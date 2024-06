Voici une excellente nouvelle si vous utilisez le paiement sans contact avec votre carte bancaire

Déjà adopté par une grande partie de la population, le paiement sans contact par carte bancaire va bientôt devenir encore plus pratique avec ce changement bienvenu.

Les moyens de paiement de la vie courante se sont modernisés et numérisés à vitesse grand V au cours des dernières années. Si le paiement par smartphone ou par montre connecté est la dernière innovation grand public en date, les bonnes vieilles cartes bancaires ont su également évoluer et s'adapter, avec la démocratisation du paiement sans contact. Introduite dès 2012, cette méthode de paiement a connu son véritable essor en 2020, à l'occasion de la pandémie de covid-19 et des mesures sanitaires qui l'ont accompagnée.

La paiement sans contact est aujourd'hui largement adopté et apprécié par les consommateurs français. À tel point que, d'après la Banque de France, 60 % des transactions effectuées par carte bancaire chez un commerçant en 2022 étaient réalisées sans contact, pour un montant moyen d'achat de 16 euros. La pratique est donc devenue courante, en partie grâce aux relèvements successifs des plafonds de paiement : de 20 euros à son lancement, le montant maximum payable sans contact a été augmenté à 30 euros en 2017, puis à 50 euros lors de la crise sanitaire de 2020.

Et ce plafond va encore évoluer en 2024, pour disparaître totalement. Le Groupement Cartes Bancaires, qui opère les transactions des cartes dotées du fameux logo "CB", lance le dispositif "Sans Contact Plus", qui permettra une fois déployé de payer par carte bancaire sans contact et sans limite de montant, donc au-delà du plafond de 50 euros actuellement en vigueur. Par mesure de sécurité, il sera toutefois nécessaire de composer le code PIN de sa carte bancaire sur le terminal de paiement pour valider la transaction.

Par rapport à un paiement par carte classique de plus de 50 euros, la seule différence est donc qu'il ne sera plus nécessaire d'introduire et de maintenir sa carte dans le terminal de paiement électronique pendant la saisie du code confidentielle. La manipulation devrait donc être un peu plus rapide, mais ne sera pas aussi pratique que le véritable paiement sans contact et sans code.

Pour les acheteurs, il n'y a aucune action particulière à réaliser pour profiter du paiement "Sans Contact Plus", la fonction sera activée par leur banque si leur carte est déjà compatible avec le sans contact classique. Du côté des vendeurs en revanche, une mise à jour des terminaux de paiement électronique sera nécessaire pour accepter les paiements sans contact de plus de 50 euros. Le déploiement de cette nouvelle méthode de paiement de sera donc progressif chez les différents commerçants.