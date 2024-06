Hotte de cuisine : les bonnes techniques pour éliminer facilement les graisses collantes

Même si vous êtes très soigneux, la hotte aspirante de votre cuisine finit inéluctablement par s'encrasser quand vous l'utilisez. Voici les bonnes techniques pour éliminer les graisses qui se collent sur sa grille.

La hotte de cuisine est un élément essentiel pour garder votre espace de cuisson propre et sans odeurs. Utilisée quotidiennement, elle aspire les graisses et les vapeurs qui se dégagent quand vous cuisinez. Mais elle s'encrasse naturellement et rapidement, au fil de son utilisation . Pour maintenir son efficacité, il est crucial de la nettoyer régulièrement. Voici quelques astuces simples et efficaces pour éliminer les graisses collantes.

Commencez par éteindre et débrancher la hotte pour des raisons de sécurité. Ensuite, retirez le filtre en métal. Ce filtre est l'élément qui collecte le plus de graisse et il est souvent facile à enlever. Lavez-le dans un mélange d'eau tiède et de liquide vaisselle. Si la graisse est particulièrement tenace, ajoutez une cuillère à café de bicarbonate de soude dans l'eau pour renforcer l'effet nettoyant. Laissez tremper le filtre pendant environ une demi-heure, puis frottez-le doucement avec une brosse non abrasive. Rincez abondamment à l'eau claire et laissez sécher avant de le remettre en place.

Pour nettoyer les surfaces de la hotte, utilisez un mélange d'eau tiède et de liquide vaisselle. Trempez une éponge douce dans ce mélange et passez-la sur toutes les surfaces, en insistant sur les zones où la graisse est particulièrement incrustée. Évitez les éponges métalliques et les produits abrasifs qui peuvent rayer la surface de la hotte. Une fois le nettoyage terminé, essuyez les surfaces avec un chiffon humide pour éliminer les résidus de savon, puis séchez avec un chiffon doux.

© gstockstudio-123RF

Le bicarbonate de soude est une autre solution efficace pour les graisses tenaces. Mélangez-le avec un peu d'eau pour former une pâte que vous appliquerez sur les zones graisseuses. Laissez agir quelques minutes avant de frotter avec une éponge douce. Cette méthode est particulièrement utile pour les surfaces intérieures de la hotte.

L'acide citrique, présent dans le citron, est également un excellent dégraissant naturel. Coupez un citron en deux et frottez les moitiés sur les zones sales de la hotte. Laissez le jus de citron agir pendant quelques minutes avant de rincer à l'eau tiède. En plus de nettoyer, le citron laisse une agréable odeur de fraîcheur.

Pour une approche plus surprenante mais efficace, essayez l'huile végétale. Appliquez une petite quantité d'huile sur un morceau de papier absorbant et frottez-la sur les zones graisseuses en mouvements circulaires. L'huile dissout la graisse incrustée, facilitant ainsi son élimination. Après ce traitement, nettoyez à nouveau avec de l'eau tiède et du liquide vaisselle pour enlever l'excès d'huile.

Si vous possédez un nettoyeur vapeur, il peut être d'une grande aide pour dissoudre les graisses sans effort. La vapeur chaude décolle les résidus de graisse, que vous pouvez ensuite essuyer avec un chiffon humide. Couvrez bien votre cuisinière pour éviter que la graisse liquéfiée ne tombe dessus. Cette méthode est particulièrement efficace pour les filtres à graisse et les zones difficiles à atteindre.

En plus de ces astuces, il est important de nettoyer le filtre à charbon actif de votre hotte si elle en est équipée. Ce filtre doit être remplacé tous les trois à six mois selon l'utilisation. Pour le remplacer, retirez le filtre à graisse pour accéder au filtre à charbon, retirez l'ancien et placez le nouveau en suivant les instructions du fabricant.