Présentation de l'iPhone 17 : comment suivre la conférence Apple en direct

C'est ce soir, mardi 9 septembre à 19 h heure française qu'Apple tiendra sa traditionnelle conférence de rentrée pour présenter ses nouveautés, et notamment l'iPhone 17. Un événement qui sera diffusé en direct sur Internet.

C'est un rituel désormais bien établi. Chaque année en septembre, Apple tient sa grande conférence de rentrée pour présenter ses nouveautés. Et 2025 n'échappe pas à la règle, puisque cette fameuse keynote, comme on l'appelle, se tiendra ce mardi 9 septembre, à partir de 19 h heure française, comme l'entreprise l'a annoncé il y a quelques semaines dans une invitation modestement intitulée "Wow en vue".

© Apple

Comme à chaque fois, cette grand-messe sera l'occasion pour Tim Cook et ses équipe de lever le voile sur de nouveaux produits, à commencer par l'iPhone 17, le nouveau smartphone vedette, dans ses différentes déclinaisons dont un modèle ultra fin qui devrait s'appeler iPhone Air (voir notre article). Si les oracles ont vu juste dans prédictions, Apple pourrait également présenter des nouvelles montres connectées, les Apple Watch, ainsi que de nouveaux AirPods, ses célèbres écouteurs sans fil. Le tout sera ficelé dans une vidéo préenregistrée à séquences, avec une réalisation digne des productions hollywoodiennes, riche en informations techniques, en démonstrations et en effets spéciaux.

Et comme c'est le cas depuis plusieurs années, seuls quelques privilégiés – toujours les mêmes – sont invités en Californie pour assister à l'événement in situ, à l'Apple Park de Cupertino. Pour autant, nul besoin d'appartenir à cette caste pour suivre la conférence, puisqu'elle sera diffusée en direct en streaming vidéo sur le site d'Apple, sur YouTube et même sur cette page, à partir de 19 h, heure française. Vous pouvez donc suivre toute les annonces en temps réel, en profitant en plus de sous-titres en français. Et même les revoir à n'importe quel moment, puisque ces vidéos seront disponibles en replay.

Voir la keynote en direct sur le site d'Apple





Et même si vous n'êtes pas passionné par les nouveautés Apple, vous pourrez toujours vous amuser à compter les amazing, exciting et autres superlatifs dont les intervenants ponctuent régulièrement leurs discours enthousiastes. Mais également observer l'attitude très particulière que les présentateurs adoptent pendant ces conférences, comme nous l'expliquons dans notre article.

Le slogan de cette édition, "Awe dropping" (littéralement, "impressionnant", traduit en français par "Wow en vue"), promet modestement d'en mettre plein la vue. On jugera sur pièce, mais avec son retard dans le domaine de l'intelligence artificielle – et notamment la refonte retardée de Siri – et la stagnation flagrante dans l'évolution des smartphones depuis quelques années, il est peu probable que l'on ait droit à de grandes innovations, et encore moins à une révolution. Il faudra sans doute attendre encore un peu pour assister à de vrais changements, avec par exemple l'arrivée d'un smartphone pliant. Sans doute jusqu'en 2027, pour les 20 ans de l'iPhone.

Quoi qu'il en soit, la conférence sera toujours riche en enseignements sur la stratégie et la vision d'Apple. Et prévoyez boissons et friandises car la conférence pourrait durer bien plus d'une heure, selon le nombre de nouveautés présentées. Bon spectacle !