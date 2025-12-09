Le transfert entre Android et iOS va enfin devenir beaucoup plus simple

Apple et Google viennent de s'associer pour rendre le transfert de données entre Android et iOS plus simple. Passer d'un smartphone Android vers un iPhone ou inversement va devenir beaucoup plus intuitif !

Changer de smartphone n'est pas une mince affaire lorsqu'il s'agit de transférer ses données de l'ancien appareil vers le nouveau. L'opération est déjà chronophage lorsque l'on reste dans le même système (Android vers Android ou iOS vers iOS), mais elle devient encore plus délicate lorsque l'on passe d'un téléphone Android à un iPhone, ou inversement. depuis plusieurs années, Apple comme nombre de constructeurs de smartphones animés par le système de Google, ont simplifié cette tâche.

Côté Android, l'application Android Switch (anciennement Passer à Android) permet d'importer les données d'un iPhone. Quant à Apple, l'application Migrer vers iOS se charge automatiquement d'une partie du transfert. Mais, très bientôt, il sera possible de s'en passer puisque les fonctions liées seront intégrées à même les OS. En effet, les deux géants du numérique ont annoncé à nos confrères de 9to5google qu'ils s'associaient afin de rendre le transfert des données entre leurs deux systèmes d'exploitation plus simple et plus fluide.

© Android Authority

Android et iOS : un système de transfert intégré en standard dans les systèmes

Nous connaissons très peu de détails sur ce partenariat, si ce n'est qu'il devrait permettre la prise en charge de davantage de types de données transférables et ajouter de nouvelles fonctions. La dernière version Canary d'Android (2512) pour les appareils Pixel (version alpha) intègre déjà ce nouveau système. Android Authority a également repérer une nouvelle option "Copier les données" dans cette dernière version Android Canary, accessible depuis les réglages, dans "Tous les services" puis "Associer à un iPhone ou un iPad".

Il n'y a en revanche pas encore d'équivalent sur iOS, ce qui empêche de le tester pour le moment, mais on peut espérer qu'il soit déployé dans la version bêta d'iOS 26.3, qui est attendue dans le courant du mois et dont la version finale sera lancée vers fin janvier.

On ignore encore la date de déploiement de la version finale de cette fonction améliorée, la compatibilité Android étant mise en place appareil par appareil. En attendant, il faudra se contenter de l'application Migrer vers iOS d'Apple, qui est disponible sur Android, et de l'application Android Switch de Google sur iOS.