Test Realme 14 Pro et 14 Pro+ 5G : des smartphones de milieu de gamme très séduisants

Avec ses 14 Pro et 14 Pro+, Realme renouvelle son milieu de gamme de belle manière en proposant deux smartphones dotés de très bons écrans et d'une prise en main extrêmement agréable.

Après leur présentation en début de mois au Mobile World Congress 2025, le grand salon dédié aux technologies mobiles qui se tient tous les ans à Barcelone, le constructeur chinois Realme vient de lancer officiellement en France deux nouveaux smartphones : le 14 Pro 5G et le 14 Pro+ 5G. Malgré leur nom, il s'agit de modèles de milieu de gamme qui viennent s'insérer entre le haut de gamme dit GT et l'entrée de gamme dont les nombreux modèles commencent tous par la lettre C. Si vous avez du mal à vous y retrouver dans la gamme foisonnante de Realme, c'est normal… malheureusement.

Cela dit, on note tout de même l'effort réalisé avec ces nouveaux 14 : aussi bien le Pro que le Pro+ sont équipés en standard de 512 Go de stockage. Soit deux ou quatre fois plus que la plupart des concurrents, comme par exemple le récent Nothing Phone 3a, équivalent en gamme au 14 Pro, et qui n'inclut dans sa version de base que 128 Go, mais offre trois objectifs photo. C'est toujours dans les détails qu'il faut chercher les différences.

Et en parlant de détails, là encore Realme ne facilite pas la tâche : si vous achetez le 14 Pro ou 14 Pro+ chez Amazon, faites bien attention, les modèles ne sont pas les mêmes que chez les autres revendeurs comme la FNAC, Boulanger, Darty, etc. Le célèbre revendeur en ligne propose en effet des modèles légèrement moins chers (50 euros de moins)… mais aussi moins bien équipés : ils ne disposent que de 8 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d'une batterie de moins grande capacité : 5260 mAh, contre 6000 mAh pour les modèles "normaux". Mieux vaut vraiment faire l'effort de 50 euros…

Realm 14 Pro+ à gauche - 14 Pro à droite © CCM

En réalité, pour ces deux modèles, Realme reprend le recette qui nous avait déjà séduit lors de notre test du 12+ 5G (lire notre article): l'alliance d'un design et d'un équipement premium pour un prix contenu. Les 14 Pro et 14 Pro+ affichent respectivement des prix catalogue de 480 et 580 euros. Mais ils bénéficient tous deux d'une remise dite "early bird" (c'est-à-dire pour les premiers acheteurs) de 130 euros pour le lancement. Et il y a fort à parier que ces prix "remisés" de 350 et 450 euros (et donc 300 et 400 pour les modèles spécifiques Amazon) restent rapidement les prix de base ou très proches, sur lesquels on trouvera très vite des offres promotionnelles allant encore plus bas, comme c'est souvent le cas chez les revendeurs en ligne. Est-ce que cela suffira pour résister à la concurrence farouche dans ce segment de marché très encombré ? Nous avons testé les deux modèles de Realme pendant plusieurs semaines et ils sont de nombreux atouts pour convaincre. Voici notre verdict.

Realme 14 Pro 5G : l'avis de CCM Interface Realme UI simple et agréable

Plus léger et plus fin que le 14 Pro+

Courbures latérale de l'écran très agréable sous le doigt

5 ans de mises à jour garanties

Bloc photo centré: le smartphone est stable quand il est posé sur une table Manque un peu de puissance

Reflets bleuté sur les bords recourbés de l'écran

Moins facile à attraper sur une table

Pas de Zoom optique

Pas de charge sans fil

Realme 14 Pro+ 5G : l'avis de CCM Puissance du processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

Zoom optique périscopique 3x sans perte

Un objectif grand-angle

Interface Realme UI

Prise en main très agréable grâce aux coins arrondis

5 ans de mises à jour garanties Couleurs trop saturées des photos en mode par défaut

Trop d'applis inutiles préinstallées

Photos en basse lumière

Dos qui change de couleur "gadget"

Pas de charge sans fil

Realme 14 Pro et 14 Pro+ 5G : un design très confortable

Il faut se méfier des premières impressions, dit-on. Pourtant, celle que nous avons ressentie en prenant le Realme 14 Pro+ en main a été excellente et ne s'est jamais démentie. Malgré son grand écran de 6,83 pouces et ses 194 grammes, le "grand frère" de la nouvelle gamme 14 Pro n'a rien d'une brique. Bien au contraire, ses bords arrondis le rendent particulièrement agréable en main, bien plus à notre sens que les smartphones à flancs plats comme les iPhone d'Apple ou les smartphones de la marque Nothing. Il nous est également apparu très équilibré, malgré l'îlot photo circulaire plutôt encombrant à l'arrière, marque de fabrique de Realme.

