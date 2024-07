Vos pneus sont-ils trop vieux ? Ce numéro de code vous le dira, votre sécurité en dépend

Même s'ils paraissent encore en bon état, vos pneus peuvent présenter des fragilités s'ils sont trop vieux. Vous avez tout intérêt à vérifier leur âge en examinant ce code spécial inscrit sur le flanc.

On ne le dira jamais assez : les pneus sont un élément essentiel dans un véhicule. Ils constituent en effet le seul lien entre la structure et la route et participent de ce fait autant au confort et aux performances qu'à la sécurité. Aussi, il est fondamental de vérifier régulièrement leur état en se rappelant qu'ils ne durent pas éternellement. Et tout comme les balais d'essuie-glace, ce sont des consommables qui doivent être remplacés au bon d'un moment pour assurer une conduite sécurisée.

Bien entendu, les pneus s'abiment au fil de leur utilisation, leur gomme s'arrachant progressivement avec le contact de l'asphalte, plus ou moins rapidement selon le monde de conduite et leur qualité. Et sans parler des divers chocs (coups de trottoir et autres) qui peuvent fragiliser leur structure interne, ils vieillissent tout simplement avec le temps. Ainsi, même si vos pneus ne présentent pas de signes visibles d'usure ou de dommages, les experts recommandent de les remplacer tous les huit ans au plus tard, sachant que leur durée de vie réelle dépend aussi de leurs conditions d'utilisation, de leur kilométrage et de facteurs climatiques.

Connaître l'âge de vos pneus est ainsi crucial. Car même si un pneu n'a pas été beaucoup utilisé, le caoutchouc vieillit en perdant ses qualités initiales. Les pneus plus anciens peuvent ainsi développer des craquelures et des dégradations internes, donc invisibles à l'œil nu, augmentant ainsi le risque de défaillance et compromettant la sécurité de votre conduite.

© TOPIC-Adobe Stock

Nul besoin de chercher une facture pour déterminer l'âge de vos pneus : il vous suffit d'examiner leurs flancs. C'est là qu'est inscrit le code DOT (acronyme de Department of Transportation), qui est une sorte de carte d'identité du pneu. Ce code est composé de plusieurs groupes de chiffres et lettres, mais seul le dernier avec quatre chiffres sont intéressant car ils indiquent sa date de fabrication. Par exemple, si le code est "DOT XXXX YYY ZZZ 1520", cela signifie que le pneu a été fabriqué durant la 15e semaine de l'année 2020 et qu'il a donc quatre ans en 2024.

Il est recommandé de vérifier régulièrement vos pneus, non seulement pour leur usure visible mais aussi pour leur âge. Un pneu trop vieux peut être dangereux, même s'il semble en bon état. En cas de doute, il vaut mieux consulter un professionnel qui pourra évaluer leur état et vous conseiller sur la nécessité de les remplacer.

En plus de vérifier l'âge de vos pneus, assurez-vous de maintenir une bonne pression d'air et de surveiller l'usure de la bande de roulement. Des pneus bien entretenus améliorent non seulement la sécurité mais aussi la performance de votre véhicule, contribuant à une meilleure économie de carburant. Assurez-vous que vos pneus sont toujours prêts à affronter la route en les entretenant correctement et en les remplaçant au bon moment. Votre sécurité en dépend.