Pourquoi il y a de moins en moins d'insectes qui s'écrasent sur les pare-brise

C'est un fait : on voit aujourd'hui beaucoup moins d'insectes écrasés sur les pare-brise de nos voitures. Et s'il parait anodin, ce changement est le signe d'une évolution profonde et grave de notre environnement.

Si vous avez remarqué que votre pare-brise reste de plus en plus propre après un long trajet en voiture, vous n'êtes pas seul. Autrefois, il était courant de devoir nettoyer des insectes écrasés après chaque voyage. Aujourd'hui, les impacts se font rares. Mais pourquoi les insectes sont-ils de moins en moins nombreux à s'écraser sur nos voitures ?

La diminution des insectes est un signe préoccupant. Depuis plusieurs années, les scientifiques observent un déclin drastique des populations d'insectes dans le monde entier. Au Royaume-Uni, par exemple, une étude participative a révélé une baisse de 58,5 % du nombre d'insectes écrasés sur les pare-brise entre 2004 et 2021. Les automobilistes ont utilisé des "splatometers", des petites grilles placées sur leurs plaques d'immatriculation, pour compter les insectes morts. Les résultats montrent une nette diminution, confirmée par des études similaires en Allemagne.

Les raisons de cette disparition sont multiples. L'une des principales causes est l'intensification des pratiques agricoles. Les pesticides, en particulier les néonicotinoïdes, sont pointés du doigt. Ces produits chimiques, largement utilisés depuis les années 1990, ont un impact dévastateur sur les insectes, notamment les abeilles. Ces insecticides sont absorbés par les plantes et empoisonnent les insectes qui s'en nourrissent. Bien que certains de ces produits aient été interdits en Europe, des dérogations temporaires permettent encore leur utilisation.

© justoomm-Adobe Stock

En plus des pesticides, la destruction des habitats naturels contribue également à la diminution du nombre d' insectes. L'agriculture intensive et l'urbanisation réduisent les espaces où les insectes peuvent vivre et se reproduire. Les monocultures, où une seule plante est cultivée sur de vastes étendues, sont particulièrement néfastes. Elles privent les insectes de la diversité florale nécessaire à leur survie.

Le changement climatique joue aussi un rôle. Des températures plus élevées, des sécheresses plus fréquentes et des événements météorologiques extrêmes perturbent les cycles de vie des insectes. De plus, la pollution lumineuse, surtout dans les zones urbaines, désoriente de nombreux insectes nocturnes, les rendant vulnérables et perturbant leurs comportements reproductifs.

La diminution des insectes a des conséquences graves pour les écosystèmes. Les insectes jouent un rôle crucial dans la pollinisation des plantes, la décomposition des matières organiques et sont une source de nourriture essentielle pour de nombreuses espèces d'animaux, notamment les oiseaux, les reptiles et les amphibiens. Le déclin des insectes entraîne une réaction en chaîne qui affecte l'ensemble de la biodiversité.

Face à cette situation alarmante, il est urgent de repenser nos pratiques agricoles et notre rapport à l'environnement. La réduction de l'utilisation des pesticides, la restauration des habitats naturels et la promotion de la biodiversité sont des mesures indispensables. Certaines initiatives, comme l'agriculture biologique et les programmes de conservation, montrent qu'il est possible de produire des aliments tout en préservant la biodiversité.