Realme 14 Pro+ © CCM

Du point de vue de la prise en main, le modèle 14 Pro se situe logiquement à mi-chemin puisqu'il arbore un écran de 6,77 pouces aux bord recourbés sur les deux côtés longs et des flancs plats en haut et en bas. Ce qui le rend légèrement moins agréable lorsqu'on le tient dans le creux de la main, le coin situé dans la paume étant alors un peu moins arrondi. On remarque aussi que les bords recourbés de l'écran ont obligé Realme à amincir l'armature et donc aussi les boutons de volume et de Marche/arrêt situés sur la tranche droite.

© CCM

Pour l'anecdote, les écrans à bords recourbés étaient il n'y a pas si longtemps encore réservés aux smartphones haut de gamme comme le Samsung S10 de 2019, lancé à l'époque à plus de 900 euros. Et qui se retrouve aujourd'hui dans le plus abordable des deux nouveaux modèles de Realme. Il faut dire que cette courbure, aussi agréable soit-elle sous les doigts, a aussi l'inconvénient de modifier légèrement les couleurs, introduisant parfois un reflet bleuté sur les fonds blancs ou tout simplement une baisse de la luminosité sur les bords.

Realme 14 Pro - Suede gris - écran courbé © CCM

Cela ne signifie pas pour autant que l'écran du 14 Pro+ soit totalement plat : il est bien légèrement arrondi sous le doigt ce qui le rend lui aussi très agréable pour effectuer les mouvements de glissés latéraux depuis les bords de l'écran que propose Android depuis sa version 10. À condition toutefois d'accepter de ne pas pas mettre de protection d'écran. Les 14 Pro et Pro+ sont pourtant livrés en standard avec un film protège écran préinstallé, surtout destiné à éviter les rayures, notamment si on a l'habitude de poser son smartphone écran face contre table. Le problème, c'est que le film de protection ajoute forcément une petite épaisseur et ne va pas vraiment jusqu'au bord de l'écran (voir photo). Et ça se sent sous le doigt à chaque que l'on réalise un de ces mouvements de glissé, notamment celui depuis le bord inférieur de l'écran pour revenir à son écran d'accueil. Et c'est rapidement irritant, dans tous les sens du terme. Nous avons donc préféré retirer le film de protection, quitte à prendre un risque de rayure sur l'écran. Mais en obtenant un indéniable gain en confort.

Le Realme 14 Pro+ avec et sans protège-écran © CCM

Realme Modèles 14 Pro 14 Pro+ Processeurs MediaTek Dimensity 7300

Mali-G615 MC2 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

Adreno 710 Écran OLED 6,77 pouces, 1080 x 2392 pixels,

format 20:9, 388 ppp, 60-120 Hz, HDR,

4500 nits max OLED 6,83 pouces, 1272 x 2800 pixels,

format 20:9, 450 ppp, 60-120 Hz, HDR,

1500 nits max Audio Deux haut-parleurs (stéréo),

pas de prise minijack Deux haut-parleurs (stéréo),

pas de prise minijack Stockage 512 Go 512 Go Mémoire vive 12 Go 12 Go Batterie 6000 mAh 6000 mAh Recharge Charge rapide jusqu'à 45 W (chargeur non fourni),

pas de charge sans fil Qi Charge rapide jusqu'à 80 W (chargeur non fourni),

pas de charge sans fil Qi Biométrie Lecteur d'empreintes sous l'écran Lecteur d'empreintes sous l'écran Appareil photo Grand-angle : capteur 50 Mpx, ouverture ƒ/1.8,

stabilisateur optique Zoom numérique 20x Grand-angle : capteur 50 Mpx, ouverture ƒ/1.8,

stabilisateur optique

Ultra grand-angle : capteur 8 Mpx, ouverture ƒ/2.2,

champ de vision de 112° Téléobjectif périscopique : capteur 50 Mpx,

ouverture ƒ/2.7, stabilisateur optique, Zoom optique 3x /

numérique 120x

Vidéo 4K à 30 im/s Caméra frontale 16 Mpx, f/2.4 32 Mpx, f/2.0, autofocus Système Android 15 avec 5 années de mises à jour Android 15 avec 5 années de mises à jour Connectivité 5G

