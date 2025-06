Lisez bien ce mail de votre opérateur : il vous réserve une très mauvaise surprise

Ne négligez surtout pas les mails que vous recevez régulièrement de votre opérateur mobile ou de votre fournisseur d'accès à Internet : certains messages vous informent d'un changement très désagréable.

Comme tout le monde, vous recevez régulièrement des mails provenant de de votre opérateur mobile ou de votre fournisseur d'accès à Internet. Si la plupart concernent votre consommation et vos factures, certains correspondent à des offres commerciales avec, par exemple, des promotions pour un nouveau smartphone ou des services supplémentaires. Des informations tellement récurrentes – et souvent inintéressantes – que vous finissez par ne plus y prêter attention. Au point de ne même plus ouvrir ces messages. Et c'est précisément là que se situe le piège.

Car entre ces mails habituels, se glissent parfois des messages vraiment importants. Et pour cause : ils vous informent d'un changement de tarif. Et jamais pour une baisse, évidemment ! Il s'agit toujours d'une hausse de votre abonnement, généralement de quelques euros par mois. Sauf que l'intitulé du mail l'affiche rarement de façon claire. En général, l'augmentation du prix est associée à une modification du service qui sert de paravent. Ainsi, les opérateurs de téléphonie mobile vous informent que 'votre forfait s'enrichit', et que vous allez bénéficier d'une plus grande enveloppe de data, en passant de 80 à 100 Go, par exemple. Sauf que ce joli cadeau, dont vous n'avez pas forcément besoin, mais bien mis en avant, s'accompagne d'une hausse de tarif. dont vous vous passeriez bien et que vous ne pouvez pas toujours refuser !

Orange, Bouygues Telecom et SFR et leurs filiales low cost respectives ‑ Sosh, B&You et RED –sont les grands spécialistes de ce genre d'évolution, avec des augmentations de 1, 2, 3 ou 4 euros par mois sur leur forfaits. Et les opérateurs virtuels qui s'appuient sur leurs réseaux (les MVNO comme on les appelle) comme Cdiscount Mobile, NRJ Mobile ou Auchan Telecom ont également adopté cette pratique. Sans compter que ces augmentations concernent aussi des abonnements à Internet.

Le dernier exemple en date est tout récent : dans un mail adressé le 24 juin 2025 à certains de ses abonnés, B&You – donc Bouygues Telecom– annonce une hausse de 2 euros par mois au prétexte d'avantages discutables comme un service client dédiés, des gigas en plus en Europe ou de la 5G… déjà comprise dans le forfait ! Comme souvent, l'augmentation de prix est automatiquement appliquée. Fort heureusement, il est possible cette fois de la refuser – ce n'est pas toujours le cas –, mais à condition de réagir vite en cliquant sur le lien inclus pour décliner ce superbe "cadeau". Encore faut-il lire le mail, qui risque fort de passer inaperçu.

L'ennui, c'est que cette pratique est parfaitement légale. L'article L.224-33 du Code de la consommation autorise en effet les opérateurs de télécoms à augmenter leurs tarifs quand ils le souhaitent, à condition d'en informer leurs clients au moins un mois à l'avance et de leur laisser la possibilité de résilier sans frais leur abonnement dans les quatre mois suivant cette notification. Dans le meilleur des cas, de plus en plus rare hélas, vous pouvez conserver l'ancien tarif, en effectuant vous-même une action spécifique dans votre espace client.

Mais la plupart du temps, vous n'avez désormais que deux solutions : accepter l'augmentation ou changer d'opérateur. Quoi qu'il en soit, ne négligez surtout pas les mails de votre opérateur, même quand ils paraissent "inoffensifs" et attractifs : ils pourraient bien vous coûter cher si vous ne réagissez pas rapidement !