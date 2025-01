iPhone Air, Galaxy Slim : mais à quoi vont servir ces smartphones ultra fins ?

Selon plusieurs rumeurs, Apple et Samsung prépareraient de nouveaux smartphones super fins. Mais au-delà la prouesse technique, il convient de s'interroger sur l'intérêt réel de ces modèles qui ne seront sans doute pas donnés.

Depuis quelque temps, la petite planète tech s'agite autour d'une rumeur persistante selon laquelle Apple et Samsung prépareraient de nouveaux smartphones super fins. Souvent qualifié d'iPhone Air, en référence au MacBook Air, l'ordinateur portable fin et léger de la marque à la pomme, le modèle d'Apple ne sortirait pas avant plusieurs mois – sans doute à l'automne 2025, avec la livrée attendue d'iPhone 17 –, tandis que le mobile "slim" de Samsung serait présenté dès la fin janvier, avec la famille de Galaxy S25.

iPhone Air et Galaxy Slim : moins de 7 mm d'épaisseur

Selon les multiples fuites et prédictions dont se repaissent les médias spécialisés ces dernières semaines, l'iPhone Air et le Galaxy S25 Slim — à supposer que ce soient leurs noms définitifs – battraient des records de minceur à faire pâlir d'envie les adaptes de Comme j'aime et autres régimes miracles. Les visionnaires bien informés annoncent ainsi une épaisseur comprise entre 5 et 6 mm pour le smartphone d'Apple, soit environ 2 mm de moins qu'un iPhone 16 standard par exemple, tandis que le modèle Samsung avoisinerait les 6,5 mm, contre 7,6 mm pour un Galaxy S24. Des prédictions qui ont donné lieu à diverses ébauches imaginées par des graphistes

© MacRumors

Mais si l'on peut s'extasier devant cette prouesse technique qui témoigne dans les deux cas d'un réel progrès en termes d'intégration, il convient de s'interroger sur ses conséquences et, surtout son intérêt.

iPhone Air et Galaxy Slim : un régime minceur pour le reste

De fait, comme certains observateurs attentifs et critiques l'ont déjà souligné, cette cure minceur se fera au prix de plusieurs sacrifices. D'abord, sur le bloc optique, qui a déjà du nécessiter de longues années de travail de miniaturisation et de multiples innovations pour faire tenir des objectifs dans des appareils peu épais. Certes, l'électronique sera toujours là pour compenser par calcul des problèmes optiques, mais est-ce une bonne chose quand on sait que la photo et la vidéo constituent aujourd'hui des arguments majeurs sur les smartphones haut de gamme ? Ensuite, sur la batterie. Car du fait de l'espace réduit, et à moins d'utiliser une nouvelle technologie offrant une densité énergétique plus élevée, ces smartphones ultra fins devaient se contenter de batteries d'une capacité de 3000 à 4000 mAh, bien plus faible que celle des modèles les plus endurants actuellement, de 5000 mAh et plus.

© OnLeaks et Smartprix

En clair, la minceur "pèserait" à la fois sur les capacités photo et sur l'autonomie, deux points critiques sur les smartphones, d'autant que les modèles haut de gamme, avec leurs puissantes puces, ne sont généralement pas réputé pour leur endurance, ce qui els oblige à repasser souvent par la case recharge.

Mais ce n'est tout ! Car au-delà leurs performances réduites, l'iPhone Air et le Galaxy S25 Slim pourraient également se retrouver peu pratiques. Ou plutôt, pas très agréables en main. En effet, leur minceur extrême pourrait les rendre nettement moins ergonomiques que des modèles traditionnels plus épais, pour une simple question de préhension. Et comme leurs futurs propriétaires, trop fiers d'exhiber leur nouvelle merveille, rechigneront sans doute à les équiper d'une coque de protection, on pourrait assister à quelques manipulations acrobatiques, pour peu que les constructeurs adoptent des matériaux glissants… Sans parler du problème de température. Car pour peu que ces modèles slim soient équipés de puces haut de gamme, il n'est pas impossible qu'ils se mettent à chauffer lors d'utilisations intenses, avec des jeux par exemple.

Et ne parlons pas de la solidité, car à moins d'employer des matériaux ultra résistants, donc coûteux, il n'est pas dit que les smartphones ultra fins supportent bien des chutes ou des torsions.

Bien entendu, en l'absence d'annonces officielles et de tests en situation réelle, il ne s'agit là que de suppositions. Mais si les rumeurs se confirment, la direction suivie par les deux géants du mobile amène à s'interroger sur l'avenir des smartphones et, surtout, leur adéquation avec des besoins d'utilisateurs "normaux". Nul doute que les geeks friands de nouveautés seront heureux de se précipiter sur ces téléphones dernier cri. Mais en dehors de leur design peut-être séduisant qui pourra servir la marqueur social, les smartphones slim ne devraient pas apporter d'avantage pratique – comprenez d'avantage "utile".

iPhone et Galaxy : l'innovation en panne

Et on touche là le grand problème du monde actuel de la téléphonie mobile. Et de ses deux grands spécialistes que sont Apple et Samsung. Car n'en déplaise à leurs dirigeants et à leurs afficionados, force est de constater que l'innovation se fait de plus en plus rare et que les smartphones ont atteint un palier depuis plusieurs années. Tous les modèles se ressemblent désormais peu ou prou – faites l'expérience en posant des téléphones dos contre table côte à côte et jouez aux jeu des 7 différences avec un non spécialiste… – et les progrès réels deviennent incrémentaux pour ne pas dire négligeables. Même s'il se vend à des dizaines de millions d'exemplaires dans le monde, l'iPhone 16 n'a pas eu le succès espéré, faute d'évolutions significatives par rapport à l'iPhone 15. Et, comme de nombreux experts l'ont souligné, les différences entre le Galaxy S24 et son prédécesseur, le Galaxy S23, sont minimes.

Pour relancer la machine à cash, les fabricants de smartphones explorent donc de nouvelles pistes, comme Samsung le fait avec ses modèles pliables. Et la tendance au slim va dans cette voie. Mais on sent bien que l'innovation marque le pas et que l'inspiration n'est plus là, les évolutions étant logarithmiques. La révolution qu'a initiée le premier iPhone est derrière nous et si de véritables progrès ont bien été réalisés depuis, le concept même de cet appareil multifonctions semble avoir atteint ses limites. À défaut d'évolution majeure sur le plan physique, les constructeurs se tournent aujourd'hui vers le nouvel eldorado que représente l'IA, en promettant monts et merveilles avec des fonctions dont l'utilité reste encore à démontrer.

Smartphones en 2025 : le retour à l'essentiel

© Motorola

Et si les smartphones fins ou pliants sauront sans doute séduire quelques passionnés, la grande majorité des consommateurs préfèreront s'en tenir à l'essentiel en privilégiant des modèles classiques plus abordables et plus classiques pour une utilisation quotidienne. C'est d'ailleurs sur ce terrain que quelques constructeurs moins aventureux et plus réalistes misent désormais, à l'instar de Motorola ‑propriété de Lenovo depuis plusieurs années – qui vient de présenter une série de modèles très simples, mais dotés de solides arguments, tel le Moto G Power, un téléphone au design sobre et aux caractéristiques très ordinaires vendu 300 dollars qui se distingue par son étanchéité à l'eau et sa grande robustesse : certifié IP68 et IP69, il résiste à une immersion complète, aux températures extrêmes (de -20°C à 60°) et à des chutes de 1,2 m. Pas ultra sexy, certes, mais beaucoup plus en phase avec des besoins réels que les modèles surtout destinés à parader pendant la fashion week…