Wi-Fi

Bluetooth v5.3

NFC

USB-C 2.0 5G

Wi-Fi

Bluetooth v5.3

NFC

USB-C 2.0 Étanchéité IP 69 IP 69 Dimensions 162,8 x 74,9 x 7,6 mm 163,5 x 77,3 x 8 mm Poids 179 g 194 g

Realme 14 Pro et 14 Pro+ 5G : jolis et solides

Le confort de prise en main dépend aussi de la finition que l'on choisit à l'achat. Pour tenter de se faire remarquer dans l'océan des smartphones dans cette gamme de prix, l'équipe marketing de Realme a surtout insisté sur "l'innovation" du dos des 14 Pro et 14 Pro+ qui change de couleur en fonction de la température. Et c'est vrai que l'on remarque cette face arrière nacrée blanche sur laquelle apparaissent des veines bleutées lorsque le smartphone est exposé pendant quelques dizaines de secondes à une température inférieure à 16° C.

Joli ? Oui. Gadget ? Oui aussi. Car dès qu'on le remet dans sa poche, le smartphone reprend forcément sa couleur blanche d'origine. Cela dit, Realme insiste aussi sur le fait que les volutes de ces nervure nacrées ne sont jamais identiques d'un smartphone à l'autre. Tous les possesseurs pourront ainsi dire qu'ils ont un téléphone unique. Notez que la version au dos nacré s'accompagne forcément de flancs de couleur dorée, que l'on retrouve également sur le cerclage de l'îlot photo.

Cela dit, ce dos en plastique très agréable sous les doigts reste un peu glissant. Realme propose aussi une version aux bordures grises plus sobre et dont le dos en suédine végétale offre un touché soyeux et qui offre, surtout, un bien meilleur grip. C'est la finition que nous recommandons. Avec une inconnue : difficile de savoir comment va vieillir ce revêtement.

Le dos du Realme 14 Pro ou Pro+ versin nacrée tourne au bleu quand il a froid… © CCM

Bien sûr, toutes ces considérations esthétiques n'ont plus aucun sens si l'on décide de protéger le smartphone en l'insérant dans la coque qui est fournie avec. On se retrouve alors avec un smartphone gris sans aucune personnalité mais dont l'écran sera un peu mieux protégé grâce aux bords qui dépassent légèrement, ce qui permet de poser l'appareil face contre table sans risque. Le problème c'est que l'on sent aussi très fortement ces bordures supplémentaires presque coupantes lorsque l'on porte à l'oreille le smartphone pour répondre à un appel. Une sensation si désagréable que nous avons vite retiré les smartphones de leur coque.

Realme assure toutefois que les 14 Pro et Pro+ ne sont pas fragiles et que les coins intègrent notamment à l'intérieur des "coussinets" anti-choc. Alliés aux bordure en plastique, les 14 Pro et Pro+ devraient effectivement assez bien résister aux chocs, à condition de ne pas tomber directement sur l'écran qui est le seul élément en verre de ses deux appareils. Nous avouerons volontiers que nous n'avons pas fait de test de chute.

Les deux appareils sont également certifiés IP 69 ce qui permet à Realme de les présenter comme idéaux pour prendre des photos ou des vidéos sous l'eau ! Cela dit, comme tout écran tactile qui se respecte, une fois immergé, vous ne pourrez plus actionner l'écran. En revanche, quelques gouttes de pluie ne vous empêcheront pas d'utiliser votre téléphone. Voilà pourquoi, si vous souhaitez prendre des photos ou des vidéos sous l'eau, il faut au préalable activer le mode Sous-marin dans la section Plus de l'application Appareil photo. On peut alors utiliser les boutons comme déclencheurs (voir image ci-dessous). Détail amusant et pratique : lorsque l'on appuie longuement sur le bouton Marche-Arrêt pour sortir du mode sous-marin, le smartphone lance automatiquement la fonction d'élimination des gouttes d'eau qui pourraient être coincées dans les haut-parleurs.

