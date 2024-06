Les plombiers l'affirment : ce sont les meilleures astuces pour déboucher des WC

Les WC qui se bouchent, tout le monde y a droit au moins une fois dans sa vie. Heureusement, il n'est pas toujours nécessaire d'appeler un plombier pour intervenir : suivez les conseils de pros pour les déboucher vous-même.

Avoir des toilettes bouchées peut vite devenir un cauchemar. Quand l'eau des toilettes remonte après avoir tiré la chasse, cela signifie souvent qu'il y a une obstruction dans les canalisations. La cause la plus fréquente est l'accumulation de papier toilette, mais d'autres objets non solubles comme des lingettes ou des tampons peuvent aussi provoquer des bouchons. Même les dépôts de calcaire peuvent réduire le diamètre des tuyaux et empêcher l'eau de s'écouler correctement !

L'une des méthodes les plus simples et efficaces pour déboucher des toilettes est d'utiliser une combinaison de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc. Ces deux produits, lorsqu'ils sont mélangés, réagissent ensemble pour créer une mousse qui aide à dissoudre les bouchons. Il suffit de verser du bicarbonate de soude dans la cuvette, puis d'ajouter le vinaigre blanc. Laissez agir le mélange pendant environ 30 minutes avant de rincer avec de l'eau chaude. Cette méthode écologique et économique permet également de neutraliser les mauvaises odeurs.

Le vinaigre blanc peut également être utilisé seul pour dissoudre les bouchons de papier toilette. Mélangez un litre d'eau avec un demi-litre de vinaigre blanc, faites chauffer le tout, puis versez cette solution dans la cuvette. Attendez une vingtaine de minutes, puis tirez la chasse d'eau. Cette technique est particulièrement efficace pour les bouchons de papier toilette

© Ilja - stock.adobe.com

Le liquide vaisselle est une autre solution pratique pour déboucher des WC. Versez quelques gouttes de liquide vaisselle dans la cuvette et laissez reposer quelques minutes. Ensuite, versez un seau d'eau chaude d'un seul coup pour créer une pression qui aidera à éliminer le bouchon. Attendez quelques minutes et tirez la chasse d'eau pour voir le résultat. Parfois, l'eau bouillante peut suffire à déboucher des WC légèrement obstrués. Versez simplement un récipient d'eau bouillante dans la cuvette et attendez que l'eau s'écoule normalement.

Les plombiers utilisent aussi des outils comme la ventouse ou le furet de plombier pour déboucher les canalisations. La ventouse fonctionne grâce à des mouvements de va-et-vient dans l'eau stagnante, ce qui aide à déplacer le bouchon. Le furet, quant à lui, est un long fil métallique flexible équipé d'un foret à son extrémité. En l'insérant dans la cuvette et en effectuant des pressions et des mouvements de rotation, il est possible de détruire le bouchon et de permettre à l'eau de s'écouler à nouveau. Et, dans certains, cas ils utilisent un nettoyeur haute pression de type Karcher pour venir à bout des bouchons les plus récalcitrants.

Enfin, pour prévenir les bouchons, évitez de jeter des objets non solubles dans les toilettes, comme des lingettes, des tampons ou du papier essuie-tout. Réduisez la quantité de papier toilette utilisée et pensez à tirer la chasse d'eau deux fois si nécessaire. Un entretien régulier des canalisations avec du marc de café peut également aider à prévenir les obstructions et à neutraliser les mauvaises odeurs.