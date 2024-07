Nutella change de recette : sa nouvelle composition ne plaira pas à tout le monde

Avis aux amateurs de Nutella : Ferrero, le fabricant de la célèbre pâte à tartiner, va changer sa recette en modifiant plusieurs ingrédients. Une nouvelle formule qui pourrait altérer le goût et la texture de ce produit phare.

Ferrero, le célèbre fabricant de Nutella, a récemment annoncé une grande nouveauté qui pourrait bien faire parler d'elle. La marque italienne va lancer une version inédite de sa célèbre pâte à tartiner, baptisée Nutella Plant Based. Ce produit arrivera en Italie à l'automne et devrait ensuite être commercialisé dans d'autres pays, dont la France. Cette nouvelle pâte à tartiner est spécialement conçue pour ceux qui souhaitent diversifier leur alimentation. Le groupe Ferrero espère ainsi séduire un public de plus en plus soucieux de son alimentation et de l'impact environnemental de ses choix alimentaires.

La composition exacte de cette nouvelle formule reste évidemment un mystère bien gardé. Cependant, il est probable que l'absence de lait écrémé en poudre, un ingrédient clé de la recette originale, attirera l'attention des personnes intolérantes au lactose. Le logo de Nutella Plant Based a déjà été déposé en Italie et en Allemagne, mettant en avant des codes graphiques qui évoquent la naturalité et la bio.

En fait, derrière cette appellation se cache une évolution plus profonde. Car comme Ferrero l'indique dans son communiqué, la nouvelle recette du Nutella sera garantie sans ingrédient d'origine animale. Autrement dit, et même si la mention n'apparaît pas clairement, il s'agit d'une recette vegan, spécialement conçue pour les adeptes de ce mouvement qui touche de plus en plus de monde dans le monde.

© Samo Trebizan

Cette initiative de Ferrero s'inscrit dans une tendance plus large de l'industrie agroalimentaire qui voit de plus en plus de grandes marques lancer des versions spéciales de leurs produits phares. Ainsi, Nestlé, un autre géant de l'agroalimentaire, a déjà testé avec succès au Royaume-Uni une nouvelle version de son célèbre KitKat, appelée KitKat V. Ce produit, qui utilise du riz à la place des produits laitiers, est déjà commercialisé dans quinze pays européens.

Plusieurs raisons expliquent cette tendance. D'abord, de plus en plus de consommateurs prennent conscience des enjeux environnementaux liés à la production alimentaire. Les produits d'origine animale ont souvent une empreinte écologique plus importante que leurs équivalents végétaux. Ensuite, les préoccupations éthiques concernant le bien-être animal poussent certains à éviter les produits d'origine animale. Enfin, les questions de santé jouent également un rôle : certaines personnes choisissent ces nouveaux produits pour éviter le lactose ou les graisses saturées présentes dans les produits laitiers.

Toutefois, le passage à une recette différente de la fameuse pâte à tartiner risque de ne pas plaire à tout le monde. Les puristes de Nutella pourraient être déçus par un goût ou une texture légèrement différents de la version originale. Certains consommateurs restent attachés à la recette traditionnelle qui a fait le succès mondial de la marque.

Le défi pour Ferrero sera donc de convaincre ces sceptiques tout en répondant aux attentes des consommateurs adeptes des nouvelles formules. Quoi qu'il en soit, l'arrivée de " Nutella Plant Based " marque une étape importante dans l'évolution de la marque vers une alimentation plus diversifiée et respectueuse de l'environnement.