Activer le mode photo/vidéo sous-marine dans Realme UI © CCM

Ce faisant, Realme indique que ces deux smartphones répondent au nouveau règlement européen sur l'écoconception visant à améliorer la durabilité des smartphones et des tablettes notamment, et qui entrera en vigueur le 25 juin 2025. Outre une résistance générale, les principales mesures incluent une résistance accrue aux chutes et aux rayures, une protection contre la poussière et l'eau, une endurance des batteries garantissant au moins 80 % de leur capacité initiale après 800 cycles de charge, ainsi que la disponibilité des pièces détachées et des mises à jour logicielles pendant plusieurs années après la commercialisation du produit. Realme indique ainsi assurer cinq ans de mise à jour pour les 14 Pro et 14 Pro+. Certains fabricants font déjà mieux, mais sur des produits plus chers.

Realme 14 Pro et 14 Pro+ 5G : des écrans Oled bien lumineux à 120 Hz

C'est maintenant la règle pour tous les smartphones de moyenne gamme dans cette fourchette de prix, les 14 Pro et 14 Pro+ 5G disposent tous deux d'un écran Oled très haute définition (1080 x 2392 pixels pour le 14 Pro et 1272 x 2800 pixels pour le 14 Pro+), avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. On rappelle que chez Apple, une telle option de fréquence d'affichage rapide est toujours réservée aux modèles Pro et Pro Max, à plus de 1200 euros minimum !

Sur les deux Realme, on peut même choisir de toujours afficher en 120 Hz, de laisser le système choisir entre 60 et 120 Hz pour ménager un peu la batterie, ou de limiter à 60 Hz pour réduire encore la consommation. Pendant nos tests, nous sommes restés sur l'option de sélection automatique sans avoir aucun problème d'autonomie (voir plus loin).

Côté luminosité, le 14 Pro se paie le luxe de proposer un pic à 4500 nits en affichage HDR, contre "seulement" 1500 nits pour le 14 Pro+. Une bizarrerie qui rend le 14 Pro étonnamment brillant et encore plus lisible que le 14 Pro+ lorsqu'on est en extérieur en plein soleil, même si aucun des deux ne nous a posé de problème dans ces conditions. Le tout avec un rendu des couleurs agréable et équilibré à nos yeux, même dans le mode "Couleur vive" activé par défaut. On apprécie également les bordures très fines autour de l'écran donnant au 14 Pro un ratio cours/écran de 89,7% et au 14 Pro+ de 90,9%.

Des écrans aux bordures vraiment fines (14 Pro à gauche, 14 Pro+ à droite) © CCM

Les deux smartphones sont également dotés d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran qui nous est apparu très rapide et fiable. On peut aussi choisir de les déverrouiller en mode reconnaissance faciale qui fonctionne aussi très bien. Attention toutefois, le niveau de sécurité offert par la reconnaissance faciale n'est pas au niveau de celui du capteur d'empreintes : on en veut pour preuve qu'une application de sécurité comme 1Password ne propose pas de l'utiliser pour accéder aux coffre-fort de mots de passe qu'on lui confie. Le déverrouillage biométrique, si on décide de l'activer, passera forcément par l'empreinte digitale. Impossible d'utiliser son visage pour cela.

© CCM

Realme 14 Pro et 14 Pro+ 5G : un grand écart de performances

Cette série des 14 Pro et Pro+ étant destinée au milieu de gamme, elle ne dispose pas des tout derniers processeurs en vogue, forcément. Comme le 12+ que nous avions testé, le 14 Pro s'appuie sur un SoC (ensemble processeur CPU plus puce graphique GPU) de la marque Mediatek, ici en version Dimension 7300. Pour le 14 Pro+, Realme a choisi un Snapdragon 7s Gen 3, qui représentait le haut du pavé en novembre 2023 au moment de sa sortie et qui équipe désormais bon nombre des smartphone milieu de gamme de cette année.

Passés à la moulinette des tests habituels (Geekbench et 3D Marck notamment, voir captures ci-dessous), on remarque des performances très proches en mono-cœur. Ce qui signifie qu'en usage quotidien pour lire ses mails et consulter des pages Web, on ne ressent aucune différence entre les deux.

