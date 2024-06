Combien d'eau boire par jour ? Ce tableau clair vous le dira selon votre poids

On le sait, il faut boire de l'eau tous les jours pour rester en forme et en bonne santé. Mais quelle quantité boire exactement ? Voici un tableau récapitulatif qui tient compte de votre poids.

On le sait, l'eau est indispensable au bon fonctionnement de notre corps, qui en est composé à 65 % – le sang, les cellules qui forment nos tissus (les muscles, la graisse et les organes), les sécrétions, etc. En plus d'hydrater toutes nos cellules, elle leur apporte de nombreux minéraux et oligo-éléments. C'est également elle qui élimine les déchets de la digestion et qui aide à maintenir la température du corps. Or, nous en rejetons constamment, que ce soit par l'urine, les selles, l'air expiré ou la sudation. Aussi, pour que notre corps continue de bien fonctionner, il est impératif de compenser à 100 % sa perte naturelle d'eau.

Mais quelle quantité d'eau devons-nous boire exactement chaque jour ? Il est communément admis qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour, soit l'équivalent d'une grande bouteille d'eau. La réalité est toutefois un peu plus complexe, puisqu'il tenir compte de nombreux critères, comme le poids, la taille, l'âge, la température extérieure, le niveau d'exercice physique, l'état de santé, etc.

Les différentes sources sont cependant plus ou moins d'accord sur la quantité appropriée de liquide à ingérer quotidiennement. Ainsi, l'organisme consultatif américain à but non lucratif The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine recommande de boire 3,7 l par jour pour les hommes et 2,7 litres pour les femmes. De son côté, l'université de Harvard confirme cette quantité avec 15,5 tasses (3,67 l) d'eau pour les hommes et 11,5 tasses (2,72 l) pour les femmes. Quant à l'autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), elle prend en compte le poids de l'individu et recommande aux adolescents et aux adultes de boire 30 à 40 ml d'eau par kilo de poids corporel chaque jour. Là encore, cette moyenne exclus de nombreux critères, mais cela donne un ordre de grandeur, à adapter individuellement ensuite.

Cela signifie qu'un adulte pesant 50 kg devra consommer entre 1,5 et 2 l par jour, tandis qu'une personne de 80 kg aura besoin quotidiennement d'au moins 2,4 l. Voici un tableau qui vous indiquera la quantité moyenne selon votre poids :

Poids en kg Quantité d'eau par jour en millilitres (alimentation comprise) 40 kg 1 350 ml à 1 800 ml 50 kg 1 500 ml à 2 000 ml 55 kg 1 650 ml à 2 200 ml 60 kg 1 800 ml à 2 400 ml 65 kg 1 950 ml à 2 600 ml 70 kg 2 100 ml à 2 800 ml 75 kg 2 250 ml à 3 000 ml 80 kg 2 400 ml à 3 200 ml 85 kg 2 550 ml à 3 400 ml 90 kg 2 760 ml à 3 600 ml 95 KG 2 850 ml à 3 800 ml 100 kg 3 000 ml à 4 000 ml 105 kg 3 150 ml à 4 200 ml 110 kg 3 300 ml à 4 400 ml 115 kg 3 450 ml à 4 600 ml 120 kg 3 600 ml à 4 800 ml

Ces résultats peuvent vous paraître impressionnants, mais ils concernent la quantité de liquide ingérée sur une journée entière. Or, n'oubliez pas que vous avalez également de l'eau en mangeant, en particulier s'il s'agit de fruits frais. En revanche, prenez garde aux boissons sucrées, au café et au thé, qui sont des excitants et tendent à déshydrater votre corps.

Que faire si vous ne buvez pas assez ? Gardez à l'esprit que ne pas avoir soif ne veut pas dire ne pas avoir besoin de boire. En effet, si l'esprit est occupé, il ne ressent pas forcément la soif, alors que le corps se déshydrate quand même. C'est en buvant que l'envie de boire naît. Nous vous recommandons donc de boire petit à petit, en gardant en permanence une bouteille d'eau dans votre champ de vision pour y penser. Une fois l'habitude prise, cela ira tout seul !