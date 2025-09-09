iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone Air : tout savoir sur les nouveaux smartphones d'Apple

Apple a présenté sa nouvelle gamme iPhone ce mardi 9 septembre. Au menu, l'iPhone 17, dans la lignée du 16, l'iPhone 17 Pro, le smartphone de tous les superlatifs, et le très attendu iPhone Air, un nouveau modèle extra-fin qui pourrait faire sensation.

Comme prévu, la conférence vidéo de présentation de la nouvelle gamme des iPhone 17 s'est bien tenue ce mardi 9 septembre à 10 h du matin, heure de Californie, soit 19 h, heure française. Elle était baptisée Awe Dropping en anglais, qui est un jeu de mots entre l'expression consacrée Jaw dropping que l'on peut traduire par "à tomber à la renverse" et le mot Awe qui signifie Émerveillement. Cet "émerveillement à tomber par terre" a été plus sobrement traduit en "Wow en vue" en français, même si Apple continue à promettre monts et merveilles à chacune de ses présentations. Comme à l'accoutumé désormais, il s'agissait d'un spectacle préenregistré, qui aura donc duré 1 h 21 m. Alors, les annonces étaient-elles à la hauteur des promesses ? C'est naturellement la nouvelle gamme des iPhone 17 qui a occupé la majeure partie de cette traditionnelle keynote de septembre. Revue de détails de tout ce à quoi on s'attendait… et des quelques surprises qu'Apple est parvenu à préserver.

Comme on en a l'habitude, les rumeurs ont foisonné quasiment jusqu'à l'heure dite pour tenter de deviner tout ce qu'allait annoncer Apple. Et il faut bien avouer que les spécialistes du genre comme Mark Gurman ont une fois encore montré la qualité et le niveau d'information de leurs sources. Il ne restait plus beaucoup de surprises à se mettre sous la dent pendant la présentation. Ce qui n'enlève rien au fait que la nouvelle gamme d'iPhone 17 propose tout de même une longue liste de nouveautés et d'améliorations que nous détaillons ici. Vous vous intéressez aussi aux autres annonces de la keynote ? Pour les Apple Watch series 11 et Ultra 3, c'est par ici. Et pour les tout nouveaux AirPods Pro 3, c'est par là.

iPhone Air : la finesse et la puissance

Cela dit, rien n'est plus important pour Apple que le lancement d'un nouvel iPhone, qui représente toujours la moitié de son chiffre d'affaires total, soit près de 210 milliards de dollars par an ! Comme prévu donc, ce sont bien sûr les nouveaux iPhone qui ont occupé la majeure partie de la présentation.

Et comme prévu aussi par les nombreuses rumeurs qui ont couru ces derniers mois, la gamme des iPhone évolue plus que les années précédentes. Car dans la famille des iPhone 17, vous ne pourrez plus demander le modèle Plus. Le modèle à grand écran des iPhone "non-Pro" est désormais remplacé par le fameux iPhone Air. Et ce nouveau venu a de quoi séduire. Il garde un grand écran de 6,5 pouces de diagonale (contre 6,7 pouces pour l'iPhone 16 Plus), mais ne pèse plus que 165 g, contre 199 g pour l'iPhone 16 Plus qu'il remplace. Il est aussi beaucoup plus fin avec 5,64 mm d'épaisseur, contre 7,8 mm pour l'iPhone 16 Plus.

© Apple

Attention, on parle bien ici de la zone la plus fine : au niveau du capteur photo il faut ajouter quelques millimètres, ce qui reste une performance tout de même. Et l'iPhone Air se paie même le luxe d'être plus léger que l'iPhone 17 "tout court" qui affiche 177 g. Et le tout dans uns structure en titane pour une meilleure rigidité. Apple a aussi beaucoup insisté sur la résistance aux rayures de tous les nouveaux iPhone grâce à un nouveau revêtement Ceramic Shield 2 qui recouvre aussi bien le dos que la face avant. Il faudra voir à l'usage car, jusqu'à présent, les iPhone ont toujours été assez faciles à rayer.

are© Apple

Pour parvenir à une telle cure minceur, Apple a bien sûr dû faire quelques concessions. L'iPhone Air ne dispose par exemple que d'un seul objectif photo de 48 Mpx, comme l'iPhone 16e d'entrée de gamme (lire notre article). Il embarque aussi, forcément, une batterie plus petite, même si on n'en connaît pas encore tous les détails techniques. Apple promet tout de même une autonomie d'une journée. À vérifier lorsque nous aurons l'appareil dans les mains.

