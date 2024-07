Samsung Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 : des pliants séduisants, mais pas très innovants

Après les Galaxy S24 en début d'année et les Galaxy A au printemps, Samsung dévoile ses nouveaux smartphones pliants, les Galaxy Z Fold6 Et Z Flip6. Une belle vitrine technologique mais sans prise de risque ni grande nouveauté.

L'effet Wahou s'est estompé. Voilà cinq ans à présent que Samsung propose parmi sa flopée de smartphones des modèles pliants. Le Fold, au format livre (ou carnet), a ouvert le bal en 2019, rejoint un an plus tard par le Z Flip, avec une ouverture à clapet. Des modèles alors spectaculaires par les avancées technologiques dont ils regorgeaient et les nouveaux usages qu'ils inauguraient.

Seulement voilà. Le temps a passé et la concurrence s'est emparée de ces technologies à son tour. Samsung n'est plus seul sur ce terrain. Motorola, Honor, Oppo, Google et quelques marques chinoises plus confidentielles dans nos contrées comme Nubia ou Hero se sont également lancées dans l'aventure. Xiaomi reste en retrait, du moins sur le continent européen puisque la firme dispose aussi de modèles pliables mais encore réservés à la Chine. Pourtant pionnier du pliant (avec Huawei à l'époque), Samsung, s'est laissé rattraper et parfois même dépasser.

À l'occasion de l'événement Galaxy Unpacked de ce 10 juillet, le Coréen a levé le reste de voile (de nombreuses fuites avaient déjà permis de presque tout révélé avant l'heure) sur ses nouveaux fleurons pliants les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6. Et si l'on attendait peu de cette nouvelle génération, on reste tout de même sur notre faim. Samsung semble être coincé à un palier technologique mais aussi créatif. On constate néanmoins que cette année, les efforts de développement se sont davantage focalisés sur le plus compact des deux modèles pliables, le Z Flip et que l'heure d'ouvrir la technologie des smartphones pliants à un plus large public n'est pas encore venue chez le coréen.

Samsung Galaxy Z Fold6 : une continuité assumée

Vous êtes tombé sous le charme de l'aspect très rectiligne du Galaxy S24 ultra sorti au début de l'année ? Ça tombe bien, le Z Fold6 en reprend le style. Le smartphone pliable grand format de Samsung suit la nouvelle tendance avec des tranches plutôt effilées et bien plates.

À part ce léger changement, le design global de l'appareil évolue étonnamment peu. Le gabarit imposant demeure presque identique. Samsung n'a donc produit aucun effort particulier pour rendre son smartphone géant plus fin. Fermé, l'appareil affiche encore une belle épaisseur de 12,1 mm. De quoi faire sourire Honor qui depuis l'an passé bat des records de finesse avec son Magic V2 (9,9 mm) et qui s'apprête à réitérer l'exploit et peut-être même à le dépasser avec son Magic V3 qui devrait arriver un peu plus tard dans l'année. Côté poids, on constate un léger progrès puisque le Z Fold6 ne pèse " plus que " 239 g contre 253 g pour son prédécesseur. Il présente au passage une certification IP48 soit une résistance à l'immersion dans l'eau mais aussi, c'est une nouveauté, une résistance modérée à la poussière.

L'écran externe 0,1 pouce de diagonale pour passer de 6,2 à 6,3 pouces. Il se veut aussi plus lumineux selon le constructeur en affichant un pic à 2500 nits (il était de 1750 sur la version précédente). L'écran interne conserve sa taille de 7,6 pouces et profite lui aussi d'une amélioration de sa luminosité.

Côté photo, peu de changement également puisque l'appareil se repose sur un triple capteur dorsal comme auparavant, composé d'un module grand-angle de 50 Mpx (f/1,8) soit le même module que sur ses S24 et S24+, un téléobjectif optique 3x de 10 Mpx (f/2,4) et un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2).

Enfin, sous le capot, on retrouve bien sûr le SoC phare de l'année, le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, aidé dans sa tâche par 12 Go de RAM et un espace de stockage qui varie de 256 Go à 1 To selon les configurations. La batterie de son côté n'évolue pas. L'appareil conserve un accu de 4400 mAh. Une nouvelle chambre à vapeur permet de mieux dissiper la chaleur.

