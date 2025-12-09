Jolla Phone : un smartphone européen sous Linux respectueux de la vie privée

Présenté comme une alternative aux produits des GAFAM, le Jolla Phone est un smartphone européen tournant sous Linux. Principaux atouts : sa longévité logicielle, sa réparabilité et son respect accru de la vie privée.

En Europe, le marché du smartphone est très polarisé avec, d'un côté, Apple avec ses iPhone, et de l'autre la une myriade de smartphones tournant sous Android, et donc très dépendants de Google – on pourrait ajouter HarmonyOS de Huawei si l'OS était disponible sur le Vieux Continent. C'est là qu'intervient Jolla. Fondée en 2011 par d'anciens employés de Nokia, l'entreprise est l'un des héritiers du projet MeeGo, un système basé sur Linux qui n'avait jamais atteint la popularité d'Android. Aujourd'hui, elle retente sa chance avec le Jolla Phone, un smartphone européen fonctionnant avec Sailfish OS 5.0, un système d'exploitation libre, européen, qui se veut résolument plus respectueux de la vie privée que les environnements Android ou iOS classiques.

Le lancement du Jolla Phone intervient dans un contexte particulier, marqué par un regain d'intérêt pour les systèmes alternatifs, en particulier Linux, et une montée de la défiance à l'égard des géants technologiques et de leur collecte de données, et, plus généralement, des États-Unis. Cela sera-t-il suffisant pour lui assurer le succès ?

© Jolla

Jolla Phone : un smartphone correct tournant sous Linux

Le Jolla Phone affiche un design assez pétant avec sa couleur orange, ses tranches arrondies et ses bordures épaisses autour de l'écran. On retrouve une encoche pour la caméra avant et seulement deux appareils photo au dos. Pour pouvoir être réparé plus facilement, il s'équipe d'une coque arrière amovible.

Sur le plan matériel, le smartphone adopte une configuration honnête, sans viser le haut de gamme. Il adopte un écran AMOLED Full HD de 6,36 pouces, une mémoire vive de 12 Go, 256 Go de stockage (extensible via microSD), et une batterie amovible d'une capacité de 5 500 mAh. À l'arrière, on trouve un appareil principal de 50 mégapixels et un grand-angle de 13 mégapixels. L'appareil prend en charge la 5G, le Wi-Fi 6, le NFC, et peut accueillir deux SIM. En revanche, du côté de la puce (SoC), c'est assez flou, puisque Jolla indique seulement qu'il s'agira d'un "processeur 5G MediaTek hautes performances" sans plus de précision. Enfin, le constructeur promet un minimum de cinq ans de mises à jour logicielles.

© Jolla

Là où le Jolla Phone se démarque vraiment, c'est qu'il tourne sous SailfishOS 5, un OS conçu et maintenu par l'entreprise depuis 2013, qui est basé sur Linux – Jolla indique d'ailleurs qu'il s'agit du "seul système d'exploitation mobile européen" sur le marché. Il est totalement dépourvu de publicités, de traceurs et, surtout, de la présence de Google et de ses partenaires. Le système intègre microG, une couche applicative open source pour remplacer les services propriétaires de Google – notamment Google Play Services – utilisés par certaines applications Android, ce qui garantie la compatibilité avec ces dernières.

Jolla Phone : un accent mis sur la vie privée et la souveraineté numérique

L'un des arguments centraux mis en avant par Jolla est la protection des données. Contrairement à un appareil Android classique, le Jolla Phone promet de rester muet tant que l'utilisateur n'autorise aucune connexion. En outre, un interrupteur physique sur la tranche permet d'activer un mode "Privacy", qui coupe la localisation ainsi que le Bluetooth et bloque les applications sélectionnées pour limiter les risques de fuite de données.

© Jolla

Attendu pour le premier semestre 2026, le smartphone est actuellement proposé en précommande jusqu'au 4 janvier 2026 au prix de 499 €, avec un acompte de 99 €. Une fois commercialisé, il sera vendu entre 599 € et 699 € – un tarif assez similaire à celui du Fairphone 6 –, avec une disponibilité dans toute l'Union européenne, au Royaume-Uni, en Norvège et en Suisse.

Avec le Jolla Phone, le constructeur ne signe pas un appareil ultra-haut de gamme visant des performances incroyables, mais un smartphone pensé autour de plusieurs priorités, à savoir le respect de la vie privée, la réparabilité et la durabilité logicielle. Avec un système Linux bien conçu, une bonne compatibilité Android, une attention particulière à la vie privée, une démarche européenne et un prix modéré, il peut espérer séduire une niche d'utilisateurs sensibles à la souveraineté numérique ou souhaitant sortir du système des GAFAM. Reste à voir si ce type de projet pourra dépasser le statut de niche.