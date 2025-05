Test Nothing Phone (3a) : un smartphone milieu de gamme convaincant, à quelques détails près

Avec une belle puissance, un grand écran Oled, un excellente autonomie et un prix serré, le Nothing Phone (3a) est un smartphone de milieu de gamme très attractif. Dommage que sa prise en main manque de confort.

Dans un monde où les performances techniques sont de moins en moins importantes pour différencier les smartphones les uns des autres, le design et la prise en main deviennent des éléments prépondérants pour se faire une place sur un marché très encombré.

Le constructeur britannique Nothing l'a bien compris et ce n'est donc pas un hasard si l'on reconnaît du premier coup d'œil ses smartphones au design industriel. Depuis le Phone (1), premier modèle de la marque sorti en mars 2022, les smartphones Nothing arborent notamment un dos transparent faisant semblant de laisser voir l'intérieur de l'appareil. Il s'agit en réalité d'une décoration, mais l'effet est là et il est reconnaissable entre tous.

Pour sa gamme de printemps, dévoilée lors du dernier Mobile World Congress 2025 à Barcelone, Nothing nous a gratifiés de deux nouveaux modèles de milieu de gamme, baptisés (3a) et (3a) Pro. Oui, le nom s'écrit avec des parenthèses, c'est aussi par là qu'on les reconnaît. On remarque qu'il s'agit d'une autre tendance de cette année que de sortir en même temps deux modèles de milieu de gamme. Ce que propose aussi Realme avec ses 14 Pro et 14 Pro+ (lire notre article). Au risque d'insister, rappelons que malgré le qualificatif de Pro dont ils sont affublés, aucun de ces smartphones ne constitue le haut de gamme de ces fabricants. Du côté de chez Nothing, ce sont les modèles sans qualificatifs qui constituent le haut du panier. Pour l'heure, tout ce que l'on sait du Nothing 3, c'est qu'il sera dévoilé au cours du troisième trimestre de 2025.

De gauche à droite : Nothing (2a) Plus, (3a) et (3a) Pro © CCM

Le Nothing Phone (3a) vient logiquement remplacer le (2a) de l'année dernière et en reprend essentiellement les mêmes codes extérieurs en ajoutant toutefois un plus grand choix de couleurs puisqu'il est disponible en noir, blanc et bleu. C'est sur ce modèle déjà très complet et au prix attractif que sera concentré notre test. D'autant plus qu'il est quasiment aussi bien équipé que son grand-frère le Nothing Phone (3a) Pro, la différence se situant essentiellement au niveau des objectifs photos. Le Nothing Phone (3a) Pro bénéficie notamment d'un objectif périscopique offrant un zoom 3x sans perte de qualité.

Mais Nothing a pris la drôle de décision de placer les objectifs photos du 3(a) Pro dans un gros plateau circulaire au dos de l'appareil, alourdissant tout autant le design que le poids. Sa prise en main en devient déséquilibrée et pour tout dire plutôt désagréable. D'autant plus que les deux modèles sont bâtis autour de grands écrans de 6,8 pouces qui en font déjà des smartphones plutôt encombrants. Voilà pourquoi, même si cela se fait au détriment de quelques capacités photo, nous nous sommes concentrés sur le Nothing Phone (3a) qui nous paraît sans conteste le plus intéressant des deux. D'autant plus que le Nothing Phone (3a) ne coûte officiellement que 349 euros, contre 479 euros pour le Nothing Phone (3a) Pro. Et qu'on le trouvera autour de 300 euros après promo chez certains revendeurs en ligne.

