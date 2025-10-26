Test Apple iPhone Air : un smartphone ultra-fin, mais pas encore mûr

Présenté en même temps que les iPhone 17 et 17 Pro, l'iPhone, l'iPhone Air devait faire sensation. Mais ce smartphone au design ultra-fin fait bien trop de compromis pour un prix bien trop élevé. Et c'est plutôt un flop.

Waouh ! C'est probablement le mot le plus adapté pour décrire l'iPhone Air. Comment ne pas s'extasier lorsqu'il a été présenté lors de la keynote de rentrée d'Apple du 9 septembre dernier (lire notre article) : avec ses 5,64 mm d'épaisseur, il s'agissait de l'iPhone le plus fin jamais construit, et c'est très appréciable quand on le prend en main.

La liste de ses atouts ne s'arrête pas là. Malgré sa finesse et son poids réduit de 165 grammes, il embarque un superbe écran de 6,5 pouces de type ProMotion – c'est-à-dire à fréquence de rafraîchissement variable – et à bordures ultra réduites. Et il se paie même le luxe d'être quasiment aussi puissant que les iPhone 17 Pro et Pro Max, avec lesquels il partage le processeur A19 Pro uniquement amputé d'un seul cœur graphique GPU. Répétons-le : waouh!

Évidemment, pour parvenir à ce design ultra-fin et relativement léger, Apple a dû faire quelques compromis. Et c'est là que l'on passe alternativement d'une exclamation d'émerveillement à un sentiment de surprise, voire à un soupir de déception. Car passée la première impression, les limitations de l'iPhone Air se font rapidement sentir et on se rend compte que cet iPhone d'un nouveau genre n'est vraiment pas adapté au plus grand nombre.

Etquelques semaines seulement après la sortie de la gamme 2025, les chiffres de vente le prouvent. Car si les iPhone 17 et 17 Pro rencontrent un succès enviable, au point d'être déjà bien difficiles à trouver aussi bien en magasin qu'en ligne, on peut repartir sans délai avec un iPhone Air ou se le faire livrer le lendemain. Et il se murmure même qu'Apple aurait déjà revu ses ambitions à la baisse, en réduisant drastiquement la production du modèle Air, jusqu'à quasiment le déclarer déjà en fin de vie. En clair, c'est un flop monumental !

Et c'est vraiment un sentiment de montagnes russes émotionnelles que nous avons ressenti pendant notre test de l'iPhone Air. Citons par exemple l'unique objectif photo de très bonne qualité et qui remplit parfaitement son office, mais qui ne pallie pas l'absence de module ultra grand angle. Alors, l'iPhone Air est-il vraiment raté ou juste une promesse non tenue qu'Apple pourra rectifier ? Voici notre verdict.

Apple iPhone Air : l'avis de CCM Prise en main très agréable

Superbe écran 120 Hz ProMotion

Qualité de fabrication exemplaire

Excellentes performances

Bonne gestion de la dissipation thermique

Bonne caméra selfie Un seul capteur photo

Autonomie perfectible

Charge lente

Prise UBC-C limitée à l'USB 2

Prix très élevé

iPhone Air : un format très agréable en main

Faisons tout de suite taire les esprits chagrins et ne boudons pas notre plaisir, l'iPhone Air est une merveille à prendre en main. Les 5,64 mm d'épaisseur font vraiment la différence avec les 8 mm de l'iPhone 17 que nous avons aussi récemment testé (lire notre article). D'autant plus que les flancs plats aux bords légèrement arrondis le rendent aussi très agréable au creux de la main, bien plus que le Samsung S25 Edge, le concurrent ultra-fin du constructeur coréen, dont les flancs à bords vifs s'incrustent dans la paume.

Les flancs aplatis permettent aussi d'attraper très facilement l'iPhone Air posé sur une table. Il faut dire que le plateau supérieur à l'arrière aide à la préhension en soulevant légèrement le haut du smartphone. Car, oui, l'iPhone Air est très fin sur la quasi-totalité de sa longueur, sauf au niveau du capteur photo où l'épaisseur dépasse, là, les 11 mm. Soit une épaisseur équivalente au plateau photo de l'iPhone 17 mais avec un seul objectif, nous y reviendrons.

De gauche à droite : l'iPhone 11, l'iPhone 16 et l'iPhone Air… dans la même main. © CCM - Fabrice Neuman

Contrairement à l'iPhone 17, le cadre de l'iPhone Air est en titane plutôt qu'en aluminium, ce qui le rend moins glissant sur les bords. Malheureusement, comme on ne peut pas tout avoir, les bords de l'iPhone Air sont très sensibles aux traces de doigts. Le dos en verre brossé est en revanche toujours aussi glissant. Dommage.

