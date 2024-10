Test Xiaomi 14T Pro : un smartphone haut de gamme, mais pas trop

Avec sa série T, Xiaomi joue une partition difficile dans laquelle il s'agit de trouver le juste équilibre entre richesse fonctionnelle et prix attrayant. Cette année, le 14T Pro n'a pas encore déniché la bonne formule.

Les déclinaisons de smartphones, chez Xiaomi, on sait faire. Après un Xiaomi 14 réussi sorti au printemps, suivi d'un Xiaomi 14 Ultra taillé pour les photographes, la firme prépare les fêtes avec le 14T et notamment le 14T Pro en test ici. Un modèle qui reprend les principales caractéristiques de son aîné, moyennant quelques compromis pour aboutir à un tarif un brin plus abordable. Un brin seulement, car le Xiaomi 14T Pro demeure bien ancré dans la famille des smartphones haut de gamme, même si, au premier coup d'œil, on pourrait s'y tromper. Avec le 14T Pro annoncé aux côtés du Mix Flip, le tout premier smartphone pliant au format clapet de Xiaomi à être commercialisé sur notre territoire, la firme chinoise promet un volet photo bien maîtrisé, notamment en basse lumière, des performances solides et une autonomie qui ne l'est pas moins. Nous avons pu tester ce Xiaomi 14T Pro pendant plusieurs semaines. Voici notre verdict.

Xiaomi 14T Pro : l'avis de CCM Photos de jour réussies

Autonomie satisfaisante

Belles performances

Petites touches d'IA Design trop basique

Photos de nuit perfectibles

Chauffe mal maîtrisée

Prix un peu élevé

Test Xiaomi 14T Pro : un design vu et revu

Changer le design d'un smartphone coûte cher. Et quand on tient une bonne formule, on essaie en général de la décliner et de l'adapter le plus possible pour l'amortir. Et c'est là tout le problème de ce Xiaomi 14T. À part les fans de la marque, il sera vraiment difficile pour n'importe quel amateur de pointer du doigt l'appareil et d'indiquer la marque et le modèle sans se tromper. C'est tout l'inverse des iPhone, Pixel, Galaxy de Samsung et autres Honor de la série Magic qui peuvent revendiquer un style bien à eux et identifiable au premier coup d'œil. Ce Xiaomi 14T Pro manque cruellement de caractère et peut facilement passer pour un " vulgaire " smartphone chinois de milieu de gamme… ce qu'il n'est pourtant pas.

Car à y regarder de plus près, les finitions sont impeccables. Habillé d'un dos en verre trempé avec un effet métal brossé sur notre modèle de test, un cadre en aluminium soigné avec des tranches bien plates pour suivre la tendance actuelle et des bordures d'écran très fines, le 14T Pro se saisit des bons ingrédients. On regrette simplement le positionnement tellement habituel des capteurs photo regroupés dans un banal carré en haut à gauche du dos.

Enfin, Xiaomi fourni une coque de silicone souple pour protéger l'appareil contre les chutes. Ce qui ne vous n'exonère pas d'un peu de prudence. Après quelques jours d'utilisation, nous avons pu constater que le film protecteur apposé sur l'écran commençait à se décoller. En revanche, pour les plongeons accidentels dans l'eau, pas de crainte grâce à la certification IP68.

Côté face, Xiaomi a mis les petits plats dans les grands. Le 14T Pro présente une dalle Oled plus généreuse que son aîné avec son format de 6,67 pouces contre 6,36 pouces sur le Xiaomi 14. En outre, elle offre une petite subtilité qui satisfera les joueurs les plus exigeants (et uniquement ceux-là) avec un taux de rafraîchissement capable de grimper à 144 Hz. Un détail pour la forme puisque les titres capables d'exploiter cette fréquence sont relativement encore peu nombreux.

Côté luminosité, on s'y retrouve avec un pic annoncé à 4000 nits. Dans la réalité, cette dalle se montre en effet très lumineuse. En plein soleil, nous n'avons pas rencontré le moindre problème de lisibilité pas plus que nous n'avons été gênés par les reflets même s'ils sont présents.

