Le prix du gaz augmente le 1er juillet : voici les solutions pour éviter la hausse

Dans moins de deux semaines, les tarifs moyens du gaz vont bondir de près de 12 %. Il ne reste donc que quelques jours aux clients afin de trouver des solutions pour éviter cette nouvelle augmentation.

Mauvaise nouvelle pour les millions de Français qui se chauffent au gaz. Après une baisse continue des prix durant le premier trimestre de l'année, les tarifs repartent à la hausse depuis le mois de mai, et s'apprêtent même à connaître une petite flambée au 1er juillet 2024. À cette date, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) estime que le prix moyen du gaz pour les consommateurs va bondir de 11,7 % par rapport au mois précédent, ce qui représenterait une augmentation d'environ 130 € sur la facture annuelle d'un ménage moyen.

Cette hausse pourrait toutefois être beaucoup plus forte pour certains consommateurs, l'augmentation de 11,7 % calculée par la CRE concernant en réalité le "prix repère de vente de gaz" (PRVG), un indicateur créé suite à la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz (TRVG) en juin 2023. Ce prix est donc purement estimatif et a uniquement pour vocation d'aider les consommateurs à se retrouver dans la jungle du marché dérégulé du gaz, les fournisseurs privés restant totalement libres de fixer leurs tarifs comme bon leur semble.

Pour tenter d'atténuer les effets de l'augmentation, les consommateurs disposent de plusieurs solutions. Tout d'abord, la CRE recommande vivement de comparer les différentes offres disponibles sur le marché, en utilisant le comparateur public gratuit sur le site energie-info.fr. Ensuite, il est possible de souscrire à une offre dite à prix fixe, dont le montant du kWh de gaz est figé pendant la durée du contrat, ce qui protège de certains aléas du marché. Attention toutefois, dans ce type de formule, seul le prix du gaz en lui-même est fixe, les autres composantes, comme les tarifs d'acheminement et de distribution, restent variables.

En complément du choix d'un contrat de fourniture de gaz avantageux, il peut être utile de s'équiper d'outils de suivi de sa consommation, tels qu'un compteur communiquant ou une application mobile. Bien utilisés, ces équipements peuvent permettre d'optimiser le chauffage de son habitation ou sa production d'eau chaude, et de réaliser des économies substantielles sur sa facture. Enfin, la solution ultime consiste à entreprendre des travaux d'isolation thermique de son logement et à remplacer sa chaudière à gaz par un système de production de chaleur plus performant et économie, tel qu'une pompe à chaleur. Cette méthode est cependant coûteuse et inaccessible pour beaucoup de ménages modestes.

Il est toutefois intéressant de noter que cette transition progressive vers le chauffage électrique est l'une des principales causes de l'augmentation actuelle des tarifs du gaz. La CRE indique en effet que l'évolution du prix au 1er juillet résulte pour 55 % de l'augmentation des coûts de distribution. L'entretien et la maintenance du réseau de distribution étant une charge fixe, son coût est réparti proportionnellement sur les consommateurs de gaz. Et comme ils sont de moins en moins nombreux, ils paient chacun de plus en plus.