Sur la balance, le poids de 165 g reste finalement assez élevé et l'iPhone Air aurait mieux mérité son nom si Apple était parvenue à passer en dessous des 150 g. Cela dit, on est tout de même frappé par la légèreté face à cet immense écran quand on l'attrape. Ce qui fait qu'un iPhone 16 semble bien plus lourd dans la main, alors qu'il ne pèse pourtant que 5 g de plus (et 12 de plus pour l'iPhone 17).

Terminons par une mention spéciale pour les boutons. Ça n'a l'air de rien et pourtant on se sert des boutons de volume ou Marche/arrêt des dizaines voire des centaines de fois par jour. Et ceux de l'iPhone Air sont particulièrement agréables, avec un bruit plus "mat" et plus "grave" que ceux de l'iPhone 16. Et c'est un plaisir renouvelé tout au long de la journée.

iPhone Air : des caractéristiques dignes d'un iPhone Pro

Fiche technique

Taille écran 6,5 pouces Définition écran 2736 x 1260 pixels Technologie écran Super Retina XDR OLED 1-120 Hz Luminosité (Pic) 3000 nits SoC Apple Silicon A19 Pro Mémoire vive 8 Go / 12 Go Stockage 256 / 512 Go / 1 To Capteurs photos (dos) 48 Mpx (Capteur unique) Capteur photo (selfie) 18 Mpx WiFi / Bluetooth 7/6 5G Oui (eSIM uniquement) Batterie / Charge fil/sans fil 3149 mAh / 30 W-25 W OS iOS 26 Dimensions 156,2 x 74,7 x 5,64 mm Poids 165 g

Pendant la présentation de septembre, Apple a bien insisté sur le fait que l'iPhone Air n'était pas un iPhone au rabais avec plusieurs arguments de poids, si l'on ose dire. Revenons d'abord sur le magnifique écran de 6,5 pouces doté de la technologie ProMotion à rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz qui lui permet notamment de proposer la fonction Écran toujours allumé en mode veille, avec un impact limité sur l'autonomie. Et aussi, bien sûr, d'assurer une fluidité sans faille dans le défilement des pages Web ou de longues listes. On gagne énormément en confort comparé à l'écran 60 Hz d'un iPhone 16. Heureusement, Apple a enfin décidé d'équiper tous ses iPhone de la technologie ProMotion, y compris donc l'iPhone 17 de base. Il était temps, pour un smartphone à près de 1000 euros.

© CCM

L'iPhone Air ne fait pas non plus de compromis côté puissance. Il intègre le même processeur A19 Pro que les iPhone 17 Pro et Pro Max, faisant uniquement le sacrifice d'un cœur graphique (GPU). Autant dire que c'est une bête de course. Les tests synthétiques comme Geekbench le montrent : l'iPhone Air est plus rapide que l'iPhone 16 Pro de l'année précédente. Autant dire qu'on ne manquera jamais de puissance sur un iPhone Air, y compris pour jouer aux jeux les plus exigeants.

Bien sûr, quand on le pousse dans ses retranchements, l'iPhone Air chauffe un peu plus que l'iPhone 17 Pro qui, lui, bénéficie de la fameuse chambre à vapeur pour mieux dissiper la fièvre de son processeur ultra-rapide. En revanche, l'iPhone Air a un avantage certain sur l'iPhone 17 Pro : toute son électronique étant quasiment entièrement concentrée à l'intérieur du plateau photo, on ne ressent pratiquement pas l'augmentation de la chaleur sous les doigts, et c'est très appréciable.

On note également que, comme l'iPhone 17 Pro, l'iPhone est doté de 12 Go de RAM (mémoire vive). Il est donc parfaitement équipé pour faire tourner les modèles d'Apple Intelligence, les outils d'IA de la Pomme. Il ne reste plus à Apple qu'o les finaliser !

iPhone Air : une solidité à toute épreuve

Vu l'extrême finesse de l'iPhone Air, et ces deux faces en verre, on pourrait s'inquiéter de sa solidité. On peut se rassurer tout de suite sur ce point, car il s'agit en réalité de l'iPhone le plus solide jamais construit. Tous les tests le prouvent, y compris les plus violents, comme celui réalisé par la chaîne YouTube JerryRigEverything, coutumière du fait.

