Si vous avez un téléphone Android, vous allez devoir prendre une décision importante - c'est Google qui le demande

Depuis quels jours, des utilisateurs de smartphones Android reçoivent un message de Google les invitant à activer une nouvelle fonction. Ne le négligez surtout pas, il est très important.

Après l'avoir déployé aux États-Unis et au Canada, Google commence à élargir son réseau Find My Device en Europe. Associé à la fonction Localiser mon appareil il permet de localiser un appareil perdu ou volé sur une carte afin de le verrouiller, de le faire sonner ou de le réinitialiser à distance. Une protection de ce type existait déjà, mais elle était assez limitée. Google a donc rectifié le tir en reprenant à son compte une méthode appliquée par Apple. Cette localisation s'appuie sur la technologie Bluetooth en exploitant les autres smartphones alentours pour localiser plus précisément un appareil égaré, même quand il est déconnecté du réseau mobile ou éteint. Tous les smartphones Android à proximité constituent ainsi un maillage.

Depuis la fin mai, de nombreux utilisateurs européens de smartphones Android ont reçu un curieux message de Google les invitant à faire un choix. Il s'agit en effet d'indiquer si l'on souhaite que son smartphone participe ou non à ce réseau Localiser mon appareil. Une décision importante puisque si le propriétaire du smartphone Android valide la proposition de Google, il accepte du même coup que son appareil transmette sa position en permanence, même lorsqu'il est hors connexion, éteint ou à cours de batterie.

Google assure que les informations de localisation des autres appareils détectés alentour sont transmises de façon sécurisée (sans autre précision). Par ailleurs, l'entreprise affirme que les informations de localisation hors connexion du smartphone qui participe au réseau sont chiffrées avec son propre code PIN, schéma ou mot de passe. Personne d'autre, même pas Google, ne peut les voir.

© Google

Plusieurs options sont proposées pour participer - ou non - au réseau Localiser mon appareil. Il est possible de désactiver tout simplement l'option mais dans ce cas, les données de localisation récentes ne seront pas enregistrées. On peut également choisir de ne pas participer au réseau sans pour autant couper l'enregistrement des données qui permet de retrouver l'appareil même s'il est hors connexion. Enfin, il est possible de participer à ce réseau seulement dans les zones très fréquentées ou alors partout.

Le réseau Localiser mon appareil permet non seulement de retrouver les smartphones Android perdus ou volés mais également les accessoires compatibles avec l'association Express comme des écouteurs, des montres, etc. Il est possible que l'option soit déjà installée et activée ou non, ce qui est le cas sur des Pixel de Google. Mais pas automatiquement pour d'autres marques populaires comme Samsung ou Xiaomi. D'où le message de Google. Pour le vérifier, rendez-vous dans les paramètres du smartphone puis dans le menu Google > Localiser mon appareil > Localiser votre appareil hors connexion. Si cette option n'est pas présente, patience. Elle ne devrait pas tarder à arriver avec une mise à jour.