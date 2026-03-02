Pourquoi les gens d'Apple ont tous cette étrange posture dans leurs présentations

Selon des experts en sciences comportementales, les représentants d'Apple utiliseraient une posture bien particulière pendant leurs présentations de nouveaux produits. Une attitude qui ne doit rien au hasard, bien au contraire.

Si vous vous intéressez un tant soit peu à l'univers de la technologie, vous avez sans doute déjà entendu parler des keynotes d'Apple, ces fameuses conférences où des représentants de la célèbre entreprise californienne présentent des nouveautés (nouvel iPhone, nouveau Mac, etc.). Instaurées à l'origine par Steve Jobs, le charismatique fondateur de la firme à la pomme, ces grand-messes sont devenues au fil des ans de véritables spectacles avec des séquences et des effets spéciaux dignes de productions hollywoodiennes. Depuis la Covid, elles sont en outre diffusées en ligne, en direct, ce qui permet d'y assister très facilement, d'autant qu'elles sont disponibles sur YouTube avec des sous-titres en français.

Bien évidemment, rien n'est laissé au hasard dans ces présentations. Avec une mise en scène millimétrée et un discours soigneusement peaufiné, tout est fait pour vanter les qualités des nouveaux produits et rappeler la supériorité d'Apple sur la concurrence. Et si l'on peut sourire des amazing et autre exciting qui ponctuent les phrases des intervenants toujours très enthousiastes, un petit détail attire inévitablement la curiosité quand on prête attention à leur attitude.

Comme les animateurs de télévision, tous les experts d'Apple restent debout durant leur démonstration. Et tous ont exactement la même posture et les mêmes gestes, à commencer par Tim Cook, le patron de la firme, qui ouvre et clôture les conférences. Une similitude qui interroge, et qui n'a sans doute rien d'une simple coïncidence.

© Apple-YouTube

Il ne s'agit pas de la prière muette et bienveillante que Tim Cook semble régulièrement adresser au public quand il a les mains jointes, mais de la position des bras. Dans toutes les séquences, ou presque, les intervenants les gardent collés au corps, avec les avant-bras levés et les mains ouvertes, comme s'il tenaient un petit objet invisible.

Nous avons demandé à des experts en analyse comportementale d'examiner des keynotes et leur verdict a été aussi immédiat qu'unanime. "Cette posture n'a rien de naturel et le fait que tous les présentateurs l'adoptent n'est pas un hasard. Elle s'appuie sur la compréhension des neurones miroirs", explique Jean-Baptiste Quenin, mentaliste et psychologue social, plus connu sous le nom de Gibé QB. Objet de nombreuses études en neurosciences cognitives, ces neurones entrent dans le processus d'imitation inconsciente qui déclenche des réactions empathiques quand deux individus s'observent. Ce sont eux qui provoquent le bâillement automatique quand on voit quelqu'un bailler. Et ils jouent un rôle essentiel dans l'apprentissage social, comme le souligne Wikipédia.

Dans le cas d'Apple, ce geste pourrait provenir de conseillers en marketing et en communication qui inciteraient les intervenants à l'adopter pour conserver une attitude télégénique digne pendant leurs présentations, en évitant d'avoir les bras ballants par exemple. Accessoirement – ou pas –, cette posture donnerait également l'envie inconsciente aux spectateurs de tenir un objet dans les mains, et notamment l'un des nouveaux produits présentés. Une forme de manipulation mentale subtile qui pourrait provoquer un désir d'achat.

En cette première semaine de mars 2026, Apple devraient faire plusieurs présentations pour dévoiler de nouveaux produits – les rumeurs évoquent un iPhone et un MacBook d'entrée de gamme, à "petits prix". L'occasion d'observer attentivement l'attitude des présentateurs pour voir si ce geste caractéristique est toujours autant utilisé…