Nothing Phone (3a) : l'avis de CCM Écran de bonne qualité

Bonnes performances

Triple module photo avec téléobjectif et ultra grand-angle

Bonne autonomie

Surcouche logicielle agréable

Charge rapide à 50 W Confort en main

Certification IP64 seulement

Objectif ultra grand-angle 8 Mpx limité en basse lumière

Pas de recharge sans fil

Support logiciel limité à 3 ans pour Android

Nothing Phone (3a) : un design industriel

Vu la volonté clairement affichée de proposer une esthétique industrielle, on ne peut pas s'attendre à ce que le Nothing Phone (3a) soit le plus agréable des smartphones à prendre en main. Cela dit, on ne peut que regretter la marche arrière réalisée en la matière par rapport au Nothing (2a) ou au Nothing (2a) plus de la gamme précédente. En effet, si on retrouve les mêmes flancs plats qui permettent de saisir facilement le smartphone lorsqu'il est posé sur une table, les arêtes du Nothing Phone (3a) sont bien plus aiguës. Et cela se sent dans la paume de la main. D'autant plus que le Nothing Phone (3a) est plutôt lourd : 201 g contre 190 g pour le Nothing (2a). Ce supplément de poids s'explique au moins en partie par le drôle de choix de remplacer le dos en plastique transparent du modèle de l'année dernière par un dos en verre. Toujours transparent donc, comme nous l'avons évoqué plus haut, mais aussi plus fragile. Beaucoup de constructeurs s'obstinent à vouloir mettre du verre sur les deux faces de leurs smartphones, ces appareils que l'on manipule en permanence au risque de les faire tomber, au prétexte qu'il s'agit d'un matériau "plus noble". Bizarre.

On préfère le dos en plastique du Nothing (2a) Plus à gauche © CCM - Fabrice Neuman

Cela dit, au-delà de la fragilité, le passage au verre pour la partie arrière explique peut-être aussi la perte de confort, les flancs plats du Nothing Phone (3a) devant absolument aller jusqu'au bord pour protéger la plaque de verre en cas de chute. Là où le Nothing (2a) pouvait se permettre un léger décrochage bien plus agréable dans la main. Espérons que Nothing revoie sa copie pour le prochain modèle de milieu de gamme.

On reconnaît aussi les smartphones Nothing par leur interface lumineuse dite Glyph. Elle est composée de petites bandes Led qui viennent entourer le module photo et dont le clignotement peut être utilisé comme moyen d'alertes lumineuses et silencieuses ou pas de l'arrivée d'un nouveau message ou d'un appel téléphonique. On peut par exemple faire en sorte d'activer automatiquement les Glyph lorsque l'on pose le smartphone face contre la table. Attention dans ce cas à ne pas retirer le protège écran installé en standard par Nothing pour éviter les rayures !

L'interface lumineuse Glyph typique des smartphones Nothing © CCM- Fabrice Neuman

Nothing Phone (3a) Processeur Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 Écran OLED 6,77 pouces, 1080 x 2392 pixels,

3000 nits max Audio Deux haut-parleurs (stéréo),

pas de prise minijack Stockage 256 / 512 Go Mémoire vive 8 / 12 Go Batterie 5000 mAh Recharge Charge rapide jusqu'à 50 W (chargeur non fourni),

pas de charge sans fil Qi Biométrie Lecteur d'empreintes sous l'écran Appareil photo Grand-angle : capteur 50 Mpx, ouverture ƒ/1.9,

stabilisateur optique Téléobjectif 2x 50 Mpx ƒ/2.0

Zoom numérique 30x Ultra-grand angle 0,6x 8 Mpx ƒ/2.2 Caméra frontale 32 Mpx, ƒ/2.2 Système Android 15 avec 3 années de mises à jour Connectivité 5G

Wi-Fi

Bluetooth v5.3

NFC

USB-C 2.0 Étanchéité IP 64 Dimensions 163,5 x 77,5 x 8,4 mm Poids 201 g

Nothing Phone (3a) : un écran 120 Hz bien lumineux

Côté écran, Nothing a fait un effort dans le bon sens. Le (3a) partage le même écran de 6,8 pouces (17 cm) de diagonale que le (3a) Pro avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Grâce à sa définition de 1080 x 2392 pixels lui donnant une densité de 387 points par pouce (ppp), l'image est très agréable d'autant plus que sa luminosité maximale de 3000 nits le rend parfaitement lisible y compris à l'extérieur par grand beau temps. On peut juste regretter les bordures un peu plus épaisses que chez certains concurrents, qui participent aux dimensions globales de l'appareil. Mais vu le prix de l'appareil, on a du mal à s'en plaindre. D'autant plus si on compare le Nothing Phone (3a) à l'écran de l'iPhone 16e, le modèle d'entrée de gamme d'Apple dont les bordures sont également assez marquées, avec un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz, pour un smartphone à 719 euros.