En revanche, le SnapDragon de Qualcomm fait vraiment la différence en calculs multi-cœurs et plus encore en calculs 3D. Cela se traduit toutefois par quelques hésitations d'affichage sur le 14 Pro dans certaines circonstances. Par exemple, Si l'on active le mode "Android Auto" dans Google Maps qui permet d'afficher les commandes de Lecture / Pause de l'application de podcast ou de musique en-dessous de la carte de guidage, le 14 Pro prend un peu plus d'une seconde pour afficher le tout, en coupant l'audio pendant la même période. Là où le 14 Pro+ s'en charge sans problème. Qu'on se rassure, une fois la navigation lancée dans Google Maps, il n'y a plus de problème de lenteur sur le 14 Pro. Bref, c'est surtout une histoire de confort.

Tests de performance du Realme 14 Pro (Geekbench CPU/GPU et 3D Mark) © CCM

Tests de performance du Realme 14 Pro+ (Geekbench CPU/GPU et 3D Mark) © CCM

Si vous êtes joueur, le 14 Pro+ sera aussi, évidemment, plus à l'aise que son petit frère pour afficher un plus grand nombre d'images par seconde. Mais si vous utilisez votre smartphone pour jouer au Scrabble, pas de problème… À ce sujet, les deux smartphones de Realme incluent deux fonctions dédiées aux jeux. On peut tout d'abord, via les Réglages, décider d'attribuer une partie de la RAM aux jeux pour qu'ils se lancent plus rapidement. Avec un résultat peu probant. On remarque aussi l'affichage d'un panneau qui vient se glisser depuis le bord gauche de l'écran à chaque fois que l'on lance un jeu et qui indique que l'activation du "moteur de jeu". Celui-ci se charge notamment de libérer de la mémoire. D'une tape on peut l'afficher en grand pour savoir à combien d'images par seconde s'affiche le jeu et aussi choisir quelques options d'optimisation des performances pour le jeu que l'on vient de lancer, au prix d'un petit sacrifice sur l'autonomie.

© CCM

Realme 14 Pro et 14 Pro+ 5G : une surcouche agréable mais surchargée

Realme propose sa propre interface graphique, Realme UI, ici présentée dans sa version 6.0. Plutôt sobre avec des rehaussements colorés qui aide à se retrouver facilement dans les Paramètres par exemple, elle est plutôt agréable. Et elle peut aussi aider des utilisateurs d'iPhone à passer en douceur à Android : on voit un air de famille sur les deux captures présentées ci-dessous, non ?

IPhone à gauche et Realme UI à droite © CCM

Cela dit, une des grandes différences a avec l'iPhone c'est que comme très souvent avec des smartphones dans cette gamme de prix, l'interface est aussi polluée par de nombreuses applications tierces pré-installées, ou pas encore installées mais regroupées dans des dossiers qu'on ne peut pas enlever et portant comme titre "Hot Apps" ou "Hot Games". C'est un peu agaçant et donne surtout l'impression qu'on n'est pas tout à fait propriétaire de son smartphone. Autre inconvénient qui ne touche pas seulement Realme mais de nombreux autres smartphones Android : certaines applications se retrouvent en double. On a ainsi sur les 14 Pro et 14 Pro+ deux applis Horloge qui permettent de régler des heures de réveil, de lancer des chronomètres ou des minuteurs. Et le problème c'est que lorsqu'on lance un minuteur à l'aide de l'assistant vocal, on ne sait pas forcément dans laquelle des deux applications Horloge il apparaîtra. Bref, une fois que l'on a configuré son smartphone, il faudra passer une bonne heure à faire le ménage.

© ccm

Realme 14 Pro et 14 Pro+ 5G : de grandes différences en photo

Si les deux appareils partagent le même îlot circulaire à l'arrière, leurs capacités en matière de production d'image sont très différentes. Notamment parce que le 14 Pro ne dispose que de deux objectifs photo à l'arrière, malgré la présence de trois emplacements. Et il ne dispose en réalité que d'une seule caméra grand-angle dotée d'un capteur de 50 Mpx (ouverture ƒ/1.8) avec stabilisation optique (OIS) de l'image. Le second objectif de 2 Mpx est uniquement utilisé comme capteur de lumière permettant d'apporter des informations au capteur principal pour améliorer l'image.

