Plus économique que le climatiseur, cet appareil oublié rafraîchit efficacement les logements

Alors que les températures grimpent au-delà des 35°C dans de nombreuses villes françaises, une solution peu coûteuse, longtemps mise de côté, revient discrètement dans nos intérieurs.

Après un premier épisode en juin, la canicule revient en force. Une nouvelle vague de chaleur s'abat sur la France avec des températures qui dépassent les 35 °C dans certaines régions. Une situation difficilement supportable pour beaucoup, notamment à cause de logements mal isolés ou dépourvus de protections solaires. En l'absence de climatisation – souvent coûteuse à l'achat et à l'usage – la recherche de solutions simples et abordables devient urgente.

Avant d'investir dans quoi que ce soit, il reste utile de rappeler quelques règles fondamentales pour réduire la température dans les logements : fermer les volets et les rideaux toute la journée, en particulier sur les façades les plus exposées ; aérer très tôt le matin voire dans la nuit pour expulser l'air chaud accumulé ; limiter l'utilisation des appareils qui dégagent de la chaleur (lave-linge, four, etc.) ; remplacer toutes les vieilles ampoules par des Led, bien plus efficaces. Des gestes de bon sens qui, mis bout à bout, évitent la surchauffe.

Mais pour aller plus loin, il existe un appareil que l'on croyait réservé aux maisons anciennes ou aux intérieurs un peu rétro : le ventilateur de plafond. Bien installé, il permet de faire chuter la température ressentie de 6 à 8°C grâce à un simple mouvement d'air. Contrairement à la climatisation, il ne modifie pas l'air ambiant : il le brasse, en envoyant l'air frais vers le bas, favorisant l'évaporation de la sueur et procurant une sensation immédiate de fraîcheur. Autre atout, et non des moindres : il ne dessèche pas l'air, n'irrite ni les yeux ni la gorge et n'entraîne pas les fameux rhumes d'été.

Côté facture, la différence est flagrante. Un ventilateur plafonnier consomme en général beaucoup moins de 100 W, souvent entre 30 et 50 W, soit 10 à 30 fois moins qu'un climatiseur classique. Résultat : un coût d'utilisation souvent inférieur à 1 euro par semaine, contre plusieurs dizaines pour une clim. Et pas de fluide frigorigène à l'horizon, donc un impact écologique bien moindre. Certains modèles intègrent également un éclairage, remplaçant avantageusement un plafonnier classique. Et avec la fonction réversible, le ventilateur continue d'être utile en hiver, en redistribuant vers le bas l'air chaud qui stagne au plafond.

Silencieux, facile à entretenir et désormais disponible dans des styles très variés — du bois naturel au design minimaliste —, le ventilateur de plafond revient doucement dans les tendances, porté par les préoccupations écologiques et la hausse des prix de l'énergie. Même les insectes s'en éloignent : le flux d'air les désoriente et dilue le dioxyde de carbone que nous émettons, ce qui les empêche de nous repérer.

Redécouvert à la faveur des chaleurs extrêmes, cet appareil discret cumule les avantages. Et s'il n'abaisse pas réellement la température, il suffit souvent à retrouver un peu de confort. Par les temps qui courent, c'est déjà beaucoup.