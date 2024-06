Test Honor 200 Pro : le roi de la photo portrait, c'est lui

Avec le 200 Pro, Honor veut faire de vous un maître de la photographie de portrait. Un pari audacieux pour un exercice difficile que la marque souhaite mettre à portée de tous ou presque.

Les partenariats vont bon train entre les fabricants de smartphones et les spécialistes de la photographie. Leica, Zeiss, Hasselblad… autant de marques allemandes réputées dans la maîtrise de l'image et de la fabrication d'optiques et qui sont depuis quelques années régulièrement accolées à des constructeurs comme Xiaomi, Vivo, Huawei, Sony, OnePlus, Oppo, etc.

Outre la présence d'un nom prestigieux au dos de l'appareil, les marques de smartphones recherchent également l'expertise en matière de photo qui se traduit dans le meilleur des cas par la participation dans la conception des optiques mais aussi dans le traitement logiciel des images avec, parfois, plus ou moins de succès. Plutôt que de chercher à s'acoquiner une nouvelle fois avec une marque allemande vue et revue, c'est vers la France que s'est tourné le Chinois Honor pour ses nouveaux smartphones de la série " Number " comprenez la gamme juste au-dessous des modèles Magic (premium) avec les Honor 200 Lite, Honor 200 et le Honor 200 Pro que nous testons ici.

Pour se distinguer, Honor s'est donc associé au studio Harcourt, qui tire avec talent le portrait de grandes stars depuis 90 ans. Le constructeur ambitionne donc de reprendre à son compte le savoir-faire et la patte du studio parisien, avec un soupçon d'intelligence artificielle, en le plaçant dans son smartphone. Mais l'art du portrait en noir et blanc ou en couleur n'est pas le seul atout du mobile qui a d'autres cordes à son arc pour séduire. Nous avons pu tester le Honor 200 Pro pendant plusieurs semaines. Voici notre verdict.

© Honor

Honor 200 Pro : l'avis de CCM Bel écran Oled

Photos de portrait Harcourt

Polyvalence photo

Bonnes performances Prix trop élevé

Design glissant

Par de certification IP68

Suivi des mises à jour

Honor 200 Pro : un studio photo dans la poche

Une fois n'est pas coutume, ouvrons ce test par la fonction qui distingue ce smartphone de la concurrence : ses aptitudes aux photos de portrait. Comme évoqué dans l'introduction, Honor s'est appuyé sur l'expertise du studio parisien Harcourt pour concevoir un mode spécial dans le Honor 200 Pro que l'on ne retrouve dans aucun autre appareil de la marque (ni ailleurs d'ailleurs). Après avoir lancé l'appli appareil photo et basculé sur le mode Portrait, il suffit d'appuyer sur le logo Harcourt au sommet de l'écran. Trois styles sont proposés : Vibrant, Couleur ou Classic, le plus emblématique du studio.

Harcourt Noir & blanc classique © CCM

Harcourt Vibrant © CCM

Harcourt Couleur © CCM

Les résultats sont assez impressionnants. Nous avons eu l'occasion de comparer la proposition du Honor 200 Pro et celle d'un appareil photo réflexe au sein même du studio Harcourt et dans les conditions les plus favorables avec l'éclairage adéquat et un mannequin maquillé par un professionnel pour se prêter au jeu. Il en ressort une véritable maîtrise de la photo portrait pour le mobile de Honor.

© Honor

Mais il n'est pas forcément évident de retrouver de telles conditions de prises de vue dans la vie quotidienne. Cela dit, force est de constater que ce mode Harcourt se montre également efficace sans studio photo. Mieux vaudra tout de même s'assurer de bonnes conditions de lumière et jouer avec les angles de vue (un petit tutoriel et quelques conseils sont fournis pour ce mode) pour obtenir les clichés réussis.

Pour les photos du quotidien et les autres, le Honor 200 Pro ne s'en sort pas mal non plus. L'appareil s'appuie sur un module principal de 50 Mpx (f/1.9), un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2) et un téléobjectif optique 2,5x de 50 Mpx (f/2,4). En façade, on retrouve une caméra selfie de 50 Mpx (f/2,1) plutôt rare épaulée par un second capteur pour analyser la profondeur de champ de 2 Mpx (f/2,4).

Le module grand-angle propose de très bon résultats avec un piqué bien présent et agréable à l'œil. Les détails sont également au rendez-vous avec une bonne gestion de la lumière et des contrastes très satisfaisants. Les couleurs peuvent parfois se montrer plutôt vives, histoire de flatter la rétine, mais dans l'ensemble, les clichés sont très réussis. On apprécie également la réactivité de l'autofocus, pour les sujets en mouvement, ce qui n'est pas toujours le cas chez la concurrence.