© CCM - Fabrice Neuman

Nothing Phone (3a) : des performances plus que suffisantes

Contrairement à Realme qui différencie ses deux modèles de milieu de gamme au niveau du processeur, Nothing a fait le choix d'équiper le (3a) du même processeur que le (3a) Pro, à savoir le Snapdragon 7s Gen 3. Grâce à cette puce qui équipait les smartphones haut de gamme en 2024, les deux Nothing Phone (3a) n'ont aucun problème à faire tourner toutes les applications de manière très fluide. Y compris la plupart des jeux avec un nombre d'images par seconde largement suffisant. Et si vous savez que vous êtes exigeant en termes de performances gaming, vous savez aussi que c'est plutôt vers des smartphones plus haut de gamme que vous devez vous tourner. Et encore… si vous avez l'occasion, essayez donc, vous serez surpris des capacités des smartphones équipés de ce processeur. Côté mémoire vive et stockage, le Nothing Phone (3a) existe en deux versions : 8/128 Go et 12/256 Go, aux prix respectifs de 349 et 399 euros.

Nothing Phone (3a) : un bouton IA bien encombrant

C'est l'une des principales nouveautés matérielles des Nothing Phone (3a) et Nothing Phone (3a) Pro : ils arborent tous les deux un nouveau bouton dédié aux fonctions d'intelligence artificielle propres à la nouvelle gamme. Baptisé Essential Space, cette fonction est une sorte de super pense-bête conçu pour vous aider à rapidement prendre des notes lorsque vous pensez subitement à quelque chose. Une pression simple effectue immédiatement une capture d'écran et propose en dessous une zone de saisie pour taper une note au clavier. En gardant le doigt appuyé sur ce fameux bouton, on déclenche aussi la capture d'écran mais le smartphone se met aussi en mode écoute pour vous permettre d'enregistrer une note vocale. Et l'enregistrement s'arrête automatiquement dès que l'on lâche le bouton.

Le bouton IA de Nothing de forme bombée sous le bouton d'allumage © CCM - Fabrice Neuman

Bien sûr, Intelligence artificielle oblige, la note que vous ajoutez à la capture n'est pas seulement enregistrée telle quelle, mais interprétée automatiquement pour la « comprendre ». Ce qui permet de créer automatiquement des rappels du style « Ah oui, j'aime bien cette veste, rappelle-moi d'aller regarder combien elle coûte quand j'aurai un peu plus de temps ». Et si vous ne laissez pas de note, l'IA analysera l'image pour en déduire les informations qui vous intéressent dedans. Dans notre exemple, la page web d'un prochain concert de la chanteuse Jeanne Cherhal est analysée et décortiquée pour, par exemple, vous proposer un lien direct vers Google Maps pour consulter sur une carte l'endroit où l'artiste se produira. La date du concert est également repérée automatiquement et Essential Space vous le rappellera.

Et c'est là que l'on voit une des premières limites de cette fonction : le rappel est géré directement par Essential Space et n'est pas intégré à votre calendrier ou à votre application gestion de tâches comme Google Tasks. De plus, tout se passe sur le téléphone et uniquement sur le téléphone. Il n'y a aucune synchronisation entre votre téléphone et votre ordi ou votre tablette. L'autre limite, c'est que la pression sur le bouton déclenche forcément la capture de l'écran en cours. Oui mais voilà, l'idée qui nous passe par la tête à un moment donné n'est pas forcément liée à ce qui se trouve à l'écran. Et cela rend parfois les choses confuses lorsque l'IA vous rappelle un événement qui n'a rien à voir.