Test Xiaomi 14T Pro : des performances au top mais gare à la chauffe

Fiche technique

Taille écran 6,67 pouces Définition écran 2712 x 1220 pixels Technologie écran Oled Taux de rafraîchissement 60-144 Hz SoC MediaTek Dimensity 9300+ Mémoire vive 12 Go Stockage 256/512 Go/1 To Capteurs photos (dos) 50 + 50 + 12 Mpx Capteur photo (selfie) 32 Mpx Vidéo Jusqu'au 8K à 30 fps WiFi / Bluetooth 7 / 5.4 5G Oui Capteur d'empreinte Sous l'écran Reconnaissance faciale Oui Batterie 5000 mAh Système Android 14 Dimensions 160,4 x 75,1 x 8,39 mm Poids 209 g

Déclinaison plus abordable que la gamme classique, la série T demeure pour autant traditionnellement assez solide quant à la fiche technique. Là où le Xiaomi 14 se dote d'un SoC Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, le 14T Pro change de crèmerie et va voir la concurrence, en l'occurrence MediaTek pour s'équipé du SoC Dimensity 9300+ du fondeur. Un processeur 8 cœurs gravé en 4 nm accompagné d'un GPU Immortalis-G720 MC12 et d'un NPU (processeur neuronal pour l'IA) MediaTek 790. L'ensemble est épaulé dans sa tâche par 12 Go de RAM et 1 To d'espace de stockage dans notre configuration (il est aussi disponible en version 256 ou 512 Go). Avec un tel arsenal, les résultats ne déçoivent pas.

Notre panoplie de benchmarks habituels placent le Xiaomi 14T Pro dans le haut du panier. L'optimisation apportée par Xiaomi le rend même plus performant sur certains point que la star des SoC 2024 de Qualcomm.

En jeu, les résultats sont tout aussi satisfaisants. On peut pousser sans crainte les niveaux de détails graphiques à fond, l'affichage demeure très fluide… mais pas tout le temps. Le problème majeur de ce Xiaomi 14T Pro, c'est la chauffe. L'appareil grimpe vite en température. Nous avons mesuré une pointe à 48°C au dos après, il est vrai, un usage intense. Si l'appareil devient désagréable en main, cela se ressent aussi à l'écran, notamment en jeu où le processeur revoit son enthousiasme à la baisse afin de faire descendre la température à un niveau plus raisonnable. Un smartphone joueur mais pas sur la durée donc.

Côté logiciel, Xiaomi s'essaie en douceur à l'intelligence artificielle. Quelques outils de Google prennent place dans le smartphone comme Gemini et Entourer pour chercher qui vient juste d'y être déployé. Pour la retouche d'image générative, tout n'est pas encore au point. Effacer des objets peut conduire à une jolie bouillie de pixels, mais on avance (attention, il est nécessaire de télécharger un pack de plugins supplémentaires qui ne sont pas installés par défaut).

Quant au système, l'appareil est animé par HyperOS 1.0.11, la surcouche logicielle maison appliquée par-dessus Android 14. La marque prévoit 4 ans de mises à jour du système et 5 ans de correctifs de sécurité. Il reste encore un petit effort à fournir pour rejoindre Google et Samsung avec leurs 7 ans de suivi.

Test Xiaomi 14T Pro : un volet photo polyvalent

La monture photo du Xiaomi 14T Pro ne diffère que très peu de celle de son aîné, Xiaomi 14. Le partenariat avec le spécialiste allemand Leica reste de mise tant pour le traitement logiciel (avec les modes Leica Vibrant et Anthentic) que pour les optiques Summilux fournies par le constructeur. Elle se compose d'un module grand-angle de 50 Mpx (f/1,6), un téléobjectif optique 2,6x de 50 Mpx (f/2,0) et d'un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2). C'est ce dernier module qui se montre en retrait face au Xiaomi 14 qui profite d'un ultra grand-angle de 50 Mpx.

De jour, le grand-angle se montre très convaincant avec des clichés très bien restitués. Le piqué est excellent et les détails bien présents. La gestion des couleurs demeure également l'un des atouts principaux de cet appareil. Les modes Leica permettant de faire varier également les plaisirs. C'est une réussite.

