Ces briques de nouvelle génération vont rendre les bâtiments beaucoup plus économes en énergie

Des chercheurs australiens ont mis au point des briques révolutionnaires et écologiques qui permettent d'obtenir une excellente isolation thermique et de construite des bâtiments basse consommation.

Entre le réchauffement climatique et la crise énergétique, il devient de plus en plus important de concevoir des bâtiments à la fois plus solides et plus durables, mais aussi plus économes en énergie. Pour les constructions existantes, il faut passer par la rénovation thermique, qui implique souvent d'importants travaux d'isolation, intérieure ou extérieure. Mais pour les maisons à construire, le mieux est de choisir d'emblée des matériaux très isolants. Et c'est exactement ce que promettent les nouvelles briques développées par des chercheurs en Australie.

Les briques traditionnelles, faites principalement d'argile, nécessitent une énorme quantité d'énergie pour être produites. Chaque année, des centaines de millions de tonnes de charbon sont brûlées pour cuire ces briques, libérant des millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Mais les briques innovantes des chercheurs de l'Institut Royal Melbourne de Technologie (RMIT) changent la donne. En utilisant des déchets qui auraient autrement fini dans des décharges, ces briques réduisent les émissions de CO2 et les besoins énergétiques dès leur fabrication.

La clé de cette innovation réside dans un matériau appelé déchet RCF, qui comprend principalement du verre recyclé et des cendres de charbon. Ce mélange permet de fabriquer des briques qui, une fois cuites, possèdent une conductivité thermique plus faible que les briques classiques. Cela signifie qu'elles retiennent mieux la chaleur et nécessitent moins d'énergie pour être produites. En fait, ces briques peuvent être cuites à des températures environ 100°C plus basses que les briques traditionnelles, ce qui permet une économie d'énergie significative.

© aboutmomentsimages-Adobe Stock

Les avantages de ces briques ne se limitent pas à la phase de production. Elles apportent également des bénéfices considérables pour les occupants des bâtiments. Grâce à leur meilleure rétention de la chaleur, les bâtiments construits avec ces briques sont plus frais en été et plus chauds en hiver. Cela se traduit par des économies d'énergie pour le chauffage et la climatisation, réduisant ainsi les factures d'énergie des habitants.

Les tests réalisés par les chercheurs montrent que ces nouvelles briques sont non seulement plus écologiques, mais aussi plus résistantes. Lors de tests de compression, les briques avec 15 % de verre recyclé ont montré une résistance supérieure à celle des briques en argile traditionnelles. Cela signifie qu'elles peuvent mieux supporter les charges et durer plus longtemps, tout en offrant des performances thermiques améliorées.

Les chercheurs de RMIT, en collaboration avec une entreprise spécialisée dans le recyclage du verre, ont travaillé pendant quatre ans pour perfectionner ces briques. Bien qu'ils n'aient pour l'instant produit ces briques qu'en laboratoire, ils sont en train de planifier une production à grande échelle. L'objectif est de rendre ces briques disponibles pour les constructeurs partout dans le monde, révolutionnant ainsi le secteur de la construction.