Realme 14 Pro+ (à gauche) et Realme 14 Pro (à droite) © CCM

Autrement dit, si c'est la photo qui vous intéresse, mieux vaut se tourner vers le 14 Pro+ et ses trois objectifs à l'arrière. En plus du grand-angle à 50 Mpx à ouverture ƒ/1.8 qu'il partage avec le 14 Pro, il dispose aussi d'un ultra grand-angle à 8 Mpx (ouverture f/2.2) et à 112° d'angle et aussi d'un téléobjectif périscopique doté d'un capteur de 50 Mpx (ouverture ƒ/2,7) offrant un zoom optique 3x sans perte. La caméra avant du 14 Pro+ est également bien meilleure avec un capteur de 32 Mpxl (ouverture ƒ/2.0) et système autofocus, alors que le 14 Pro se contente d'un capteur selfie de 16 Mpxl (ouverture ƒ/2.4) sans autofocus.

L'avantage technique du 14 Pro+ se retrouve dans les photos produites. Dans de bonnes conditions lumineuses, les photos prises à l'aide du capteur principal offrent un très bon piqué avec des couleurs souvent un peu trop saturées, comme souvent sur les smartphones Android. On les préfère souvent aux photos prises avec un iPhone qui paraissent plus ternes mais qui sont souvent plus proches de la réalité. On note par exemple que les deux Realme ont tendance à transformer le vert des feuilles d'un arbre ou d'une pelouse en vert fluo peu réaliste. On ne saurait que trop conseiller d'utiliser en permanence le filtre couleur "Naturel" plutôt que le filtre "Original" activé par défaut dans l'application Appareil photo. D'autant plus qu'une fois qu'on a choisi un filtre, il reste activé jusqu'à ce qu'on le change.

Realme 14 Pro+ à gauche et iPhone 16 à droite © CCM

Le téléobjectif périscopique du 14 Pro+ est évidemment bien plus efficace que le simple zoom numérique du 14 Pro. Comme on le voit dans les images ci-dessous, la qualité se détériore rapidement quand on pousse le grossissement (ici 1x, 3x, 6x, 10x et 20x). Le grossissement de 20 fois est la limite autorisée par le 14 Pro, le 14 Pro+ pouvant monter jusqu'à 120. Ce qui est parfaitement inutile vu la qualité médiocre du rendu à un tel grossissement numérique. L'application Photos de Realme dispose bien d'une fonction appelée "Ultra-netteté IA", mais qui ne suffira pas à rattraper une image trop zoomée. Elle sera en revanche très utile est efficace pour des images grossies jusqu'à 10x, offrant une amélioration de rendu plutôt efficace.

Realme 14 Pro © CCM

Realme 14 Pro+ © CCM

Pour ce qui est de la caméra selfie, les deux exemples ci-dessous parlent d'eux-mêmes : le 14 Pro+ donne là aussi des images plus équilibrées et dispose de plus d'un grand-angle 0.8x facilitant les selfies de groupe. Sans conteste, le 14 Pro+ remporte la palme dans la catégorie photo.

Selfies © CCM

Realme 14 Pro et 14 Pro+ 5G : des téléphones très endurants

Parmi les points communs des deux appareils, il y a la batterie d'une généreuse capacité de 6000 mAh, qui donne au 14 Pro comme au 14 Pro+ une excellente endurance. Nous ne sommes jamais tomber en rade à la fin de la journée, même avec une utilisation semi-intensive, atteignant jusqu'à 8 heures "d'écran allumé" dans les Paramètres de la batterie. Nous avons aussi beaucoup apprécié l'excellente tenue des deux appareils en veille, la batterie perdant à peine 2% pendant une nuit sans être branchée au chargeur. Ça donne vraiment confiance.

© CCM

Les deux appareils bénéficient aussi de la charge rapide basée sur la technologie SuperVOOC, la même que celle que l'on retrouve sur les smartphones OnePlus et Oppo : normal Realme appartient à la même maison-mère BBK Electronics. Le 14 Pro peut encaisser un chargeur de 45 W, tandis que le 14 Pro+ peut aller jusqu'à 80 W ! Ce qui permet par exemple au 14 Pro+ de passer de 0 à 80% en 40 minutes, contre un peu plus de 50 pour le 14 Pro. Attention, il n'y a pas de chargeur livré dans la boîte. Mais vous pouvez donc sans problème utiliser le chargeur de votre ordinateur portable, à condition qu'il utilise un connecteur USB-C, ce qui est très probable.