Exit également le tiroir pour la carte SIM : l'iPhone Air n'accepte plus que l'eSIM, autrement dit la carte SIM dématérialisée. Les iPhone étaient déjà compatibles eSIM depuis plusieurs années, mais l'Phone 17 Air est le premier à ne plus accepter du tout la SIM physique. Pas de panique cela dit, c'était déjà le cas des iPhone vendus aux États-Unis depuis 2022, avec la sortie de l'iPhone 14. En France, Orange et Bouygues Telecom proposent des eSIM depuis plusieurs années déjà. SFR et Free sont maintenant obligés de s'y mettre aussi.

Cela ne signifie pas pour autant que l'iPhone Air est un smartphone au rabais ! Outre que ce n'est pas vraiment le genre d'Apple, l'iPhone ultra-fin a d'autres atouts dans sa manche. Notamment parce qu'il embarque le tout dernier processeur d'Apple pour ses iPhone, l'A 19 Pro, le même que dans les iPhone 17 Pro et Pro Max ! De plus, son grand écran est équipé de la technologie ProMotion qui lui permet de faire varier son taux de rafraîchissement de 1 à 120 images par seconde. C'est très utile pour dépenser moins d'énergie lorsque l'on regarde une image fixe à l'écran, tout en offrant une fluidité sans défaut lorsque l'on fait défiler une page Web par exemple. Et cette techno était jusque là réservée aux iPhone Pro et Pro Max.

L'iPhone Air embarque aussi le tout dernier le modem 5G "maison", le C1X, une version améliorée de celui qui équipe déjà l'iPhone 16e. Une combinaison qui a fait ses preuves car l'iPhone d'entrée de gamme est un de ceux qui offrent la plus grande autonomie. Apple semble donc avoir trouvé un bon compromis, surtout pour tous ceux qui trouvent les iPhone bien lourds ces derniers temps.

iPhone 17 Pro et iPhone Air : un "plateau photo" à l'horizontale

Malgré la présence d'un seul capteur photo au dos, l'iPhone Air adopte tout de même un nouveau design à l'arrière que l'on pourrait croire inspiré des smartphonesPixel de Google : l'ilot photo traditionnellement placé dans le coin supérieur gauche (quand on a la face arrière devant soit) est remplacée par une barre horizontale occupant quasiment toute la largeur de l'appareil. Même si le capteur lui-même dépasse encore, cela permet à l'iPhone Air de reposer à plat sur une table et donc d'éviter le gros déséquilibre provoqué par les objectifs de plus en plus protubérants au fur et à mesure des nouveaux modèles d'iPhone. Ce sera un de nos premiers tests.

Mais ce "plateau" comme l'appelle Apple, n'est pas qu'esthétique : il embarque aussi une grande partie de l'électronique, ce qui laisse un peu plus de place à la batterie dans le reste du corps de l'iPhone Air, aussi fin soit-il. Et l'iPhone 17 Pro utilise aussi la même technique pour donner plus d'espace à la batterie.

© Apple

Est-ce que cela suffit pour "sauver" l'autonomie de l'iPhone Air ? Apple a beaucoup insisté sur les efforts d'optimisations logicielles en promettant une autonomie d'une journée. Pour compléter, Apple a aussi présenté une nouvelle batterie externe, très fine elle aussi qui vient tout simplement s'attacher au dos de l'iPhone Air via les aimants MagSafe. Pratique pour les longues journées tout en permettant de garder un iPhone fin et léger pour les journées les moins demandeuses.

