Si vous avez pris cette option avec votre smartphone, vous payez pour rien

Vérifiez bien les options auxquelles vous avez souscrit en achetant votre smartphone, car il est probable que vous payez pour rien ! Il existe des solutions bien plus avantageuses...

Votre smartphone est un bien précieux indispensable au quotidien. Aussi, surtout si vous avez investi dans un appareil haut de gamme, vous avez sans doute pris vos précautions pour le protéger des accidents du quotidien. Il est probable qu'au moment de son achat, on vous ait proposé de souscrire à une assurance contre le vol, la casse et l'oxydation. Peut-être même n'en vouliez-vous pas, mais le conseiller en téléphonie a su vous convaincre – on ne sait jamais. Face au faible prix à dépenser mensuellement par rapport à la valeur et à l'utilité de l'appareil, le tout associé à la peur d'une défaillance prématurée, vous avez accepté.

Mais peut-être ce conseiller a-t-il omis de vous mentionner qu'il s'agit là d'une assurance dite affinitaire, qui est distincte de la garantie obligatoire. Et comme le délai de rétractation est de trente jours, vous êtes tenu de payer pour au minimum un an. Or, ce type d'assurance est souvent inutile. Déjà, parce que la loi impose une garantie de conformité d'une durée de deux ans, qui couvre votre téléphone s'il présente un défaut durant cette période. Ensuite, parce que votre contrat d'assurance multirisque d'habitation couvre également les objets qui s'y trouvent en cas de sinistres.

Attention toutefois, la garantie vol n'est pas forcément incluse dans tous les contrats – un contrat de base comprend en général les garanties en cas de dégât des eaux, d'incendie et d'explosion, de responsabilité civile et de catastrophe naturelle. De plus, s'il arrivait un problème à votre smartphone en dehors de votre logement, votre contrat d'assurance habitation ne fonctionnerait pas. C'est pourquoi vous avez la possibilité de demander à votre assureur une extension de garantie, dite "Protection mobilité". Il est tout à fait possible qu'elle coûte moins cher qu'un contrat spécifique. Mais vérifiez bien que la garantie vol y est bien incluse, et qu'il ne s'agit pas d'une option !

Cette solution peut être largement préférable à la souscription d'une assurance affinitaire, car celle-ci contient souvent de nombreuses exclusions, que le vendeur ne va pas forcément vous présenter clairement au moment de la souscription du contrat – c'est qu'il fonctionne à la commission le bougre ! Pour le vol d'un téléphone par exemple, vous ne serez dédommagé que si votre appareil se brise lors d'une agression ou si on vous l'arrache. De plus, le montant du remboursement est le plus souvent à hauteur de la valeur de l'appareil au jour du sinistre et non de sa valeur à neuf. Notons que l'assurance habitation couvre tous vos objets (ordinateur, multiples smartphones, tablette, etc.) à la fois, alors qu'une assurance affinitaire n'est valable que pour un seul appareil bien défini.