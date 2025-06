Moins cher que Lidl : ce célèbre discounter fracasse les prix avec ses nouveaux magasins de déstockage

Sans tambour ni trompette, une enseigne bien connue des Français a ouvert discrètement de nouveaux magasins pour écouler ses invendus non alimentaires à des prix défiant toute concurrence et des rabais jusqu'à -75 % !.

Les amateurs de bonnes affaires ne vont pas être déçus. Dans un contexte d'inflation persistante et de pouvoir d'achat sous pression, certaines enseignes changent de stratégie. L'objectif ? Ne plus laisser dormir leurs stocks dans les entrepôts. C'est ainsi qu'un distributeur déjà très présent sur le territoire vient de lancer un nouveau type de magasin entièrement consacré au déstockage de ses invendus non alimentaires. Le concept : proposer des articles neufs, souvent saisonniers ou issus de collections précédentes, à des prix fracassés.

Dans ces nouveaux points de vente, on ne trouve pas d'aliments mais un assortiment aussi large qu'alléchant : outillage, électroménager, vêtements de sport, jouets, produits de beauté ou encore objets de décoration. Les remises affichées vont de -30 à -60 %, voire -75% selon les arrivages. Quelques exemples ont déjà affolé les clients : climatiseurs à 50 euros au lieu de 200, cafetières à 3 euros, ou encore escarpins à moins de 13 euros. Inutile de dire que les rayons ne restent pas pleins bien longtemps.

Pour l'instant, ce nouveau format de magasin ne concerne que deux villes d'Île-de-France : Saint-Pierre-du-Perray (Essonne) et Buchelay (Yvelines). Dans ces magasins-pilotes de 500 à 700 m², les produits sont mis en rayon en quantités limitées, et de nouveaux arrivages sont prévus chaque semaine. L'ambiance est volontairement simple, voire dépouillée : peu de marketing, peu de décoration, mais des prix qui parlent d'eux-mêmes. Si les résultats sont positifs, le concept pourrait être déployé ailleurs en France.

© Lidl

L'enseigne qui se lance dans cette initiative ? Lidl, tout simplement ! Connue pour ses prix serrés, la chaîne allemande a décider de passer à la vitesse supérieure avec ce nouveau concept lancé le 20 juin et baptisé Lidl Outlet. Plutôt que de confier ses invendus à des enseignes de déstockage spécialisées comme NOZ ou Stokomani, le distributeur a décidé de tout gérer en interne avec ses propres magasins dédiés, reconnaissables à leur logo spécifique, toujours aux couleurs de la marque, et des heures d'ouverture plus limitées, du mardi au samedi, de 10 h 30 à 18 h seulement. .

Une manière de contrôler l'image de ses produits, d'écouler efficacement ses stocks tout en fidélisant ses clients. Car c'est bien de cela qu'il s'agit : séduire les consommateurs avec l'idée qu'ils font une "vraie affaire" et les inciter à revenir régulièrement, à la recherche de la prochaine bonne surprise.

L'enseigne allemande s'attaque ainsi à un marché en plein essor. En proposant ses propres produits, comme les marques maison Parkside (bricolage), Silvercrest (électroménager) ou Crivit (sport), Lidl joue la carte de la qualité à bas prix. Et les premiers résultats sont prometteurs : certains articles se vendent en moins de 30 minutes. L'avenir dira si ces magasins-pilotes feront des petits, mais une chose est sûre : la guerre du discount ne fait que commencer.