Bouygues Telecom offre à son tour la 5G à ses clients

En réaction aux annonces de ses concurrents, Bouygues Telecom passe une partie de ses clients de la 4G à la 5G, sans surcoût et à vie. Et de nouvelles offres intègrent elles aussi la 5G afin d'attirer de nouveaux clients.

Le temps n'est pas au beau fixe en ce moment pour les abonnés à des forfaits de téléphonie mobile ! À l'exception de Free, tous les grands opérateurs n'ont cessé d'augmenter leurs prix ces derniers mois, en invoquant l'inflation en général et la hausse des coûts énergétiques. Mais cela n'empêche pas d'avoir de temps en temps de belles surprises !

À l'occasion des Jeux olympiques 2024, Orange a annoncé il y a quelques jours offrir temporairement la 5G à ses abonnés 4G, sans surcoût ni changement de forfait, pour une durée de trois mois. Il n'a fallu que quelques jours pour que SFR lui emboîte le pas, en intégrant la 5G à tous ses forfaits mobiles sans surcoût, et ce, de façon pérenne (voir notre article). De quoi perturber le marché ! C'est donc au tour de Bouygues Telecom, par le biais de son offre low cost B&You, de s'aligner sur ses concurrents en supprimant au maximum sur ses nouveaux forfaits toute trace de 4G et en commençant à basculer gratuitement une partie de ses clients 4G en 5G.

5G Bouygues : la 5G partout, presque pour tous

De nombreux anciens abonnés Bouygues Telecom ont eu la surprise de recevoir un mail les informant d'une "giga nouvelle", à savoir un surclassement : leur offre 4G va automatiquement basculer vers un forfait 5G, et ce, sans surcoût ni manipulation. Une page d'assistance nous donne plus d'informations. L'opérateur se veut rassurant, assurant qu'il s'agit d'un "vrai cadeau pour vous remercier de votre confiance" et en précisant qu'il est impossible de refuser la bascule. En revanche, il semblerait que tous les clients n'y aient pas droit, puisque la page précise que "vous faites partie de nos premiers clients chanceux auxquels on tenait à faire bénéficier de ce surclassement qui est personnalisé en fonction du forfait que vous détenez." On suppose que l'ancienneté doit probablement être un critère.

Jusqu'ici, l'option 5G était facturée 3 € par mois. On remarque que presque tous les forfaits 4G de Bouygues et de B&You sont passés à la 5G, sans doute dans un souci de cohérence et d'attractivité. Les seuls résistants sont les forfaits chez B&You à 1,99 € par mois pour 2 Go et à 5,99 € pour 20 Go. Les autres offres proposent toutes la 5G, à savoir 80 Go pour 8,99 € par mois, 130 Go pour 11,99 € et 300 Go pour 14,99 €. Il s'agit dans chaque cas de forfaits sans engagement. Pour les abonnements Bouygues, tous les abonnements sont en 5G. Il ne reste plus qu'à voir comment Free va réagir à ces annonces !