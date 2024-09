Bonne nouvelle pour les abonnés Orange et Sosh en septembre

Pour les Jeux olympiques de Paris 2024, Orange et sa filiale Sosh ont mis à disposition la 5G pour leurs abonnés 4G, sans surcoût ni changement de forfait. Un joli cadeau que l'opérateur prolonge jusqu'à la fin septembre.

Même si les grands opérateurs Internet et de téléphonie traversent une période très difficile, marquée par la hausse des coûts énergétiques et l'inflation, Orange a récemment fait un joli cadeau à ses clients ! À l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques, l'opérateur avait décidé d'offrir l'accès à la 5G à l'ensemble des abonnés 4G, sans surcoût ni nécessité de changer de forfait mobile. Un cadeau qui concernait tous les détenteurs d'un abonnement Orange, mais aussi de Sosh, sa formule low-cost. Une occasion en or pour tous les clients de l'opérateur qui n'ont pas encore franchi le pas et qui n'ont pas encore pu tester le gain de vitesse et de stabilité qu'offre la connexion 5G.

Pour en profiter, il fallait seulement avoir un smartphone compatible 5G, qui sont globalement tous les téléphones de milieu ou haut de gamme commercialisés après 2021. Néanmoins, cette offre ne concernait pas les opérateurs de réseau mobile virtuel (MVNO) qui louent leur accès aux infrastructures d'Orange. Mais alors que l'offre était censée s'arrêter ce dimanche 8 septembre, à la fin des Jeux paralympiques, l'opérateur a finalement annoncé une bonne nouvelle.

© Orange

Orange offre encore la 5G jusqu'à fin septembre

Dans un communiqué adressé à Numérama, ce vendredi 6 septembre, un porte-parole de l'entreprise a révélé que l'offre 5G gratuite pour tous les abonnés 4G a été étendue jusqu'à la fin du mois. "Les clients Orange et Sosh, qui bénéficient actuellement de l'accès gratuit à la 5G, vont continuer à en profiter jusqu'à la fin du mois de septembre", a indiqué la source. Les clients concernés devraient recevoir un SMS le 24 septembre pour les avertir que l'opération prendra fin quelques jours plus tard. Les abonnés qui ont souscrit à un forfait 4G rebasculeront automatiquement vers le réseau d'ancienne génération sans manipulation à effectuer.

Si Orange a fait un tel cadeau à ses abonnés, c'est avant tout pour désengorger le trafic sur le réseau pendant les Jeux olympiques et paralympiques. L'opérateur a d'ailleurs battu plusieurs records pendant l'été 2024, notamment en indiquant que plus de 80 000 téraoctets de données ont été téléchargés. Mais ce n'est pas tout ! Orange a également enregistré un record de trafic lors des deux finales de 200 mètres du nageur Léon Marchand. Le réseau aurait notamment atteint les 1,86 térabit par seconde, soit plus que pendant la demi-finale entre la France et l'Espagne à l'Euro 2024.