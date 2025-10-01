TeleCoop : que valent les forfaits téléphoniques de cet opérateur éthique ?

Encore peu connu, l'opérateur coopératif français TeleCoop se distingue par son engament citoyen et ses forfaits éthiques. Mais aussi par ses tarifs, très différents des offres de la concurrence…

Le marché de la téléphonie en France est une petite jungle dans laquelle s'affrontent deux catégories d'acteurs. D'un côté, une poignée de "vrais" opérateurs comme Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR, qui disposent de véritable infrastructures. De l'autre, une myriade d'opérateurs "virtuels" (ou MVNO pour Mobile Virtual Network Operator) qui louent les tuyaux des premiers pour proposer des forfaits.

Généralement, c'est chez les MVNO – ou dans les filiales low cost des grands comme B&You, Sosh ou RED – que l'on trouve les offres les moins chères, les plus généreuses ou les plus souples. Comme chez La Poste Mobile qui propose en ce moment un forfait illimité en 4G avec 100 Mo de data pour 4,99 euros par mois.

Et c'est justement sur ce marché très concurrentiel, déjà bien occupé par Cdiscount Mobile, Reglo Mobile, Prixtel, Lebara, NRJ Mobile et autre Auchan Télécom qu'un acteur très discret tente de se faire une petite place au soleil avec une formule originale : TeleCoop.

TeleCoop : un opérateur engagé

Contrairement à ses concurrents, TeleCoop est un opérateur de télécommunication coopératif français fondé en 2020. Entendez par coopératif le fait que sa forme juridique est une SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif). Un statut qui a pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, et qui présente un caractère d'utilité sociale dans un esprit qui tranche avec e la vision purement commerciale des autres MVNO.

Et c'est avec cette philosophie bien particulière que TeleCoop propose plusieurs forfaits 4G sans engagement reposant sur le réseau d'Orange, en mettant en avant plusieurs arguments citoyens, comme "un service client basé en France, qui vous accompagne dans vos usages numériques sans chercher à vous vendre de nouveaux produits", un engagement dans "la transition écologique et sociale protégé dans ses actions par ses statuts" et une promesse simple : "Moins vous consommez, moins vous payez".

En cette rentrée 2025; TeleCoop propose un nouveau forfait baptisé Engagé, qui se distingue par son tarif dégressif dont le prix varie de 14 € à 20 € en fonction du nombre de gigaotects consommé par mois. Les abonnés les plus sobres se voient facturer 14 € jusqu'à 5 Go utilisés tandis que les gros consommateurs doivent pour leur part régler de 16 € à 20 € pour 10 Go à 80 Go consommés mensuellement. En cas de baisse de consommation de données d'un mois sur l'autre, la réduction s'applique sur la facture du mois suivant.

© TeleCoop

TeleCoop propose par ailleurs plusieurs autres forfaits comme Sobriété à 10 € par mois pour 100 Mo de données, avec une surfacturation de 2 € par Go entamé ou Transition, facturé 20 € par mois pour 20 Go inclus. Et d'autres forfaits bloqués sont destinés aux enfants et aux ados, comme La Découverte, à 6 €/mois sans données mobiles, L'Intermédiaire à 7 €/mois avec 1 Go de data ou encore L'Avancé à 9 €/mois avec 5 Go de data, sans dépassement possible.

TeleCoop : des tarifs peu compétitifs

Toutefois, les bonnes intentions ne suffisent pas. Car malgré sa politique éthique et l'atout de la dégressivité pour son forfait Engagé, TeleCoop pratique des tarifs bien supérieurs à la concurrence. Une petite comparaison suffit à s'en rendre compte. Lebara par exemple propose en ce moment une offre dotée d'un paquet de 60 Go pour 5,99 €/mois. Cdiscount Mobile quant à lui affiche un forfait de 130 Go pour moins de 8 €/mois en 5G. Et on peut ainsi multiplier les exemples (voir tableau ci-dessous). En comparaison, les abonnés au forfait Engagé de TeleCoop doivent dans le meilleur des cas s'acquitter de 14 € pour un quota de 5 Go mensuel. Même Bouygues fait mieux avec son forfait Sensation 5 Go à seulement 2 € par mois !

4.99 € Le Basic 20 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 20 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 4.99 € Le Mini 40 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go Internet 4G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 4.99 € Forfait 20 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 20 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 4.99 € Le petit 30 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 4.99 € Forfait 20 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 20 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 5.99 € 60 Go Appels illimités SMS illimités 60 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 5.99 € Forfait 30 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go Internet 4G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 5.99 € Le cinq 30 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 30 Go Internet 4G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 6.99 € RED 20 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 20 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 6.99 € L'Essential 100 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go Internet 4G Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 6.99 € Le Mini 40 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go Internet 4G Réseau: Orange Sans engagement Voir Réseau: Orange Sans engagement 6.99 € Le Relax 50 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 50 Go Internet 4G+ Réseau: SFR Sans engagement Voir Réseau: SFR Sans engagement 7.99 € Forfait 100 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 7.99 € Forfait 100 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement 7.99 € Forfait 130 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go Internet 5G Réseau: Bouygues télécom Sans engagement Voir Réseau: Bouygues télécom Sans engagement

Vous l'aurez compris, TeleCoop ne joue pas vraiment dans la même cour que les autres opérateurs. Et si son discours engagé pourra séduire des consommateurs impliqués, il ne suffira pas à attirer ceux qui cherchent simplement des offres abordables. Dommage.