Zach Nelson y a coutume de faire passer les pires tortures à quasiment tous les smartphones jusqu'à la destruction totale. C'est notamment lui qui avait mis en lumière la fragilité de l'iPhone 6 et 6 Plus à l'époque, qui ne résistaient pas à une tentative de torsion à mains nues. Aucun problème pour l'iPhone Air, qui se tord légèrement lorsque Zach Nelson applique toutes ses forces pour essayer de le plier, pour revenir sans dommages en position plate. Bravo la structure en titane.

Pour parvenir à le casser, Zach Nelson a alors attaché à l'iPhone un système de poulies : l'iPhone ultrafin ne s'est brisé qu'après une pression de 97 kg. Impressionnant ! Sans oublier que les deux faces en verre de l'iPhone sont protégées par le revêtement appelé par Apple Ceramic Shield 2, les rendant très résistantes aux rayures. On en voit également la démonstration dans la même vidéo de cette chaîne YouTube (voir la vidéo).

© JerryRigEverything (YouTube)

Autant dire que cela donne envie d'utiliser l'iPhone Air, sans coque, sans étui, sans aucune protection supplémentaire, puisqu'il est si solide. Ce qui permet de vraiment profiter de son extrême finesse au quotidien. Et c'est vrai que dès que l'on insère l'iPhone Air dans un étui aussi fin, soit-il comme la coque transparente d'Apple (voir photo), on perd une grande partie de l'intérêt de la finesse de l'iPhone Air. Bien sûr, un iPhone Air dans une coque reste toujours plus fin qu'un iPhone "tout court" placé dans une coque également.

© CCM - Fabrice Neuman

Reste tout de même le côté glissant du dos en verre poli évoqué plus haut. Pour notre part, nous l'avons résolu en ajoutant simplement un film plastique hydrogel au dos de l'iPhone : finies les glissades, on tient l'iPhone bien assurément dans la main.

© CCM - Fabrice Neuman

iPhone Air : une autonomie moins mauvaise que prévu

Avec sa batterie de 3149 mAh seulement, on aurait pu craindre que l'autonomie de l'iPhone Air soit catastrophique. À titre de comparaison, l'iPhone 17 dispose d'une batterie de 3692 mAh, tandis que celle de l'iPhone 17 pro atteint les 4252 mAh. Contre toute attente, il n'en est rien. L'iPhone ne tiendra évidemment jamais deux jours de suite, mais lors de notre test, l'iPhone Air s'est tout simplement comporté exactement comme l'iPhone 16, tenant facilement la journée en utilisation modérée. La capture d'écran ci-dessous montre une de ses journées "normale" : débrancher de son chargeur à 6 h 30 du matin, il restait 7 % de batterie à 22 h 20 avec un temps d'écran allumé de 5 heures 30. De quoi être rassuré finalement.

© CCM

Tout dépend des usages, naturellement, mais il semble que l'A19 Pro montre ici sa frugalité, permettant à l'iPhone Air d'obtenir une autonomie assez similaire à celle de l'iPhone 17, doté, lui, de la puce A19. L'iPhone Air a au moins l'intérêt de proposer un autre équilibre aux possesseurs d'iPhone ayant une utilisation raisonnable : disposer d'un appareil léger pour la grande majorité du temps et partir avec une batterie externe, et donc un poids supplémentaire, uniquement quand il y a un vrai besoin. Plutôt que de se balader en permanence avec une brique. Ce paradigme aurait évidemment été plus efficace avec un iPhone Air à moins de 150 grammes.

iPhone Air : un seul haut-parleur pour du son en mono

Comme l'a évoqué ci-dessus, la quasi-totalité des composants électroniques de l'iPhone Air se situe dans le plateau photo au sommet du dos de l'iPhone, pour laisser la place à la batterie qui occupe le reste du volume. Tellement même que la batterie descend quasiment jusqu'au bord inférieur de l'iPhone, ne laissant plus la place au haut-parleur dans son portant équipé tous les autres iPhone depuis des années. Résultat, lorsque l'on écoute de la musique, un podcast, ou que l'on passe un appel téléphonique en mode haut-parleur justement, le son ne sort plus que par le haut, via la fente de l'écouteur.

La présence d'un seul haut-parleur implique deux choses : un peu moins de puissance et la perte de l'effet stéréo. Pour la puissance, au final, pas de problème, le volume sonore est bien suffisant. Quant à la stéréo, même sur un grand téléphone comme le Pro Max, l'effet reste limité par la faible distance qui sépare les deux haut-parleurs. De fait, la présence d'un seul haut-parleur ne nous a pas gênés du tout pendant notre test.