S'il y a bien quelque chose qui ne change pas en revanche, c'est la grille tarifaire, toujours aussi haute chez Samsung. Comptez 1999 euros pour le modèle 256 Go, 2119 euros pour le modèle 512 Go et 2359 euros pour la version équipée de 1 To d'espace de stockage.

Samsung Galaxy Z Flip6 : de belles nouveautés… côté logiciel

C'est indéniablement sur les smartphones pliables au format clapet que la concurrence se fait la plus féroce. Pas de quoi inquiéter Samsung pour autant qui campe sur ses positions avec son nouveau Z Flip6. L'appareil conserve peu ou prou le design de son prédécesseur. Samsung a bien entendu procédé à un petit raccord maquillage pour le raccrocher au look inauguré avec ses S24 sortis au début de l'année. L'appareil profite ainsi lui aussi de tranches bien plates avec dans angles plus affirmés. Comme le Z Flod6, il bénéficie d'une certification IP48 pour la résistance à l'immersion dans l'eau et un peu à la poussière.

En revanche, la taille de l'écran externe ne varie pas d'un iota par rapport à l'an dernier. Elle reste figée à 3,6 pouces. Samsung ne s'est donc pas aligné sur la concurrence, notamment celle de Motorola qui vient d'équiper son nouveau Razr 50 Ultra d'un écran de 4 pouces très confortable. Tant pis. Samsung se rattrape avec une luminosité accrue, portée à 2600 nits en pic, comme sur le Z Fold6. Il s'agit d'une dalle Oled LTPO (offrant un rafraîchissement de 1 à 120 Hz). L'écran interne plus lumineux lui aussi, ne change pas de gabarit avec sa diagonale de 6,7 pouces.

À gauche le Motorola Razr 50 Ultra, à droite, le Galaxy Z Flip6 © CCM

Sous le capot, on constate deux évolutions bienvenues. D'une part, comme son grand frère le Z Fold6, le Z Flip6 embarque lui aussi le SoC Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm assisté par 12 Go de RAM (une première dans un Z Flip) et 256 ou 512 Go d'espace de stockage. De quoi permettre au petit smartphone de faire tourner des applis gourmandes et notamment de nombreuses fonctions liées à l'intelligence artificielle. Ensuite, la batterie voit sa capacité augmenter. Elle passe de 3750 mAh dans le Z Flip5 à maintenant 4000 mAh. Rappelons que l'autonomie était l'un des points faibles des Galaxy Z Flip depuis leurs débuts. Et pour lui aussi la chambre à vapeur a été modifier pour améliorer le refroidissement.

Côté photo, ça bouge aussi. Le Z Flip6 embarque le même capteur principal que le Z Fold6 soit un module de 50 Mpx (f/1,8). Une belle progression par rapport à l'an passé où il fallait se contenter d'un capteur de 12 Mpx. Pas de téléobjectif optique en revanche. Il faudra se contenter d'un zoom x2 par recadrage mais on progresse. Pour le second capteur en revanche, Samsung reste sur du classique avec un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2).

Si les évolutions matérielles restent assez ténues, Samsung a en revanche redoublé d'efforts sur la partie logicielle, notamment pour son Z Flip6, afin de tirer parti au maximum de ce format pliant à clapet. Et bien sûr, son intelligence artificielle Galaxy AI est fortement mise à contribution. Cela commence par une fonction de zoom automatique lorsque l'appareil est plié à 90°. Selon le nombre de personnes présentes dans le cadre, l'appareil pourra basculer seul entre l'ultra grand angle et le zoom x3 pour déterminer le cadrage idéal.

Les réponses suggérées (proposées par le clavier virtuel Samsung) débarquent également sur le Z Flip6 et uniquement lui pour le moment. Au sein d'une conversation par message, l'IA va analyser les sept derniers échanges et proposer, sur l'écran externe, des réponses à expédier à votre interlocuteur.

Il est également possible d'obtenir des fonds d'écran générés par IA grâce à un simple prompt. De la même façon, on peut aussi transformer une image en version interactive (son ambiance varie en fonction des conditions météo et du moment de la journée).

Restent les prix où, là encore, c'est la douche froide. Comptez 1199 euros pour la version 256 Go et 1319 euros pour la version 512 Go. En comparaison le Razr 50 Ultra de Motorola est facturé 1199 euros… pour la version 512 Go (avec chargeur et coque de protection).