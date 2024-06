Si la climatisation de votre voiture fait ça, éteignez-la tout de suite !

Avec l'été et ses températures caniculaires, vous aurez bientôt besoin d'utiliser la climatisation de votre voiture. Mais attention, si elle présente ces symptômes, mieux vaut la couper sans attendre pour préserver votre santé !

Malgré les apparences, l'été approche et les températures risquent encore de grimper haut cette année. Une bonne raison pour profiter de la climatisation de votre voiture. Mais attention, ce dispositif pratique n'est pas sans danger ! Et vous devez être attentif à des signes de dysfonctionnement, et notamment à l'odeur de l'air produit.

En effet, si vous sentez une odeur désagréable en allumant votre clim, c'est qu'il est grand temps de nettoyer la ventilation. Cette odeur provient souvent de la prolifération de bactéries et de moisissures qui se développent dans l'humidité stagnante à l'intérieur du système. Quand la climatisation tourne, de la condensation se forme sur l'échangeur de chaleur. Une partie de cette eau s'écoule à l'extérieur, mais le reste circule dans le système, créant un environnement humide où les bactéries se multiplient.

Ces bactéries et moisissures peuvent non seulement causer des odeurs désagréables mais aussi des problèmes de santé. Ainsi, une climatisation sale peut provoquer des maladies respiratoires comme la pneumopathie d'hypersensibilité, connue sous le nom de "poumon climatisé". Causée par des champignons présents dans l'eau stagnante du système de climatisation, cette affection se manifeste par de la fièvre, de l'essoufflement et de la toux. Pire encore, une climatisation sale peut aussi favoriser la propagation de la légionellose, une infection grave due à la bactérie Legionella pneumophila. Pour éviter ces problèmes, il est crucial de désinfecter le système de ventilation de votre voiture au moins une fois par an. Voici quelques conseils pratiques pour y parvenir.

© zphoto83-Adobe Stock

D'abord, changez régulièrement le filtre à pollen. Aussi appelé filtre d'habitacle, il empêche la poussière et les allergènes de pénétrer dans votre voiture. Un filtre obstrué ne permet pas une bonne circulation de l'air et peut même laisser passer de l'air sale. Ensuite, utilisez des sprays désinfectants spécifiques. Mettez le moteur en marche, réglez la climatisation au maximum et fermez le système de ventilation en mode de recirculation interne. Pulvérisez le désinfectant dans les conduits d'aération pour éliminer les bactéries et les moisissures.

Les stations-service proposent souvent des services de nettoyage de climatisation. Ils utilisent un pulvérisateur à bec avec un long tube qu'ils insèrent dans la grille d'aération pour nettoyer et désinfecter en profondeur le système de ventilation. Si vous le pouvez, faites une désinfection à l'ozone, l'un des agents désinfectants les plus puissants. Des dispositifs générateurs d'ozone peuvent être utilisés pour désinfecter l'intérieur de la voiture en éliminant les bactéries, les virus et les mauvaises odeurs de manière très efficace.

Enfin, en plus des nettoyages annuels, veillez à utiliser régulièrement votre climatisation, même en hiver, pour éviter que l'humidité ne stagne trop longtemps dans le système. Cela permet de prévenir la formation de moisissures et de maintenir le système en bon état de fonctionnement.

Si vous négligez l'entretien de votre climatisation, la saleté et les moisissures peuvent s'accumuler à tel point qu'une couche de mousse se forme sur l'échangeur thermique. Dans ce cas, un nettoyage superficiel ne suffira pas. Il faudra démonter le système de ventilation et retirer l'échangeur de chaleur pour un nettoyage complet. Une opération complexe à confier à un professionnel, ce qui peut être coûteux.