© Apple

iPhone 17 Pro et 17 Pro Max : toujours plus

Les iPhone 17 Pro et Pro Max adopte également le "plateau" en face arrière pour cette fois embarquer les trois capteurs photos traditionnels pour le haut de gamme, avec bien sûr des améliorations sensibles dans le domaine de la capture d'image (voir plus loin). En revanche, fini le titane pour les modèles Pro qui reviennent à un chassis en aluminium, maintenant usiné d'un seul bloc, comme les Mac depuis de nombreuses années. De quoi le rendre encore plus rigide et Apple promet d'ailleurs une résistance aux chocs sans égal. Le châssis revient à de l'aluminium, mais il est taillé dans un seul bloc, en somme le principe de l'Unibody que l'on connaît depuis 2008 années pour les portables Mac. Dans la plus pure tradition Apple de donner des chiffres invérifiables, et iPhone serait 4 fois plus résistant que son prédécesseur.

© Apple

Les écrans des iPhone 17 Pro et Pro Max gardent la même diagonale que ceux des modèles qu'il remplacent mais devraient être plus résistants aux rayures grâce au fameux revêtement Ceramic Shield 2, qui inclure aussi un traitement anti-reflets. Haut de gamme oblige, l'iPhone 17 Pro embarque le processeur le plus puissant de la gamme, baptisé 19 Pro (comme l'iPhone Air) : 6 cœurs CPU, 6 cœurs GPU (5 sur le Air) et 16 cœurs Neural Engine pour les fonctions d'Intelligence Artificielle, épaulés par la seconde génération du cache dynamique et des "accélérateurs neuronaux".

© Apple

De l'aveu même d'Apple, autant de puissance dégage beaucoup de chaleur. Cela fait plusieurs années d'ailleurs que les iPhone ont tendance à chauffer pendant les journées de canicule estivale, les obligeant souvent à assombrir l'écran pour faire baisser la température, ce qui n'est pas très pratique en plein soleil justement. Et cela va même parfois jusqu'à une extinction totale pour cause de surchauffe.

Apple est bien consciente du problème et a passé plusieurs minutes à expliquer ses solutions. Le châssis "unibody" en aluminium tout d'abord devrait aider à une meilleure répartition de la chaleur dégagée sur tout le volume de l'iPhone. Et, surtout, Apple utilise pour la première fois dans ses iPhone un système de chambre à vapeur pour améliorer encore la dissipation thermique. Le principe en est relativement simple. Une goutte d'eau dé-ionisée est emprisonnée à l'intérieur d'une très fine plaque métallique étalée sur une bonne partie de la surface interne de l'iPhone. Lorsque l'appareil chauffe, l'eau se transforme en vapeur et occupe la totalité de la chambre, permettant ainsi d'étaler la chaleur sur une plus grande surface pour l'aider à se dissiper plus vite. Nous verrons l'été prochain si le procédé suffit.

© Apple

© Apple

Côté gestion des connexions sans fil, Apple équipe pour la première fois ses iPhone avec sa propre puce N1 chargée de gérer le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et Thread (pour les connexions des appareils domotiques). Le N1 vient compléter la puce C1X, qui équipe aussi l'iPhone Air.

L'iPhone 17 Pro serait aussi, selon Apple, équipé de la plus grosse batterie jamais insérée dans un iPhone, sans toutefois donner de de détails techniques. Cela dit, on sait qu'Apple est plutôt honnête dans ses estimations d'autonomie et indique que pour le 17 Pro, l'autonomie en lecture vidéo monte à 31 heures au lieu de 21 heures sur le 16 Pro. Et pour le 17 Pro Max, c'est 37 heures au lieu de 33 heures. L'iPhone 17 Pro fait également des progrès du côté de la recharge en acceptant des chargeurs d'une puissance maximale de 40 W permettant de gagner, selon Apple, 50% de charge en 20 minutes.

iPhone 17 : un iPhone 16 légèrement amélioré

Même si Apple a commencé sa présentation de la nouvelle gamme par l'iPhone 17 "tout court", c'est le modèle sur lequel on a passé le moins de temps. C'est vrai que c'est aussi celui qui évolue le moins. Du côté du design pour commencer puisqu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à l'iPhone 16, notamment parce qu'il est le seul à garder l'îlot photo à deux objectifs disposés à la verticale. Mais il profite tout de même d'améliorations notables et notamment, enfin, de l'écran ProMotion, capable de faire varier son taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz (voir lus haut) et sa diagonale passe de 6,1 à 6,3 pouces.

