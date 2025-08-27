Apple présentera l'iPhone 17 le 9 septembre avec d'autres nouveautés

Apple a fixé la date de son grand rendez-vous de rentrée : la marque à la pomme dévoilera l'iPhone 17 le 9 septembre, avec une série d'autres annonces sur de nouvelles montres et peut-être quelques surprises.

Comme chaque début septembre, les projecteurs du monde technologique seront braqués sur Cupertino, le siège d'Apple. Cette année, la keynote se tiendra le mardi 9 septembre à 19 heures, heure de Paris. Comme d'habitude depuis quelques années, la "cérémonie" sera retransmise en direct à la fois sur le site et sur la chaîne YouTube d'Apple de façon à être visible par tous, même si quelques invités triés sur le volet auront le privilège d'y assister sur place, à l'Apple Park. Dans tous les cas, il s'agira une nouvelle fois d'une présentation filmée et préparée bien en amont, dans les règles de l'art, à la mode Apple.

iPhone 17 : un modèle ultrafin en vue

Il n'y a guère de doute quant au contenu de la grand messe, la keynote de septembre était traditionnellement consacrée au best seller de la marque à la pomme, l'iPhone. Cette année encore, quatre modèles devraient présentés : l'iPhone 17 "de base", l'iPhone 17 Pro, l'iPhone 17 Pro Max et l'iPhone 17 Air, un inédit qui devrait remplacer le Plus. Apple compte ainsi redessiner sa gamme avec ce smartphone ultrafin (de 5,5 à 6 mm d'épaisseur) qui ferait office de vitrine face au Galaxy S25 Edge Samsung, son rival direct sur le terrain des smartphones slim.

Sur le plan technique, les rumeurs évoquent une puce A19, épaulée par 12 Go de mémoire vive pour la plupart des modèles, afin de mieux soutenir les usages liés à l'IA. Du côté de la photo, les Pro bénéficieraient d'une caméra selfie de 24 Mpx et d'un capteur principal de 48 Mpx, avec enregistrement en 8K, l'arrivée d'un téléobjectif périscopique offrant jusqu'à x10 de zoom optique. Le modèle Air, plus limité, se contenterait d'un unique capteur arrière, confirmant que sa mission sera d'abord de séduire par son allure.

© Apple

Mais un smartphone ne se résume pas au matériel. Avec iOS 26, Apple mettra en avant un nouveau design jouant sur la transparence et surtout Apple Intelligence, l'IA maison. L'entreprise mise sur des fonctions de retouche photo en temps réel, une gestion plus fine des notifications et une version de Siri plus souple et plus personnalisée. Après une longue attente, l'enjeu sera de convaincre que la firme peut rivaliser avec les avancées de Google, OpenAI ou Samsung. La conférence du 9 septembre risque donc d'être autant un test de crédibilité qu'une démonstration technique.

Keynote du 9 septembre : des enjeux stratégiques

Les montres connectées Apple Watch auraient aussi droit à la lumière. La Series 11 est attendue avec une meilleure autonomie et une connectivité renforcée, tandis que l'Apple Watch Ultra 3 pourrait enfin introduire des changements majeurs : écran élargi, connectivité satellite et recharge plus rapide. Même l'Apple Watch SE devrait connaître une nouvelle mouture, une première depuis plusieurs années. Quant aux AirPods Pro 3, évoqués dans les rumeurs, ils pourraient intégrer une puce H3 dédiée au son et un capteur cardiaque plus précis, confirmant la volonté d'Apple de s'ancrer dans le suivi santé et sportif. Enfin, certains observateurs parlent aussi d'une nouvelle version de l'Apple TV 4K, le boîtier multimédia d'Apple centré sur le streaming et les services en ligne. Répons ele 9 septembre.

L'intitulé choisi par Apple pour annoncer son événement, "Awe Dropping", traduit par "Wow en vue" dans la communication française, joue sur les mots pour annoncer un spectacle censé laisser bouche bée. De fait, si la firme de Cupertino a frappé les esprits ces dernières années avec ses excellentes puces M dans ses Mac, elle a nettement marqué le pas du côté de ses iPhone, qui ne fascinent plus autant qu'aux début, en prenant même du retard sur la concurrence dans certains domaines. À deux ans du vingtième anniversaire de l'iPhone, la firme cherche à donner un nouvel élan à son produit phare. Et, surtout, à redevenir une marque qui fait rêver.