Le téléobjectif optique 2,6x est lui aussi dans les clous. La perte de détails est infime. Jusqu'au 5x, le résultat reste très correct. Au-delà (l'appareil permet de grimper à 30x numérique), les clichés deviennent rapidement inexploitables comme c'est souvent le cas sur les appareils de cette catégorie.

L'ultra grand-angle est peut-être le module qui réussit le moins à convaincre. On constate rapidement une perte de détails et de netteté plus on s'éloigne du centre du cliché. Quelques artefacts s'invitent également à la fête. C'est le prix à payer lorsque l'on passe d'un capteur de 50 Mpx à 12 Mpx. Si vous n'êtes pas trop exigeant, le résultat peut paraître correct.

Le mode portrait est quant à lui bien ciselé, pourvu que la lumière soit au rendez-vous. Le bokeh est appliqué avec finesse et le détourage plutôt propre. En revanche, nous avons constaté quelques difficultés sitôt que la lumière ambiante diminue. Si le bokeh est appliqué lors de la prise de vue, il disparaît parfois après le traitement automatique appliqué à l'image. Un bogue aléatoire que nous avons rencontré sur les deux modèles prêtés par Xiaomi.

En basse lumière justement, malgré les promesses de la marque, le Xiaomi 14T Pro n'est pas toujours à la fête. Même avec la stabilisation optique, l'appareil peut peiner à produire des clichés bien nets. Néanmoins, en s'appliquant un peu, il est possible de récupérer des images propres avec une lumière bien dosée et des couleurs fidèles.

Test Xiaomi 14T Pro : une autonomie correcte

Pour tenir la distance, le Xiaomi 14T Pro s'appuie sur un accu standard d'une capacité de 5000 mAh. Une configuration qui lui permet de tenir aisément pendant une journée et demie en usage classique. En revanche, avec un usage plus intensif, en multipliant les sessions de jeu ou les séances photo par exemple, mieux vaudra ne pas trop s'éloigner d'une prise électrique ou songer à garder une batterie d'appoint à portée de main. La consommation électrique peut rapidement grimper et le smartphone tenir juste la journée.

Côté recharge, l'appareil est compatible avec une charge rapide 120 W avec un chargeur compatible. Selon la marque, il est possible de passer de 0 à 100 % de batterie en 19 minutes. Problème, Xiaomi applique les directives européennes et vous ne trouverez donc pas ce chargeur dans la boîte. Avec notre chargeur Anker de 100 W, il nous a fallu 50 minutes pour refaire le plein, ce qui reste raisonnable. Notons que le Xiaomi est également compatible avec la charge sans fil 50 W, toujours avec un chargeur adapté maison.

Test Xiaomi 14T Pro : un prix bien trop élevé et un positionnement hasardeux

300 euros. Ce n'est pas le prix de ce 14T Pro (sinon, nous vous l'aurions recommandé les yeux fermés) mais le montant qui le sépare de son aîné Xiaomi 14 sorti au printemps dernier et facturé donc 1100 euros. Mais ça, c'était le prix indicatif lors de sa sortie en rayons. Depuis, le Xiaomi 14 se négocie entre 700 et 800 euros (en version 12-512 Go) chez la plupart des marchands en ligne.

Du coup, on peut s'interroger sur le positionnement tarifaire de cette déclinaison aux ambitions techniques revues à la baisse par rapport au modèle original. Un peu comme Samsung avec son Galaxy S24 FE sorti ce mois-ci, modèle décliné du S24, mais au tarif presque équivalent, le Xiaomi 14T Pro se trouve dans une position délicate pour séduire. Son processeur n'a rien à envier au SoC de Qualcomm présent dans le Xiaomi 14 et son écran se révèle un peu plus grand. Il n'y a que sur la partie photo où l'appareil se montre un peu moins bon et son design qui se veut plus sage et plus classique. Le Xiaomi 14T Pro est un bon smartphone mais vendu trop cher. Pour faire passer la pilule, Xiaomi propose jusqu'à la fin de l'année une offre de reprise de votre ancien smartphone qui fait chuter le prix de 150 euros ramenant le tarif du modèle 512 Go à 649 euros ce qui est déjà bien plus raisonnable. Pour ceux qui ratent le coche, les périodes de promotions et de fêtes devraient aussi lui permettre d'afficher un prix plus attractif et en adéquation avec le reste de la gamme.