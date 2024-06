Les scientifiques sonnent l'alerte : il ne faut plus utiliser d'éponge magique

Aussi pratiques qu'efficaces pour supprimer toutes sortes de saletés, les éponges magiques blanches ont envahi nos foyers. Mais elles recèlent un véritable danger selon des scientifiques qui recommandent de ne plus les utiliser.

Depuis quelques années, les éponges et autres gommes "magiques" sont devenues des incontournables du nettoyage domestique. Il faut reconnaître que ces produits très accessibles – ils coûtent moins de 2 euros dans les grandes marques comme Mr Propre ou Scotch Brite et quelques centimes chez Action ou sur Amazon – se révèlent d'une efficacité redoutable contre les taches et autres saletés tenaces. Cependant, malgré leurs indéniables qualités, ces fameuses éponges blanches cachent un danger insoupçonné que de récentes études mettent en lumière.

Les éponges magiques sont faites d'une mousse de mélamine, un plastique dur mais léger. Cette mousse est abrasive, ce qui permet de nettoyer sans produits chimiques. Le problème vient du fait que, chaque fois que l'on frotte avec ces éponges, elles se décomposent en particules minuscules. Ces microplastiques se dispersent dans l'environnement, passant à travers les filtres des stations d'épuration et atteignant nos rivières, lacs et océans.

Des chercheurs de l'Université de Nanjing en Chine ont récemment publié une étude dans la revue Environmental Science & Technology, où ils ont comparé la libération de microplastiques par différentes marques d'éponges magiques. Ils ont découvert que celles constituées de mousse plus dense s'usaient moins rapidement et produisaient moins de fibres microplastiques que les éponges moins denses. Cependant, même les éponges de meilleure qualité libèrent ces particules nuisibles.

© Danny S.-Adobe Stock

Ces microplastiques posent des risques pour la santé humaine. Une fois dans l'eau, ils peuvent être ingérés par les poissons et autres organismes aquatiques, et finir par remonter la chaîne alimentaire jusqu'à nous. Les microplastiques contiennent souvent des produits chimiques qui perturbent le système hormonal. Ces perturbations peuvent augmenter le risque de troubles de la reproduction et de certains cancers. De plus, les microplastiques peuvent transporter des substances toxiques comme les métaux lourds.

Pour limiter ces risques, il est essentiel de chercher des alternatives aux éponges magiques. Les éponges naturelles, faites de cellulose ou de luffa, sont biodégradables et ne libèrent pas de microplastiques. Les chiffons en microfibres, bien que fabriqués en plastique, sont durables et libèrent moins de fibres que les éponges en mélamine. L'utilisation de brosses de nettoyage avec des poils naturels ou synthétiques est une autre option viable. Enfin, des solutions de nettoyage maison à base de bicarbonate de soude et de vinaigre sont efficaces et respectueuses de l'environnement.

En réduisant notre utilisation de plastique au quotidien et en optant pour des produits réutilisables et durables, nous pouvons diminuer notre empreinte plastique et protéger notre santé ainsi que celle de notre planète. Changer nos habitudes de nettoyage peut sembler être un petit geste, mais il peut avoir un impact significatif. Aussi, avant de saisir votre éponge magique, pensez aux alternatives. Elles sont non seulement meilleures pour la planète, mais aussi pour vous !