Le téléobjectif 2,5x se montre lui aussi assez performant. Les détails sont bien là et les couleurs ne subissent aucune perte. Jusqu'à 10x, les résultats sont corrects. Au delà (jusqu'à 50x) le bruit numérique s'installe.

2x © CCM

2,5x © CCM

10x © CCM

50x © CCM

Le module ultra grand-angle donne lui aussi satisfaction malgré un capteur un peu moins précis. Les détails sont moins présents et les couleurs peuvent paraître un peu délavées par rapport au grand-angle, mais dans l'ensemble, c'est très satisfaisant.

Lorsque la lumière décline, les temps de pose s'allongent mais le Honor 200 Pro réussis pour le coup à profiter du moindre rayon lumineux pour délivrer une scène correcte. Nous avons par exemple plongé la scène dans le noir laissant juste un filet de lumière. Comme on peut le voir sur la capture d'écran du viseur, on ne distingue pratiquement rien. Et pourtant, après le traitement opéré sitôt le cliché saisi (quelques secondes sont nécessaires) on obtient une image saisissante.

À l'écran du smartphone pendant la prise de vue © CCM

Résultat après traitement © CCM

Pour les selfies, la capteur de 50 Mpx associé à un capteur de profondeur travaille plutôt bien. Point de mode Harcourt ici. Ce qui n'empêche pas l'appareil de produire des clichés bien définis et des portraits réussis avec un bokeh grâcieux.

Honor 200 Pro : un design sur une pente glissante

Voilà quelques temps déjà que Honor nous a habitué sur ses modèles les plus haut de gamme à un design un peu bling-bling. Le Honor 200 semble conserver le même état d'esprit. Malgré un prix inférieur, il profite d'un habillage très soigné. Notre exemplaire de test se pare d'un dos blanc aux reflets marbrés qui ne passe certainement pas inaperçu.

Le bloc photo se compose d'uns ovale étirée cerclé de métal argenté pour affirmer sa présence. Les tranches de l'appareil se révèlent très fines et confortables en mains. Mais attention : la sensation de savonnette est également bien présente. Le smartphone est très glissant et peut facilement s'échapper des doigts en particulier lorsque ceux-ci sont humides. La marque ne fournit pas de coque de protection dans la boîte. Dommage.

Enfin, l'appareil revendique une certification IP65 seulement. S'il résiste bien à la poussière, il faudra se montrer plus prudent avec l'eau et éviter de le faire tomber dans une flaque ou dans la piscine. Les éclaboussures en revanche ne lui causeront aucun dégât. On regrette que pour le prix, l'IP68 ne soit pas de mise.

Honor 200 Pro : un écran Oled très réussi

Le Honor 200 Pro se classe sur le segment des smartphones premium. Le constructeur ne pouvait donc pas se louper sur l'écran. Et il faut dire que c'est réussi. L'appareil embarque une grande dalle Oled de 6,78 pouces. Elle présente une définition de 2700 x 1224 pixels pour une résolution confortable de 437 ppp et un taux de rafraîchissement dynamique jusqu'à 120 Hz. Honor a opté pour une dalle incurvée qui provoque toujours un petit effet " wahou " tant elle augmente l'impression d'immersion.

D'autant qu'elle se montre aussi très lumineuse. Tant parfois qu'il faut calmer ses ardeurs. Une belle réussite. Attention toutefois. Contrairement aux autres modèles de la marque, notamment les Magic6, point de protection renforcée de l'écran ici. Il faudra donc en prendre grand soin pour éviter impacts et rayures.

Honor 200 Pro : des performances adéquates

Fiche technique

Taille écran 6,78 pouces Définition écran 2700 x 1224 pixels Technologie écran Oled Taux de rafraîchissement 60-120 Hz SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Mémoire vive 12 Go Stockage 512 Go Capteurs photos (dos) 50 + 50 + 12 Mpx Capteur photo (selfie) 50 + 2 Mpx Vidéo Jusqu'au FHD à 30 fps WiFi / Bluetooth 6 / 5.3 5G Oui Capteur d'empreinte Sous l'écran Reconnaissance faciale Oui Batterie 5200 mAh Système Android 14 Dimensions 163,3 x 75,2 x 8,2 mm Poids 199 g

Le Honor 200 Pro est le premier smartphone doté du SoC Snapdragon 8s Gen 3 de Qualcomm à passer entre nos mains. Ce processeur est une version " allégée " du haut de gamme 8 Gen 3 qui équipe les modèles premium (Samsung Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 14, Honor Magic6 Pro, OnePlus 12, etc.). Il offre des performances inférieures mais conserve, selon Qualcomm, de très bonnes aptitudes pour tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. Pour l'exercice, ce SoC est adossé à 12 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage (configuration unique). Avec notre panoplie de benchmarks habituels, le Honor 200 Pro s'en sort allègrement. Les scores Antutu et Geekbench 6 restent très confortables et laissent suffisamment de marge au 8 Gen 3 pour caracoler en tête et montrer que le Honor 200 Pro tient bien son rang.