Et il y a un autre problème, lié au matériel celui-là : ce nouveau bouton IA est placé sur la tranche droite de l'appareil, sous le bouton d'allumage de l'écran. Autrement dit, exactement à l'endroit où l'on pose le doigt lorsque l'on reprend son smartphone que l'on avait posé sur la table. On appuie donc souvent dessus de manière intempestive. Parfois aussi pour allumer ou éteindre l'écran donc…

Tous les constructeurs essaient de trouver une manière plus ou moins originale d'intégrer l'IA à leur smartphone, c'est bien normal. Mais pour l'instant, la fonction Essential Space de Nothing est loin d'être mature, de l'aveu même d'ailleurs de Nothing, qui la présente comme une fonction encore en devenir. Mais peut-être le constructeur britannique est-il allé un peu vite en besogne alors pour lancer cette nouvelle fonction, qui plus est en lui réservant un bouton spécifique. D'autant plus que rien dans les réglages de l'appareil ne permet de réassigner ce bouton à un agent d'IA plus bouton comme Gemini de Google ou ChatGPT d'OpenAI. On l'a compris, ce bouton spécial IA de Nothing n'est pas un critère à faire choisir le Nothing Phone (3a) ou le Nothing Phone (3a) Pro.

Nothing Phone (3a) : une interface reconnaissable et personnalisable

Lorsque l'on démarre un smartphone Nothing pour la première fois, on a le choix entre une interface Android assez classique et une autre signée Nothing beaucoup plus stylisée. C'est celle que l'on choisira si l'on veut rester dans l'univers « industriel » de Nothing et à condition d'aimer l'aspect monochrome rehaussé de touches de rouge. Nothing OS 3.1, la surcouche maison basée sur la version 15 d'Android qui équipe les Nothing Phone (3a) et Nothing Phone (3a) Pro, propose aussi une galerie de widgets venant compléter ceux intégrés à Android, notamment en proposant des widgets à afficher directement sur l'écran de verrouillage, ce que ne permet pas Android 15. Mais cette fonction de personnalisation devrait venir avec Android 16, annoncé à la prochaine conférence Google I/O du 20 et 21 mai prochains.

En poussant jusqu'au bout le minimalisme, on peut rendre le Nothing Phone (3a) ultra-utilitaire en adoptant le mode monochrome et l'organisation des icônes sur cinq colonnes. Et on peut compléter le tout par des widgets, là encore spécifiques à Nothing, permettant d'ajouter à son écran d'accueil des raccourcis vers des réglages rapides comme ici en haut à droite de l'écran : Wi-Fi, Bluetooth, mode vibreur, mode avion, Ne pas déranger et lecteur de code QR. On peut choisir parmi toute la panoplie de réglages disponibles dans le tiroir de notifications que l'on fait classiquement apparaître d'un glissement vers le bas depuis l'écran d'accueil. Mais, justement, si on choisit bien ses widgets de réglages rapides placés sur l'écran, on n'aura quasiment plus jamais besoin de faire apparaître ce tiroir. Malin!

Quelle que soit l'interface choisie, on a toujours accès aux applications Nothing et à leur design particulier. On reconnaît par exemple l'appli Météo toujours basée sur la fameuse esthétique pointilliste caractéristique de Nothing. On apprécie également l'interface relativement dépouillée et pourtant très complète de l'appli Appareil Photo. Le déclencheur en forme de gros bouton blanc invite à prendre des photos. Juste au-dessus, on peut facilement passer d'un mode à l'autre : Photo, Vidéo, mais aussi mode Portrait ou mode Nuit. Tandis que l'option Plus permet de choisir les modes Ralenti, Intervalle, Panoramique ou Expert. Ce dernier mode permet alors de choisir manuellement des paramètres comme l'ouverture ou la vitesse. Une discrète petite flèche sous le déclencheur permet d'afficher la galerie de prérèglages, très joliment présentés sous forme d'une galerie photo très explicite. La roue dentée en haut à droite vous permet aussi de créer vos propres prérèglages. Une réussite.