© CCM

Attention, il faut aussi savoir qu'aucun des deux ne propose de charge dite sans-fil. Cela peut être un critère éliminatoire pour ceux qui préfèrent poser leur smartphone sur un socle au format Qi par exemple où qui utilisent un support de voiture avec chargeur sans fil intégré. Cela dit, il faut savoir que la charge sans fil est bien plus lente que la charge via un câble, et qu'elle entraîne beaucoup de perte d'énergie sous forme de dégagement de chaleur.

Realme 14 Pro et 14 Pro+ 5G : deux très bons smartphones du quotidien

Avec ses 14 Pro et 14 Pro+ 5G, Realme signe deux smartphones de milieu de gamme de très bonne facture. Bien construits, dotés de bons écrans Oled, très endurants et très agréables en main, ils s'avèrent bien adaptés aux usages quotidiens et correspondent de fait aux besoins de la plupart des utilisateurs. On peut donc les conseiller sans problème à tous ceux qui ne sont pas attachés à l'image que renvoient les "grandes" marques à la mode comme Apple ou Samsung.

Realme 14 Pro 5G 8 Go / 256 Go (version Amazon) Neuf à partir de 399,99 € Occasion à partir de 387,99 € Amazon 479,99 € 399,99 € Voir Amazon 479,99 € 387,99 € Voir

Realme 14 Pro+ 5G 8 Go / 256 Go (Version Amazon) Neuf à partir de 399,99 € Occasion à partir de 383,99 € Amazon 529,99 € 399,99 € Voir

Rue du Commerce 399,99 € Voir Amazon 529,99 € 383,99 € Voir

Realme 14 Pro 12 Go / 512 Go Neuf à partir de 396,92 € Fnac 476,92 € 396,92 € Voir

Rakuten 397,99 € Voir

Darty 399,99 € Voir

Realme 14 Pro+ 12 Go / 512 Go Neuf à partir de 496,92 € Fnac 576,92 € 496,92 € Voir

Darty 499,99 € Voir

Rakuten 514,64 € Voir

Reste une question : quel modèle choisir ? Même si les deux appareils sont basés sur la même version 6.0 de l'interface RealmeUI basée sur Android 15, certaines fonctions manquent sur le 14 Pro, peut-être justement à cause du petit déficit de puissance dû à son processeur. Impossible, par exemple, de choisir un fond d'écran d'accueil flouté, basé sur l'image que l'on a choisi pour l'écran de verrouillage. On note aussi que le tiroir des notifications ne bénéficie pas de l'effet de transparence que l'on trouve sur le 14 Pro+. Certes, ce ne sont que des détails absolument pas gênants au quotidien. Mais ils témoignent d'un petit écart de puissance qui peut faire la différence pour certains. Un écart qui nous fait préférer le 14 Pro+ qui devrait plus facilement accueillir les mises à jour d'Android pendant plusieurs années sans faillir, lui donnant donc une durée de vie plus longue que le 14 Pro.

Ce qui les distingue vraiment, en pratique, c'est la photo. Et sur ce terrain, le 14 Pro+ s'impose. Même s'il a aussi fort à faire face à la concurrence des Nothing 3a et 3a Pro ou du Pixel 9a de Google, dont la sortie est prévue pour le mois d'avril (lire notre article). Sans parler de Xiaomi, qui reste le champion du rapport qualité-prix dans cette catégorie, en proposant en plus une foule de modèles.

Quoi qu'il en soit, même sur un marché très mouvementé, les Realme 14 Pro et 14 Pro+ 5G se présentent comme deux très bons smartphones qui méritent d'être découverts. Attention, malgré les ambitions de Realme dans le domaine, ces appareils ne sont pas encore proposés au catalogue des opérateurs mobiles. Pour se les procurer, il faut donc les acheter en direct chez un revendeur comme Boulanger, Darty, Fnac, Leclerc, ou en ligne. Comme ils ne manquent pas d'atouts, l'effort eu vaut la chandelle, surtout si vous trouvez une promotion les rendant encore plus attractifs.