© CCM - Fabrice Neuman

iPhone Air : un unique capteur photo sans grand angle

On le remarque tout de suite en retournant l'iPhone Air, il ne dispose donc que d'un seul objectif photo principal. Et même s'il s'agit du capteur 48 Mpx grand angle qui équipe tous les autres iPhone, le compromis fait mal pour un iPhone de ce prix (voir ci-dessous). Lors de nos tests, nous avons retrouvé l'excellente qualité des clichés réalisés en extérieur, avec une bonne lumière. Même le zoom 2X, qui n'est en réalité qu'un recadrage sur le centre du capteur, produit de bonnes images également. N'espérez pas en revanche aller plus loin que 2X : dès que l'on zoome un peu plus, on obtient des images plus proches de l'impressionnisme que du piqué obtenu par le zoom 4X ou 8X de l'iPhone 17 Pro par exemple.

Zoom 1X © CCM - Fabrice Neuman

Zoom 2X © CCM - Fabrice Neuman

Zoom 10X © CCM - Fabrice Neuman

Autre objectif qui manque à l'appel, l'ultra grand angle, comme celui dont dispose l'iPhone 17. Et c'est finalement celui qui manque le plus lorsque l'on veut par exemple prendre une photo en intérieur, dans une pièce relativement petite et dans laquelle on manque donc de recul. Sur un iPhone 17 il suffit d'appuyer sur la fonction 0,5X pour pouvoir ainsi facilement englober toute la scène par exemple. Avec l'iPhone Air c'est impossible et c'est très frustrant.

Heureusement, l'iPhone se rattrape avec la caméra selfie qui dispose du tout nouveau capteur au format carré présent sur tous les autres iPhone de cette gamme 2025, et qui permet notamment de prendre des images en mode paysage sans avoir à faire pivoter l'iPhone dans la main. Une fonction que l'on espère voir copiée par tous les autres smartphones du marché le plus vite possible tellement elle est pratique.

Et ce, d'autant plus qu'elle est épaulée par la fonction Cadre centré chère à Apple : lorsque l'iPhone détecte l'arrivée de plusieurs personnes dans le cadre, il adapte automatiquement le format de prise de vue. Cette nouvelle caméra selfie est une réussite mais n'est donc pas exclusive à l'iPhone Air.

© CCM - Fabrice Neuman

iPhone Air : un smartphone trop cher avec beaucoup de compromis

Sans vouloir refaire une liste à la Prévert, on voit qu'Apple a tout de même dû faire beaucoup de sacrifices pour proposer un téléphone ultra-fin. Le cadre en titane assure la solidité mais l'aluminium, qui a fait son retour sur les iPhone 17 Pro, aurait été plus léger. La batterie occupe quasiment tout le corps de l'iPhone Air, mais reste en technologie Lithium-Ion, alors que de nombreux fabricants du côté d'Android – à l'exception notable de Samsung pour le moment – ont adopté la technologie Silicium-Carbone qui offre une densité de stockage énergétique bien plus élevée. Ce qui aurait permis à Apple de proposer soit un appareil doté d'une autonomie bien plus élevée pour une taille de guêpe similaire, soit un iPhone Air encore plus petit et/ou plus fin avec une autonomie identique. Et n'oublions pas l'unique capteur photo-vidéo, véritable affront pour un smartphone se voulant haut de gamme, dont le prix de départ dépasse les 1200 euros !

Dernier clou dans le cercueil, le port USB-C de l'iPhone Air reste, comme celui de l'iPhone 17, limité à la norme USB 2 avec un taux de transfert maximum de 480 Mbits/s. Rappelons que l'USB 2 date de l'an 2000. On croit rêver dans un smartphone à ce prix…

Le marché ne s'y est pas trompé et l'iPhone Air ne se vend pas. Même les nombreuses promotions déjà disponibles ne suffisent pas. En tout état de cause, l'iPhone Air est bien difficile à recommander à qui que ce soit. Pour réussir, il aurait fallu que l'iPhone Air soit : moins cher que l'iPhone 17 (donc moins de 1000 euros), plus léger car 165 gr c'est encore trop pour le qualificatif de Air, et doté d'au moins deux capteurs photos. Apple sera peut-être capable de rectifier le tir pour le prochain modèle… s'il sort un jour.

La vraie question, c'est de savoir si le public a réellement besoin d'un smartphone fin. Gagner un ou deux millimètres sur l'épaisseur est-il aussi important que les constructeurs aimeraient nous le faire croire, surtout quand il faut rogner sur des critères vraiment utiles comme l'autonomie ou l'autonomie, comme nous le craignions dans un ancien article. On peut réellement s'interroger quand on sait que Samsung connait le même problème qu'Apple avec son tout nouveau Galaxy S26 Edge dont la production est d'ores et déjà arrêtée et qui ne devrait pas avoir de successeur.