En jeu, l'appareil ne se cache pas au fond de la classe non plus. Notre titre de référence Genshin Impact tourne dans de bonnes conditions avec un niveau de détails réglé sur 2levé et une fréquence de 60 images par secondes que nombre d'appareils, parfois plus chers, peuvent lui envier. Il faudra songer aussi, pour profiter de conditions aussi avantageuse, activer le mode jeu.

Quant à l'IA, Honor reste encore assez timide sur le sujet. L'intelligence artificielle générative que l'on retrouve largement mise en avant chez Samsung ou Google (pour modifier des photos ou éditer du texte par exemple), n'est pas la priorité. Honor concentre plutôt ses efforts sur le partage avec son Magic Portal. Comme sur le Magic6 Pro, la fonction permet de proposer automatiquement les meilleures façons de partager ou d'utiliser un élément selon sa nature (image, adresse, numéro de téléphone, URL, etc.). Un outil pratique, encore faut-il prendre le réflexe de s'en servir.

Côté OS, le Honor 200 Pro tourne avec Android 14 et la surcouche logicielle maison MagicOS en version 8. La marque ne prévoit cependant que trois de mises à jour Android (de quoi voir venir jusqu'à Android 17 a priori) et quatre ans de patchs de sécurité. À ce tarif, c'est un peu frustrant.

Honor 200 Pro : une autonomie un peu courte

Honor se montre un peu plus généreux que la moyenne sur l'accu embarqué. On y trouve une batterie de 5200 mAh. De quoi lui assuré une bonne journée et demi d'activité sans trop forcer sur les usages. Si l'on se montre un peu plus exigeant, notamment pour jouer ou le solliciter fortement pour des séances photos ou vidéo par exemple, il ne faudra pas compter plus d'une journée complète d'utilisation. Avec notre test PC Mark qui simule sans discontinuer plusieurs usages, le Honor 200 Pro a tenu un peu moins de douze heures en conservant sous le pied près de 20 % de batterie. Un score loin d'être exceptionnel. Si vous comptez utiliser intensément le Honor 200 Pro durant la journée, mieux vaudra conserver une batterie d'appoint à portée de main.

Pour la recharge, l'appareil supporte une puissance de 100 W… mais pas n'importe laquelle. Pour y parvenir, il faudra vous équiper du chargeur maison, qui n'est évidemment et malheureusement, pas présent dans la boîte. Coût de l'opération : 80 euros tout de même. Le Honor 200 Pro supporte également la charge sans fil 66 W. Pour la recharge, nous avons raccordé l'appareil à un chargeur Anker 100 W. 30 minutes nous ont permis de récupérer 44 % de charge. Pour obtenir 100 % il nous aura fallu patienter 1 heure et 15 minutes.

Honor 200 Pro : faut-il craquer pour le mobile spécial portrait de Honor ?

Honor 200 Pro 12-512 Go Neuf à partir de 699,88 € Fnac 799,88 € 699,88 € Voir

Darty 699,90 € Voir

Rakuten 799,90 € Voir

honor.com 799,90 € Voir

Avec son 200 Pro, Honor fait une proposition assez originale dans l'univers des smartphones cherchant toujours à convaincre sur le terrain de la photo. En jouent sur la carte du portrait, et avec son partenariat avec le studio parisien Harcourt, la marque chinoise réussi à se distinguer. Les résultats de ce partenariat sont bien visibles lorsque l'on observe les clichés saisis ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'il est précisé qu'un appareil a été réalisé avec le concours de Leica, Zeiss ou autre. La patte Harcourt est bien présente et l'effet impressionne si la prise de vue est réalisée en réunissant un minimum de conditions favorables (lumières, ombres, décor, etc.).

Mais le Honor 200 Pro ne s'arrête pas là. Le reste de la prestation photo n'est pas en retrait. Les performances de l'appareil ne déçoivent pas non plus avec de quoi satisfaire les utilisateurs exigeants et les joueurs. Seule l'autonomie pourrait causer quelques déboires si l'on n'y prête attention. Le seul véritable défaut de ce Honor réside dans son prix. Il est proposé tout de même à 800 euros. Pour faire passer la pilule la marque joue sur les bonus (reprise de l'ancien smartphone pour 80 euros, coupon de réduction de 100 euros, casque audio Marshall et montre Honor Watch GS 3 offerts pour la précommande jusqu'au 25 juin), dans de telles conditions, le Honor 200 Pro est une bonne affaire. Mais sans cela, nous trouvons son tarif un poil trop élevé en tenant compte du suivi de mises à jour limité et l'absence de certification IP68.