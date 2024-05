Utiliser votre smartphone au lit avant de dormir nuit gravement à votre sommeil selon les experts

Vous aimez vous coucher en regardant vos réseaux sociaux ou des vidéos sur votre smartphone ? Il serait sage de perdre cette mauvaise habitude qui nuit à la fois à votre sommeil et à votre santé.

Une enquête de la National Sleep Foundation aux États-Unis révèle que plus de la moitié des Américains sont sur leur téléphone moins d'une heure avant de se coucher. En France, une étude de 2016 de l'Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV) montre que quatre Français sur dix utilisent leur smartphone, tablette ou ordinateur au lit avant de dormir. Cette habitude commune a des effets néfastes sur notre sommeil.

Fixer un écran dans l'heure précédant le coucher empêche le cerveau de se détendre correctement. Melissa Milanak, professeure à l'Université médicale de Caroline du Sud, compare cela à sortir une cocotte du four et la mettre directement dans le réfrigérateur : "Nos cerveaux ont besoin de temps pour se refroidir." Le manque de sommeil résultant de cette utilisation excessive des écrans peut être lié à l'anxiété, à certaines formes d'obésité et à d'autres problèmes de santé.

La lumière bleue émise par les écrans est l'un des principaux coupables. Lisa Strauss, psychologue spécialisée dans les troubles du sommeil, explique que cette lumière est perçue par notre cerveau comme celle du soleil, retardant ainsi la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Même à basse intensité, la lumière bleue perturbe notre horloge interne, ou rythme circadien, responsable de la régulation du sommeil.

Ce que vous faites sur votre téléphone compte aussi. Regarder des vidéos, lire des courriels professionnels ou naviguer sans fin sur les réseaux sociaux comme TikTok, Facebook ou Instagram stimule votre cerveau à un moment où il devrait se détendre. Ces activités augmentent le stress et l'excitation, rendant l'endormissement plus difficile.

Pour améliorer votre sommeil, il est essentiel de modifier cette habitude. Une heure avant de vous coucher, optez pour des activités relaxantes sans écran. Lire un livre (sur du vrai papier !), écouter de la musique ou un podcast, ou prendre une douche chaude sont d'excellentes alternatives. En outre, évitez de faire ces activités dans votre chambre, qui doit être réservée au sommeil.

Essayez aussi de tenir votre téléphone à distance. Vous n'avez pas besoin de l'éteindre, mais le mettre en mode avion, couper les notifications et le poser à l'autre bout de la pièce peut faire une grande différence. Ainsi, vous ne serez pas tenté de vérifier les dernières notifications ou de regarder une ultime vidéo.

Il est compréhensible que changer cette routine soit difficile. Les smartphones offrent une gratification immédiate et sont conçus pour être addictifs. Cependant, prendre soin de votre sommeil est essentiel pour votre bien-être global. En faisant un petit effort pour éviter les écrans avant de dormir, vous pourriez constater une amélioration significative de la qualité de votre sommeil.