Nothing Phone (3a) : une qualité photo correcte, sauf en basse lumière

Malgré son prix serré, le Nothing Phone (3a) dispose pourtant de trois objectifs photo. D'une qualité variable, il faut bien l'avouer. Le capteur principal de 50 Mpx avec stabilisation optique (OIS) délivre des clichés de très bonne qualité en plein jour, avec un niveau de détail élevé, mais une propension à trop saturer les couleurs : attention au vert fluo de certaines plantes. Attention, le mode 50 Mpx n'est pas activé par défaut. Pour obtenir des images dans la plus grande définition possible, il faut aller la chercher dans le menu que l'on fait apparaître d'une pression sur la flèche située en haut à droite de l'écran, dans l'application Appareil Photo. Là, il suffit de taper dans le carré Qualité pour passer de 12 Mpx à 50 Mpx, et inversement. Notez que dans ce mode, certaines fonctions disparaissent. On ne peut plus par exemple que prendre des photos en 1x ou 2x: impossible d'aller au-delà. L'ultra grand-angle disparaît également : normal puisque cette fonction est liée à un objectif dont la résolution maximale est limitée à 8 Mpx.

Dans le mode 12 Mpx, le téléobjectif 2× permet des portraits réussis et des zooms jusqu'à 4× sans trop de perte, avec un lissage efficace jusqu'à 10×, là encore à condition d'avoir une bonne lumière. On remarque en revanche une différence marquée de colorimétrie entre l'objectif principal et le téléobjectif, le premier étant plus saturé que le second.

En revanche, l'ultra grand-angle montre rapidement ses limites dans l'obscurité, produisant des images bruitées et peu détaillées. La caméra frontale de 32 Mpx offre quant à elle des selfies nets, bien exposés et flatteurs, avec un mode portrait parfois trop agressif dans le lissage des visages. Dans l'ensemble, le Nothing Phone (3a) propose une expérience photo polyvalente et équilibrée, qui le place parmi les meilleurs de sa catégorie à ce niveau de prix.

Nothing Phone (3a) : une autonomie confortable

Avec une batterie de 5 000 mAh, le Nothing Phone (3a) tient sans problème toute une journée, et même jusqu'à deux jours en usage modéré. D'autant plus que le niveau de batterie reste stable très longtemps en mode veille. C'est très rassurant, d'autant plus que la charge rapide à 50 W permet de regonfler la batterie très efficacement en cas de besoin : on passera ainsi facilement de 20 à 70% de charge en une vingtaine de minutes, à condition donc de brancher l'appareil à un chargeur assez puissant. Attention, seul le câble USB est fourni avec l'appareil.

Par ailleurs, ni le Nothing Phone (3a) ni le Nothing Phone (3a) Pro ne proposent de fonction de charge sans fil. Il faut bien faire des économies quelque part. Cette fonction sera très certainement proposée dans le prochain haut de gamme. Cela dit, même si la charge sans fil peut paraître très pratique, il faut se rappeler qu'elle est beaucoup moins efficace que la charge filaire. Elle est tout d'abord moins rapide, souvent limitée à 15 ou 20 W en pic et provoque aussi beaucoup de déperdition sous forme de chaleur. Autrement dit, pour certains utilisateurs, le manque de charge sans fil est plutôt un atout : cela permet au smartphone d'être un peu plus léger puisqu'il n'intègre pas de bobine de cuivre dans la face arrière.

Nothing Phone (3a) : un bon rapport prestations/prix

Malgré quelques concessions comme l'étanchéité limitée aux éclaboussures, l'ultra grand-angle peu efficace en basse lumière et un poids plutôt élevé, le Nothing Phone (3a) séduit par son look original, son excellent rapport équipement‑prix. On apprécie vraiment son écran à 120 Hz, son autonomie très rassurante sans être la meilleure de sa catégorie et son objectif photo principal à 50 Mpx permettant de prendre d'excellentes photos dans la plupart des conditions habituelles. On le préfère sans hésitation au Nothing Phone (3a) Pro qui, bien qu'à peine plus lourd, est très encombré par son module photo très imposant au dos, et un prix plus élevé.