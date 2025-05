Avec son appli Migrer vers iOS, Apple simplifie encore plus le passage d'un Android à un iPhone

Apple ajoute quelques nouvelles fonctions à son appli Migrer vers iOS. Passer d'un smartphone Android vers un iPhone flambant neuf ou d'occasion devient encore plus simple et plus rapide.

Changer de smartphone n'est pas une mince affaire lorsqu'il s'agit de transférer ses données de l'ancien appareil vers le nouveau. Une opération déjà chronophage lorsque l'on reste dans le même environnement (d'Android à Android ou d'iOS à iOS) mais qui se fait encore sensible lorsque l'on passe d'un appareil Android vers un iPhone ou vice versa.

Heureusement, depuis plusieurs années, Apple comme nombre de constructeurs de smartphones animés par le système de Google, ont simplifié cette tâche. Du côté d'Android, on bénéficie de l'appli Android Switch (auparavant baptisée Passer à Android) qui permet de récupérer les données d'un iPhone. Et du côté d'Apple, c'est l'appli Migrer vers iOS qui se charge d'une partie du travail à votre place.

Le but de la manœuvre étant de supprimer les appréhensions face à la migration des données entre les appareils et de simplifier encore l'opération. Et Apple de mettre à jour son appli pour améliorer encore le processus. La nouvelle version 4.02 disponible sur le PlayStore d'Android se pare de nouvelles possibilités.

D'abord, il n'est plus obligatoire de se munir d'un câble USB-C / USB-C ou USB-C / Lightning (si l'on souhaite passer d'Android vers un iPhone14 ou antérieur acheté d'occasion). L'opération peut s'effectuer en Wi-Fi ou avec un simple partage de connexion Wi-Fi. Apple indique que la vitesse de transfert de données a par ailleurs été améliorée. Un vrai plus tant la migration des photos et vidéos pouvait prendre plusieurs dizaines de minutes. Par ailleurs, histoire de faire passer le temps pendant l'opération, l'appli présente des conseils pour se familiariser avec iOS.

Autre nouvelle fonction, la récupération des mémos audio issus d'Android directement dans l'appli Dictaphone de l'iPhone. Si le format du fichier audio est plus exotique, il ne sera pas ignoré mais l'élément se trouvera alors transféré vers l'appli Fichiers de l'iPhone.

L'appli permet par ailleurs de récupérer les libellés des cartes SIM. Une fonction pratique pour ceux qui utilisent un ligne personnelle et une ligne professionnelle sur un même appareil.

Le transfert des autres données comme les SMS/MMS, carnet d'adresses, l'historique d'appels, les événements de calendriers, certaines applis, les réglages d'accessibilité et d'affichage ou encore le compte WhatsApp restent d'actualité.