© Apple

iPhone 17 et iPhone Air : toute la gamme, tous les prix

Cela fait plusieurs années maintenant que chaque nouvelle gamme d'iPhone apporte son lot de nouveautés sans totalement renouveler le genre. Et c'est encore le cas cette fois-ci, à l'exception peut-être de l'iPhone Air qui séduit par sa finesse et surtout son poids réduit, après plusieurs années d'une prise d'embonpoint certaine des iPhone. Le tableau ci-dessous permet de comparer un un clin d'œil les principales caractéristiques de tous les iPhone annoncés.

iPhone Air iPhone 17 iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Diagonale écran 6,5'' 6,3'' 6,3'' 6,9'' Châssis Titane Aluminium Aluminium Aluminium Processeur A 19 Pro A 19 A 19 Pro A 19 Pro Autonomie lecture vidéo (max) 27 h 30 h 31 h 37 h Capteurs photos 1 x 48 Mpx 2 x 48 Mpx 3 x 48 Mpx 3 x 48 Mpx Capteur selfie 18 Mpx 18 Mpx 18 Mpx 18 Mpx Zoom optique N/A N/A jusqu'à 4x jusqu'à 4x Connecteur USB-C USB 2 USB 2 USB 3 USB 3 MagSafe 20 W max 25 W max 25 W max 25 W max Hauteur 156,2 mm 149,6 mm 150 mm 163,4 mm Largeur 74,7 mm 71,5 mm 71,9 mm 78 mm Épaisseur 5,64 mm 7,95 mm 8,75 mm 8,75 mm Poids 165 g 177 g 204 g 231 g Charge rapide +50% en 30 minutes avec chargeur 20 W +50% en 20 minutes avec chargeur 40 W ou +50% en 30 minutes avec chargeur 30 W +50% en 20 minutes avec chargeur 40 W ou +50% en 30 minutes avec chargeur 30 W +50% en 20 minutes avec chargeur 40 W ou +50% en 30 minutes avec chargeur 30 W

Cela ne signifie par pour autant que les nouveaux iPhone 17 et 17 Pro présentés ce mardi 9 septembre, n'ont pas de quoi faire envie, surtout si votre iPhone actuel commence à vieillir un peu. Si vous avez encore un iPhone 12 ou 13 par exemple, vous sentirez forcément la différence en vous équipant d'un iPhone 17, quelque soit le modèle choisi.

Selon vos besoins, vos envies et votre budget, vous pourrez commander votre nouvel iPhone 17, tout modèle confondu, dès le 12 septembre et le recevoir à partir du 19 septembre. Pour vous aider à choisir, voici une liste de toute la gamme qu'Apple vient d'annoncer, avec les prix. On note avec plaisir que les prix restent stables comparés à ceux des modèles précédents et on apprécie aussi que pour le même prix les capacités de stockage augmentent : tous les modèles démarrent avec un minimum de 256 Go.

iPhone 17 256 Go : 969 €

iPhone 17 512 Go : 1 219€

iPhone 17 Air 256 Go : 1 229 €

iPhone 17 Air 512 Go : 1 479€

iPhone 17 Air 512 Go : 1 729 €

iPhone 17 Pro 256 Go : 1329 €

iPhone 17 Pro 512 Go : 1 579€

iPhone 17 Pro 1 To : 1 829 €

iPhone 17 Pro Max 256 To : 1 479 €

iPhone 17 Pro Max 512 Go : 1 729€

iPhone 17 Pro Max 1 To : 1 979€

iPhone 17 Pro Max 2 To : 2 479 €

Si vous n'avez pas pu assister à la conférence de rentrée d'Apple et admirer sous tous les angles les nouveaux iPhone, les dernières Apple Watch et les nouveaux AirPods, pas de problème, il y a le replay – aussi bien sur le site officiel que sur la chaîne YouTube de la marque. Il suffit d'utiliser un simple navigateur Web, l'application YouTube ou même un téléviseur connecté pour revivre son déroulé. Mieux encore, si la présentation s'est déroulée évidemment en anglais, comme toujours, la vidéo est intégralement sous-titrée en français, ce qui permet aux non anglophones de ne louper aucun détail des annonces. À voir au moins une fois, ne serait-ce que par pure curiosité, le ton des conférences Apple étant très "particulier"…

Voir la keynote sur le site Apple

Voir la keynote sur la chaîne YouTube d'Apple