Android Switch : migrer des données entre deux smartphones sera bientôt beaucoup plus simple avec cette nouvelle fonction

Google va simplifier la migration de données d'un ancien smartphone vers un nouveau grâce à Android Switch, une fonction des Pixel 9 de Google qui sera bientôt étendue à d'autres appareils et qui fonctionne même a posteriori, après la configuration initiale.

Changer de smartphone implique généralement de passer un long moment à récupérer les données stockées dans l'ancien appareil. Une étape indispensable pour ne pas repartir de zéro et retrouver toutes ses informations, photos, vidéos, SMS comptes mail, etc. L'opération s'est certes simplifiée au fil des versions d'Android et d'iOS mais demande surtout d'avoir du temps devant soi. Cependant, découvrir un nouveau smartphone demeure un instant spécial et l'impatience de pouvoir le manipuler conduit souvent à passer cette étape. Et si la récupération de vos données est proposée au premier démarrage, l'option disparaît ensuite la plupart du temps… sauf chez Google. La firme a en effet initié sur ses derniers smartphones Pixel 9 une fonction permettant de rapatrier ses données en provenance d'un autre smartphone Android ou d'un iPhone, une fois la configuration initiale effectuée. Bonne nouvelle, Google vient d'annoncer que cette fonction baptisée Android Switch, sera déployée sur bien d'autres appareils issus de différentes marques en 2025.

Android Switch : une migration de données simplifiée

Sur la gamme Pixel 9, Android Switch est installée par défaut au cœur du système. L'option se niche dans Paramètres > Sauvegarder ou copier des données > Copier des données. Il suffit alors de scanner le QR Code affiché à l'écran depuis l'ancien appareil (ou utiliser un câble) pour relier les deux smartphones pour permettre le transfert. Ne reste plus ensuite qu'à choisir ce qui doit basculer d'un mobile à l'autre : photos et vidéos, Messages SMS, MMS et RCS, les paramètres comme les mots de passe des réseaux Wi-Fi enregistrés et l'historique d'appels.

Ces données ne remplacent pas celles enregistrées dans le nouveau smartphone mais viennent simplement s'y ajouter. Petit bonus pour les propriétaires d'une Pixel Watch, la montre connectée de Google. À la fin du processus de transfert, ils seront invités à transférer les données de la montre vers le nouveau mobile. Pratique.

Google indique dans son billet de blog qu'avec cette fonction, et en utilisant un câble, passer d'un iPhone à un Smartphone Android (une application à installer sur l'iPhone est nécessaire) se révèle 40 % plus rapide qu'en 2023.

Google n'est pas le premier à proposer une telle fonction. Un dispositif de transfert de données est déjà en place sur les mobiles de Samsung avec Smart Switch mais aussi chez Xiaomi avec Mi Mover, OnePlus et Oppo avec Clone Phone ou encore Honor avec Phone Clone sans oublier Apple avec Migrer vers iOS pour passer d'un smartphone Android à un iPhone. Google ne révolutionne donc pas la pratique mais se met au gout du jour. C'est déjà pas mal et surtout pratique pour les constructeurs qui n'ont pas encore développé cette fonction pour leurs appareils.