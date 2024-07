Utiliser le mode sec de la climatisation - c'est l'erreur que tout le monde fait en été

La climatisation est bien agréable en été, surtout en période de canicule. Encore faut-il bien l'utiliser, en évitant un mode de fonctionnement qui fait plus de mal que de bien en cas de forte chaleur.

Avec l'arrivée de l'été et des températures élevées, la climatisation constitue un allié précieux pour affronter la chaleur. Cependant, beaucoup commettent une erreur courante dans son utilisation. Il est donc important de bien comprendre les différentes fonctions de votre climatiseur pour maximiser son efficacité et votre confort.

En effet, un climatiseur peut fonctionner dans différents modes. les principaux sont le mode froid (mode Cool en anglais) le mode sec (Dry en anglais). S'ils semblent offrir des résultats similaires de prime abord, mais leurs fonctions diffèrent significativement. Le mode froid, généralement représenté par une icône de flocon de neige sur la télécommande ou sur l'appareil, abaisse la température de l'air en le faisant passer à travers des serpentins refroidis. En revanche, le mode sec, symbolisé par une goutte d'eau, ne vise pas à réduire la température de manière significative, mais simplement à diminuer le taux d'humidité de l'air.

Le mode sec est particulièrement utile lorsque l'air ambiant est chargé d'humidité, ce qui peut être le cas en périodes de pluie ou dans des environnements naturellement humides. Ce mode fonctionne en aspirant l'air humide de la pièce, le faisant passer à travers des serpentins froids où l'humidité se condense en eau avant d'être évacuée. Cela permet de rendre l'air plus sec sans pour autant le refroidir excessivement.

© Studio Romantic-Adobe Stock

Cependant, en plein été, lorsque les températures grimpent, le mode sec n'est pas l'option la plus efficace. Le véritable ennemi lors des vagues de chaleur est la température élevée, et non pas l'humidité. En activant le mode froid de votre climatiseur, vous pouvez réduire efficacement la température ambiante, rendant ainsi votre espace de vie plus confortable.

Un autre aspect important à considérer est l'impact du taux d'humidité sur notre bien-être. Un excès d'humidité dans une pièce peut provoquer une sensation de moiteur et d'inconfort. De plus, cela favorise la croissance de moisissures et de champignons, qui peuvent entraîner des problèmes de santé comme des allergies et des maladies respiratoires. Il est donc crucial de maintenir un niveau d'humidité optimal, compris entre 45 % et 60 %.

Pour activer le mode sec sur la plupart des climatiseurs modernes, il suffit de sélectionner l'option "DRY" sur la télécommande. Si votre appareil ne dispose pas de cette fonction, le simple fait de passer en mode refroidissement peut également aider à réduire l'humidité de manière indirecte, car le processus de refroidissement entraîne la condensation de l'humidité présente dans l'air.

Pour lutter contre l'humidité excessive, le mode sec peut être une solution temporaire efficace, surtout dans des conditions où la température extérieure n'est pas trop élevée. Cependant, en été, lorsque la chaleur est écrasante, il est préférable de privilégier le mode froid. Si vous vivez dans une région où l'humidité est un problème majeur, envisagez d'utiliser un déshumidificateur dédié en complément de votre climatiseur pour une meilleure gestion de l'humidité.