L'algorithme de l'application est capable d'identifier vingt-cinq allergènes courants. Si un feu vert s'affiche sur l'écran, c'est que le produit est sûr. Si c'est un feu rouge, cela signifie qu'il contient un allergène des allergènes que l'on ne supporte pas. Notons que l'application indique aussi les ingrédients sous forme de traces qui entrent dans la composition du produit, les additifs et le nutriscore.

En plus de fournir des informations sur les allergènes, Allergenius cherche à combattre l'isolement social que peuvent ressentir certaines personnes allergiques. En effet, handicapées culinairement parlant, elles peuvent avoir tendance à moins aller au restaurant ou à éviter certains dîners entre amis ou en famille. Aussi, l'application tient à proposer un espace communautaire, où chacun peut se sentir écouté. Les utilisateurs peuvent y partager des conseils, des recettes sans allergènes et échanger des astuces pour mieux vivre avec leurs allergies.

© Allergenius

Hébergé par l'incubateur InnovSpace à Toulouse, le projet d'Allergenius a reçu plusieurs prix, notamment celui du concours régional des étudiants créateurs d'entreprises (CRECE) d'Occitanie en 2023. Par la suite, les fondateurs envisagent déjà de l'étendre aux produits cosmétiques, un domaine également concerné par les allergies. Mais, pour le moment, ils se concentrent surtout à améliorer l'outil.